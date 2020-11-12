Son dakika haberi: Devrek'te HES uygulaması aralıksız devam ediyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Devrek'te HES uygulaması aralıksız devam ediyor
12.11.2020 17:31
Edinilen son dakika haberine göre Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında alınan yeni karar doğrultusunda şehir dışından gelen vatandaşlara Devrek ilçe girişinde HES kodu taraması yapılarak ilçe girişine alınıyor.
Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında alınan yeni karar doğrultusunda şehir dışından gelen vatandaşlara Devrek ilçe girişinde HES kodu taraması yapılarak ilçe girişine alınıyor.
Alınan karar gereği Devrek'in Uzunçay Mevkiinde uygulama yapan ekipler Hes kodu olmayan vatandaşlara yardımcı olurken, sorgulamalarında riskli temaslı olan kişilere de idari para cezası uygulanıyor. Riskli ve temaslı olan sürücüler ve araçlardaki diğer vatandaşların il merkezinde ki karantina yurduna sevk işlemleri sağlık ekipleri nezaretinde gerçekleştirilirken, yetkililer," Uygulamaların kesintisiz olarak devam edecektir" ifadelerine yer verdiler. - ZONGULDAK
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