BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti.
Partiden yapılan açıklamaya göre Destici, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Özdemir'i telefonla aradı.
Özdemir'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendiğini belirten Destici, geçmiş olsun dileklerini iletti.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Son dakika haberi: Destici'den TFF Başkanı Özdemir'e 'geçmiş olsun' telefonu - Son Dakika