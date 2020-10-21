Son dakika haberi: Dev caretta caretta ölü bulundu - Son Dakika

Dev caretta caretta ölü bulundu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde nesli tükenmekte olan caretta caretta cinsi kaplumbağa ölü halde bulundu.

Dünya genelinde soyu tükenmekle karşı karşıya gelen caretta caretta cinsi su kaplumbağası Yalıkavak Mahallesi Tilkicik koyunda ölü halde bulundu. Bir iskelenin kenarında vatandaşlar tarafından fark edilen Caretta carettayı iskelenin altından çıkarmak için uzun süre uğraşan vatandaşlar çareyi Bodrum Belediyesini aramakta buldu. 4 kişilik ekip koya gelerek dev deniz canlısını bulunduğu yerden çıkardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar olan ve misina iplerine dolanmış, çürümüş caretta carettayı ekipler alarak güvenilir bir bölgeye gömdüğü öğrenildi.