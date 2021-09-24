Üye Girişi
DESTİCİ: ABD ZİYARETİ BAŞARILI GEÇMİŞTİR, ALGI OPERASYONLARI YAPILIYOR - Son Dakika

DESTİCİ: ABD ZİYARETİ BAŞARILI GEÇMİŞTİR, ALGI OPERASYONLARI YAPILIYOR

24.09.2021 14:10
DESTİCİ: ABD ZİYARETİ BAŞARILI GEÇMİŞTİR, ALGI OPERASYONLARI YAPILIYOR, System.String[]

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin algı operasyonları yapıldığını belirterek, "Türk'üm diyen, devletin varlığından yanayım diyen hiçbir vatan evladı, algı operasyonlarına alkış tutamaz.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin algı operasyonları yapıldığını belirterek, "Türk'üm diyen, devletin varlığından yanayım diyen hiçbir vatan evladı, algı operasyonlarına alkış tutamaz. Alkış tutuyorsa onun vatan evlatlığından şüphe ederiz. ABD ziyareti çok başarılı geçmiştir, fevkalade olmuştur" dedi.

Bursa'ya gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Bursa İl Başkanlığı'nın düzenlediği kahvaltıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretini değerlendiren Destici, ziyarete yönelik algı operasyonu yapıldığını ve ziyaretin oldukça verimli geçtiğini kaydetti. Ziyaretin iki ana gündem maddesinin bulunduğunu söyleyen Destici, ilkinin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, ikincisinin de Türkevi'nin yeni binasının açılışı olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Programlarımız bununla sınırlı kalmadı. Türk vatandaşlarımızın oluşturduğu, içerisinde müslüman kardeşlerimizin de bulunduğu toplantıya katıldı. Sayın Cumhurbaşkanı, müslüman toplum önderlerini kabul etti, bizler de hazır bulunduk. Afgan, Pakistanlı, Yemenli, Suriyeli, Libyalı, dünyanın pek çok noktasından gelen toplum önderlerinin soruları cevaplandırıldı. Türkevi'nin açılış gerçekleşti. Her Türk vatandaşını, müslümanları gururlandıran bu muhteşem binanın yapılışında öncü olan sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum. Her Türk vatandaşının o binayı görmesini isterim, bir gurur abiesi. Muhteşem diyebileceğimiz bir eser. BM binasının hemen karşısında. BM Genel Kurulu'na katılan her lider Türkevi'nin önünden geçiyor, her geçen devlet başkanı ya da cumhurbaşkanı binaya gıpta ile bakıyor. Eleştirebilirsiniz ama Türkevi'nin açılışına nasıl muhalefet edeceksiniz? Bizzat gözlemlemesek insanı inandıracak o kadar büyük algı operasyonu gerçekleştiriyorlar ki, bu ziyareti başarısız göstermek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Benim gözlemlediğim en çok görüşmeyi sayın Cumhurbaşkanımız yaptı."

'DIŞARIDA HEPİMİZİN BİRLİK OLMA ZORUNLULUĞU VAR'

Bazı kesimlerin ABD ziyaretini başarısız göstermek için yoğun çaba harcadığına işaret eden Mustafa Destici, "Birisi diyor ki düğün konvoyu gibi, sayın Cumhurbaşkanı bütün diğer devlet başkanlarında olduğu gibi bir konvoy eşliğiinde gidiyor. Hatta şunu söyleyeyim; en büyük konvoy, trafiğin keşmekeş olduğu an ABD Başkanı Biden'ın New York'a geldiği saatler oluyor. ABD ve diğer devlet başkanları, çok daha fazlasını yapıyor. Sanki diğer devlet başkanları otobüs ile gidiyor da, sadece Türkiye Cumhuriyeti heyeti konvoy ile gidiyor gibi bir algı oluşturuluyor. Bu milli bir mesele, oradaki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı heyetinin itibarı ne kadar yükselirse, Türk milletinin itibarı da o kadar yükselir. Bunu itibarsızlaştırmak kabul edilebilir bir şey değil. Sırf siyasi rant elde edeceğiz diye bunlar olmaz. Herkesin gururlanacağı Türkevi'nin açılışını bile küçümsemek, izah edilebilir bir şey değil. Bunlarla ilgili söyleyecek kelime bulamıyorum, bazen ahlaksızlığın ötesine geçen eleştiriler var. Dışarıda hepimizin birlik olma zorunluluğu var. Milletimize borçluyuz. Herkesin bunu böyle bilmesi ve değerlendirmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"Türk'üm diyen, devletin varlığından yanayım diyen hiçbir vatan evladı, algı operasyonlarına alkış tutamaz" diyen Destici, "Alkış tutuyorsa onun vatan evlatlığından şüphe ederiz. Kendi devletlerinin çıkarları doğrultusunda iş görenlerin algı operasyonlarına alet olup içeride bunların sözcülüğünü yapanlar vatan hainlerine hizmet ettiklerinin farkında olacaklar. Bunu dışarıya çıktığımızda yurt dışında çok daha rahat ve net bir şekilde gözlemliyoruz. ABD ziyareti çok başarılı geçmiştir, fevkalade olmuştur. Biden ile görüştürülememesi gibi bir algı oluşturuluyor, Biden zaten BM Genel Kurulu'na geldi, hiçbir devlet başkanı ile özel görüşme gerçekleştirmedi. Sanki bütün devlet başkanları ile görüşmüş de sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı ile görüşmedi gibi bir durum oluşturuluyor. Biden'a sığınıyorlar. Milletimize uyarı yapmak istiyorum, büyük bir algı operasyonu ile karşı karşıyayız. Kendisini muhalif basın olarak addeden muhalif partilerinin yanında duran bazı basın yayın organları, yalan haber yaparak algı operasyonu gerçekleştiriyorlar" açıklamalarında bulundu.

