Son dakika haberi! Devlet Övünç Madalyası ve Beratı töreninde, küçük İsmail duygulandırdı - Son Dakika

MERSİN'de valiliğin düzenlediği, 11 şehit yakınına ve 18 gaziye, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nın verildiği törende, 3 yıl önce şehit olan Uzman Çavuş İsmail Hakkı Doğan'ın 7 yaşındaki oğlu İsmail Tuğra Doğan, babasının öz geçmişi okunduğu sırada gözyaşlarını tutamadı. İsmail Tuğra, törene katılanları duygulandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gazilere ve şehit ailelerine teslim edilmek üzere Mersin Valiliği'ne gönderilen Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları için tören düzenlendi. Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, mülki erkan, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Vali Su tarafından, şehit yakınlarına ve gazilere Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları takdim edilirken hüzünlü anlar yaşandı. Vali Su, törende yaptığı konuşmada şehitlere ve gazilere minnet ve şükran duygularını sundu.

7 YAŞINDAKİ İSMAİL'İN GÖZYAŞLARI

Törende, 2017 yılında Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi kırsalında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş İsmail Hakkı Doğan'ın 7 yaşındaki oğlu İsmail Tuğra Doğan, babasının öz geçmişi okunduğu sırada gözyaşlarını tutamadı. Annesi Rukiye Doğan'ın gözyaşlarını silerek teselli ettiği İsmail Tuğra, törene katılanları duygulandırdı.