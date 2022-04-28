Son dakika haberi | Devrilen ambulansta yaralanan SMA'lı Elif bebek, taburcu oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi | Devrilen ambulansta yaralanan SMA'lı Elif bebek, taburcu oldu

28.04.2022 15:46
Son dakika haberi | Devrilen ambulansta yaralanan SMA'lı Elif bebek, taburcu oldu

Son dakika haberleri: AKSARAY'da içinde bulundukları ambulansın devrilmesi sonucu yaralanan SMA Tip-1 hastası 7 aylık Yasmin Elif Salman, annesi Hilal Salman (22) ve 2 sağlık çalışanı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

AKSARAY'da içinde bulundukları ambulansın devrilmesi  sonucu yaralanan SMA Tip-1 hastası 7 aylık Yasmin Elif Salman, annesi Hilal Salman (22) ve 2 sağlık çalışanı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

SMA'lı Yasemin Elif Salman'ı İstanbul'dan Adana'ya taşıyan İsmail T.'nin kullandığı 34 VK 8397 plakalı özel ambulans, dün saat 02.00 sıralarında, Aksaray-Adana yolunun 32'nci kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü, acil tıp teknisyeni Melihan Atar (21) ve Yasmin Elif Salman ile annesi Hilal Salman yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yasmin Elif, annesi ve 2 sağlık çalışanı tedavilerinin ardından bugün taburcu oldu.

Anne Hilal Salman, kazanın ambulans şoförü İsmail T.'nin uyumuş olabiceği iddiası nedeniyle şikayetçi oldu. İsmail T.'nin ilk ifadesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kazanın meydana geldiğini söylediği öğrenildi. İfadesinin ardından serbest bırakılan sürücü hakkında soruşturmanın sürdüğü belirtildi.


Son dakika haberi | Devrilen ambulansta yaralanan SMA'lı Elif bebek, taburcu oldu
Son dakika haberi | Devrilen ambulansta yaralanan SMA'lı Elif bebek, taburcu oldu
Son dakika haberi | Devrilen ambulansta yaralanan SMA'lı Elif bebek, taburcu oldu
Son dakika haberi | Devrilen ambulansta yaralanan SMA'lı Elif bebek, taburcu oldu
Son dakika haberi | Devrilen ambulansta yaralanan SMA'lı Elif bebek, taburcu oldu
Son dakika haberi | Devrilen ambulansta yaralanan SMA'lı Elif bebek, taburcu oldu
Son dakika haberi | Devrilen ambulansta yaralanan SMA'lı Elif bebek, taburcu oldu
Son dakika haberi | Devrilen ambulansta yaralanan SMA'lı Elif bebek, taburcu oldu
Son dakika haberi | Devrilen ambulansta yaralanan SMA'lı Elif bebek, taburcu oldu
Son dakika haberi | Devrilen ambulansta yaralanan SMA'lı Elif bebek, taburcu oldu
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Aksaray'da devrilen ambulanstaki 4 kişi yaralandı Aksaray'da devrilen ambulanstaki 4 kişi yaralandı Son dakika haberleri... SMA'lı Elif bebeği taşıyan ambulans devrildi: 4 yaralı Son dakika haberleri... SMA'lı Elif bebeği taşıyan ambulans devrildi: 4 yaralı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Devrilen ambulansta yaralanan SMA'lı Elif bebek, taburcu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Devrilen ambulansta yaralanan SMA'lı Elif bebek, taburcu oldu - Son Dakika
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