'ERKEN SEÇİM İHTİYACI YOK'

Terörün tamamen karşısında olduklarını vurgulayan Destici, CHP, İYİ Parti ve HDP'ye de eleştirilerde bulundu. Gelen bir soru üzerine erken seçim konusuna da değinen Destici, "Seçimler zamanında yapılmalı, yönetimde istikrar çok önemli. Sistem bunun için değişti. Sistem bunun için değişmişken, böyle bir erken seçim ihtiyacı yok" yorumunu yaptı.

DESTİCİ: ABD ZİYARETİ BAŞARILI GEÇMİŞTİR, ALGI OPERASYONLARI YAPILIYOR
DESTİCİ: ABD ZİYARETİ BAŞARILI GEÇMİŞTİR, ALGI OPERASYONLARI YAPILIYOR
DESTİCİ: ABD ZİYARETİ BAŞARILI GEÇMİŞTİR, ALGI OPERASYONLARI YAPILIYOR
DESTİCİ: ABD ZİYARETİ BAŞARILI GEÇMİŞTİR, ALGI OPERASYONLARI YAPILIYOR

Tam Gemi Şok Denemeleri, cumhurbaşkanı, Vatan, Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DESTİCİ: ABD ZİYARETİ BAŞARILI GEÇMİŞTİR, ALGI OPERASYONLARI YAPILIYOR - Son Dakika


Son Dakika

Aşı söylemleriyle gündeme gelen Fatih Erbakan 14:38 Aşı söylemleriyle gündeme gelen Fatih Erbakan "Bebeklere aşı" iddiasını değerlendirdi: Bu apaçık bir suç itirafı Galatasaray'da rakamlar korkunç! Duran top istatistiklerinde ligin en kötüsü oldu 14:19 Galatasaray'da rakamlar korkunç! Duran top istatistiklerinde ligin en kötüsü oldu 9 yaşında yaşamını yitiren oğluyla fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı'dan yürek parçalayan mesaj 14:01 9 yaşında yaşamını yitiren oğluyla fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı'dan yürek parçalayan mesaj
Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi 13:30 Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın 13:17 Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın Şehirli veteriner, köyüne dönüp badem yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı bir hayli yüksek 12:49 Şehirli veteriner, köyüne dönüp badem yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı bir hayli yüksek
Estetik için gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi! Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, yaşadıklarını anlattı 12:07 Estetik için gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi! Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, yaşadıklarını anlattı İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı 11:56 İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı

Son Dakika Haberleri
14:38 Aşı söylemleriyle gündeme gelen Fatih Erbakan "Bebeklere aşı" iddiasını değerlendirdi: Bu apaçık bir suç itirafı
14:26 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Artan vakalarla ilgili Bakanıma 'Bu konuyu Bilim Kurulu'nda farklı bir yere taşımanız lazım' dedim
14:18 Galatasaray'da rakamlar korkunç! Duran top istatistiklerinde ligin en kötüsü oldu
14:01 9 yaşında yaşamını yitiren oğluyla fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı'dan yürek parçalayan mesaj
13:58 Dünyanın en önemli yazarlarından Paulo Coelho, yeni kitabını Mete Gazoz'a adadı
13:58 Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım
13:25 İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı
13:23 Bitcoin yüzde 5 düşüşle 42 bin dolara geriledi
13:18 İsrailli gıda firması, aromalı çekirge şekerlemelerini süpermarketlerde satışa sunacak
13:16 Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın
Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu         
14:42
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Artan vakalarla ilgili Bakanıma 'Bu konuyu Bilim Kurulu'nda farklı bir yere taşımanız lazım' dedim Son Dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Artan vakalarla ilgili Bakanıma 'Bu konuyu Bilim Kurulu'nda farklı bir yere taşımanız lazım' dedim         
14:27
Ağabeyi tarafından bıçaklanan gencin yaralı halde kaçış anı kamerada Ağabeyi tarafından bıçaklanan gencin yaralı halde kaçış anı kamerada         
14:10
Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım         
13:58
İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı         
13:26
Biri 19, diğeri 21 yaşında nişanlı çift, trafik kazasında hayatını kaybetti Biri 19, diğeri 21 yaşında nişanlı çift, trafik kazasında hayatını kaybetti         
13:10
Tüm biletler satıldı! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak Tüm biletler satıldı! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak         
12:12
Cansız bedeni ormanda ağaca asılı olarak bulundu! 16 yaşındaki Arda'nın ölümünde çanta detayı dikkat çekti Cansız bedeni ormanda ağaca asılı olarak bulundu! 16 yaşındaki Arda'nın ölümünde çanta detayı dikkat çekti         
12:00
Son dakika magazin haberleri! Son yaşanan magazin olayları Son dakika magazin haberleri! Son yaşanan magazin olayları         
11:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı         
11:51
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı favorilerinden çıkardı! Yaşanan sakatlıklar şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı favorilerinden çıkardı! Yaşanan sakatlıklar şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi         
11:28
Murat Ülker, zincir marketlere yönelik Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin         
11:18
300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü         
10:14
Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası         
09:05
Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu         
22:00
Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti         
18:53
5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti 5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti         
15:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 14:47:43. #1.13#
SON DAKİKA: DESTİCİ: ABD ZİYARETİ BAŞARILI GEÇMİŞTİR, ALGI OPERASYONLARI YAPILIYOR - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement