Özdemir'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendiğini belirten Destici, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Partiden yapılan açıklamaya göre Destici, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Özdemir'i telefonla aradı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir 'i arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti.

Son Dakika › Politika › Son dakika haberi: Destici'den TFF Başkanı Özdemir'e 'geçmiş olsun' telefonu - Son Dakika

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