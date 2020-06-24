BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, barolarla ilgili yasa değişikliği teklifine ilişkin, "Elbette ki burada yasal bir değişikliğe ihtiyaç var. Mümkün olan en geniş katılımla oluşan ve tüm kesimlerin temsil edildiği baro ve meslek odalarını tercih ettiğimizi tekrar ifade etmek istiyorum" dedi.
BBP lideri Mustafa Destici, genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Destici, terörle mücadele noktasında ülkesini, sınırlarını, milletini korumanın, güvenlik güçlerinin asli görevi olduğunu belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe-Kaplan Operasyonu'nu başarıyla sürdürdüğünü vurgulayan Destici, "Terörle mücadele milli bir meseledir. Hepimize düşen, bu konuda güvenlik güçlerimize destek olmaktır. Hiçbir terör örgütü bir veya birden fazla istihbarat örgütünün, dolayısıyla devletin desteği olmadan varlığını devam ettiremez. Bulunduğu bölgede konumlanamaz. İhtiyacı olan para trafiğini yönetemez. Siyasi destek oluşturamaz. Gıda, silah, tıbbi malzeme başta olmak üzere hayati ihtiyaçlarını temin edip bölgeye taşıyamaz. Bölgede ilk hedefleri Türkiye ve Türk milleti olan bir terör devleti kurdurmak olanlara, ateşle oynadıklarını tekrar hatırlatıyorum" dedi.
BBP lideri Destici ayrıca 1 Haziran itibarıyla yeni normalleşme sürecine geçildiğini hatırlatarak, "Hakkını vermek zorundayız. Ülkemiz, hükümetimiz, sağlık çalışanlarımız, salgınla mücadelede, tüm dünyaya örnek gösterilecek bir performans gösterdi. Ancak fertler üzerine düşen görevleri yerine getirmezse kurallara uymazsa devlet 'sokağa çıkma kısıtlaması' kararı almak zorunda kalacak. Bundan en çok ekonomimiz, dolayısıyla halkımız, milletimiz, devletimiz zarar görecektir. Umuyor ve diliyoruz ki hastalığa ait rakamların azalan ivmesi bu şekilde devam eder ve hiçkimsenin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmediği günlere bir an önce ulaşırız" dedi.