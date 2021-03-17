Son dakika haberi | Develi'de ekipler şehit mezarlarını çiçeklerle süsledi
17.03.2021 16:35
Son dakika haberi... 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeni ile Develi Belediyesi ekipleri, ilçede bulunan şehit mezarlarını ziyaret öncesi çiçeklerle süsledi.
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeni ile Develi Belediyesi ekipleri, ilçede bulunan şehit mezarlarını ziyaret öncesi çiçeklerle süsledi.
Şehitlerin cennet çiçeği olduklarını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Canlarını verip kanlarını akıtarak bu cennet vatanımızı bereketlendiren şehitlerimizi bu özel günde bir kez daha anmak ve şehitlerimizi ziyaret edenleri hoşnut etmek için şehitlerimizin mezarlarını çiçeklerle süsledik. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ
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