DESTİCİ: ÜMİDİMİZ SAVAŞIN SONA ERMESİ, BUNA DA TÜRKİYE'NİN VESİLE OLMASI - Son Dakika
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DESTİCİ: ÜMİDİMİZ SAVAŞIN SONA ERMESİ, BUNA DA TÜRKİYE'NİN VESİLE OLMASI

29.03.2022 14:02

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin, savaşın sona erdirilmesi için gözlerin çevrildiği, ümitlerin beklendiği ülke haline dönüştüğünü belirterek, "İnşallah beklentimiz, ümidimiz; kısa zamanda savaşın sona ermesi, buna da Türkiye'nin vesile olması.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin, savaşın sona erdirilmesi için gözlerin çevrildiği, ümitlerin beklendiği ülke haline dönüştüğünü belirterek, "İnşallah beklentimiz, ümidimiz; kısa zamanda savaşın sona ermesi, buna da Türkiye'nin vesile olması. Türkiye'de barış görüşmeleri sonucunda böyle bir kararın ortaya çıkması, Türkiye için de büyük bir başarı ve kazanç olacak" dedi.

Ziyaretlerde bulunmak ve Alperen Ocakları'nın açılışı için İzmit'e gelen BBP Genel Başkanı Destici, restoranda basın toplantısı düzenledi. Destici, Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak görüşmelerin bir an önce sonuç vermesini, barış sağlanmasını ümit ettiklerini belirterek, "Takdire şayandır; Cumhurbaşkanı'mızdan başlayarak Dışişleri Bakanı'mız ve diğer yetkililerimiz şu ana kadar gerçekten süreci çok güzel götürdüler. Bugün İstanbul'da, Rusya ve Ukrayna heyetleri barış görüşmeleri gerçekleştiriyorlar. Bu da Türkiye'nin her iki ülke ile olan ilişkilerinin sağlıklı olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Türkiye iki ülke tarafından da güvenilir ve tarafsız olarak kabul edildiği için bu görüşmeler şu anda Türkiye'de gerçekleştiriliyor. Beklentimiz, inşallah bu görüşmeler olumlu sonuç verir ve savaş bir an önce biter. Önce ateşkes sonra barış sağlanır. Bölgemizde de huzur olur" dedi.

'TÜRKİYE GÖZLERİN ÇEVRİLDİĞİ ÜLKE HALİNE DÖNÜŞTÜ'

Savaşın sona erdirilmesi için son 1 ay içinde yapılanların önemine değinen Destici, "Türkiye'yi 10'dan fazla devlet başkanı, cumhurbaşkanı, başbakanın ziyaret etmesi; bölgedeki gücünün bir göstergesi hem de savaşı sona erdirilmesi için gözlerin çevrildiği, ümitlerin beklendiği bir ülke haline dönüşmüştür. Bu da Türkiye'nin gücünü ve Türkiye'nin idaresinin aynı zamanda da ferasetini göstermiştir. İnşallah beklentimiz, ümidimiz; kısa zamanda savaşın sona ermesi buna da Türkiye'nin vesile olması. Türkiye'de barış görüşmeleri sonucunda böyle bir kararın ortaya çıkması, Türkiye için de büyük bir başarı ve kazanç olacak, diye düşünüyorum" diye konuştu.

'İNDİRİMLER VATANDAŞIMIZI RAHATLATACAK'

Destici, devletin önlem ve destek paketlerinin devam ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız gıdadan temizlik ürünlerine, konuttan sağlık ürünlerine kadar pek çok üründe KDV indirimleri başta olmak üzere tarım ürünleri de pek çok indirim yapılacağını açıkladı. Buna karşılık da vatandaşlarımızın serzenişte bulunarak yaptığı kıyaslamalar vardı. Çiftçinin kullandığı mazottan ÖTV, KDV alınıyor ama yat ve kotralardan hem bunların satışında ve akaryakıt kullanımında bunlar yapılmıyor, diye. Dün bir açıklamayla da yat ve kotralar KDV'si yüzde 18'e yükseldiği açıklandı. Gıda ve tarımsal sulamada elektriğin KDV oranlarında daha önce 18'den 8'e düşürülmüştü, bu indirimler bir nebze de olsa vatandaşımızı rahatlatacaktır"

'TÜKETTİĞİMİZDEN FAZLASINI ÜRETME ZORUNLULUĞUMUZ VAR'

Kalıcı çözümün, enflasyonun düşürülmesi olduğunu belirten Destici, "Bunlar kalıcı çözüm müdür? Değildir. Kalıcı çözüm, enflasyonun aşağı düşürülmesi, faizlerin aşağı düşürülmesi ve TL'nin yabancı paranın karşısında değer kazanmasıyla işler rayına girer. Bunun için üretmek zorundayız, ihracatımızı artırmak zorundayız. Tükettiğimizden fazlasını üretmek gibi bir zorunluluğumuz var. Türkiye ihracatını yükseltti ve artarak inşallah devam eder. Bunu yaparken de iç piyasa dengesini gözetmemiz lazım. Dışardan talep çok olunca özellikle gıda ürünlerinin önemli bir kısmı dışarı gidiyor ve içerideki talebi karşılayacak ürün kalmayınca fiyatlar inanılmaz şekilde artıyor. Ayçiçeği, şekerde ve başka ürünlerde gördük. Bunun da tedbirinin önceden alınması gerekiyor. Milletimiz ağır faturalarla karşılaştıktan sonra değil, önceden bunun tedbiri alınarak geçmiş aylarda yaşadığımız bu yüksek fahiş fiyat artışlarını yaşamamalıyız" dedi.

DESTİCİ: ÜMİDİMİZ SAVAŞIN SONA ERMESİ, BUNA DA TÜRKİYE'NİN VESİLE OLMASI
DESTİCİ: ÜMİDİMİZ SAVAŞIN SONA ERMESİ, BUNA DA TÜRKİYE'NİN VESİLE OLMASI
DESTİCİ: ÜMİDİMİZ SAVAŞIN SONA ERMESİ, BUNA DA TÜRKİYE'NİN VESİLE OLMASI
DESTİCİ: ÜMİDİMİZ SAVAŞIN SONA ERMESİ, BUNA DA TÜRKİYE'NİN VESİLE OLMASI

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: DESTİCİ: ÜMİDİMİZ SAVAŞIN SONA ERMESİ, BUNA DA TÜRKİYE'NİN VESİLE OLMASI - Son Dakika
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