Son dakika haberi | Devletten aldığı destekle çiftlik sahibi oldu, şimdi ailece çalışıyorlar - Son Dakika

Son dakika haberi | Devletten aldığı destekle çiftlik sahibi oldu, şimdi ailece çalışıyorlar

29.01.2021 11:16

Son dakika ekonomi haberi: Devletten aldığı destekle çiftlik sahibi oldu, şimdi ailece çalışıyorlar Elazığ'da inşaatlarda alçıpan yapan 3 çocuk babası Alaatin Temel, kışın iş olmadığı için kendi işini yapmaya karar verdi, devletten aldığı yüzde 45 hibe desteği ile 1,5 milyon liralık yatırım yaparak tavuk çiftliği kurdu.

Devletten aldığı destekle çiftlik sahibi oldu, şimdi ailece çalışıyorlar

ELAZIĞ - Elazığ'da inşaatlarda alçıpan yapan 3 çocuk babası Alaatin Temel, kışın iş olmadığı için kendi işini yapmaya karar verdi, devletten aldığı yüzde 45 hibe desteği ile 1,5 milyon liralık yatırım yaparak tavuk çiftliği kurdu.

İnşaatlarda alçıpan işi yapan 3 çocuk babası Alaattin Temel (44), kışın işsiz kalması nedeniyle kendi işini yapmaya karar verdi. Bunun üzerine araştırma yapan Temel, Broiler tavuk çiftliği kurmak için Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumu Elazığ İl Koordinatörlüğüne başvuruda bulundu. Projesi onaylanan Temel, yüzde 45'lik destek alarak geçen sene Ocak ayında merkeze bağlı Kurt Dere köyünün Çolaklı mezrasına çiftliğini kurdu. 1,5 milyon liralık yatırım yapan Temel, 18 dönüm üzerine 2 bin 270 metrekare büyüklüğündeki 25 bin kapasiteli tavuk çiftliği ile üretime geçti. Temel'i ailesi de yalnız bırakmadı, eşi ve çocukları da dört koldan çalışmaya başladı.

İlk etapta 2 sene boyunca araştırma yaptığını aktaran Alaattin Temel, "Bu iş kafama yattı. Öz kaynakları da temin ettikten sonra işe girişmeye karar verdim. TKDK'daki personellerle görüştüm ve sağ olsun çok yardımcı oldular. Nihayetinde işe başladık. Zaten inşaatçı olduğum için çoğu yeri de kendim yaptım ve bitirdim. Şu an işletmeyi ailecek yürütüyoruz, gayet de memnunuz. Daha önceleri inşaatta yazın çalışırken kış ayları boşta kalıyorduk. Epey zaman kaybı ve maddi olarak da iyi geçmiyordu. Şu an ise yılın 12 denilebilecek şekilde işimizin başındayız. Vatana, millete hem kendimize faydamız oluyor. Çok da memnunum" dedi.

Devletten yüzde 45 destel alarak 1,5 milyon lira maliyet ile çiftliğini kurduğuna değinen Temel, "Allah, devletimizden razı olsun. Onların desteği olmamış olsaydı bu işe girişme cesaretinde de bulunamazdım, zor olurdu. Ayrıyeten bu projeyi hazırlarken eşim, çocuklarımdan ve dostlardan da destek aldım. Buradan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Çok güzel bir iş, bütün girişimcilere de tavsiye ederim. Önemli olan işini severek yapmak, işini yaptıktan sonra sıkıntı yok, gerisi Allah'a kalmış. Ayrıca pandemi bizim için çok sorun olmadı. Sebebi ise zaten kendi işletmemiz, TKDK çerçevesinde yaptık, yerleşim yerlerinden uzak, gayet sessiz, sakin ve hijyenik bir ortamdayız. Salgın iş olarak da sağlık açısından da etkilemedi" diye konuştu.

Eşine her zaman destek verdiğini belirten Emine Temel de, "3 çocuk annesiyim ve eşime yardımcı olmaya çalışıyorum. Eşim daha önceleri inşaatlarda çalışıyordu ve işi çok zordu. Sonrasında ise bu işi yapmaya karar verdi ancak ben bu işi yapmamasını söyledim. Daha sonrasında ise destek verdim ve şu an işimiz çok güzel. Allah'a çok şükür işimizin başındayız. Ayrıca burada evimiz de var ve çok şükür hayatımız iyi gidiyor. Pandemiden de çok fazla etkilenmedik çünkü sürekli üretimdeyiz ve işimizin başındayız. Kadınlar ise eşlerine destek çıkıp sürekli arkasında dursunlar" şeklinde konuştu.

Lise son sınıf öğrencisi çocuklarından Sait Temel ise "Biz burada babama destek veriyoruz ve birlikte çalışıp beraber kazanıyoruz. Desteklerimiz aldık çok razıyız ve güzel bir yatırımdır. Benim de bu sene okul bitiyor ve sınava gireceğim. Üniversiteyi okuyup başka bir mesleğe atılmayı da düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi | Devletten aldığı destekle çiftlik sahibi oldu, şimdi ailece çalışıyorlar
Son dakika haberi | Devletten aldığı destekle çiftlik sahibi oldu, şimdi ailece çalışıyorlar
Son dakika haberi | Devletten aldığı destekle çiftlik sahibi oldu, şimdi ailece çalışıyorlar
Son dakika haberi | Devletten aldığı destekle çiftlik sahibi oldu, şimdi ailece çalışıyorlar

Yatırım, Elazığ, Tarım, Tavuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Devletten aldığı destekle çiftlik sahibi oldu, şimdi ailece çalışıyorlar - Son Dakika Ekonomi


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