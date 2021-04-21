Son dakika haberi! Beton mikseri devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Son dakika habere göre ANTALYA'da virajı alamayan Halil İbrahim Yılmaz'ın kullandığı beton mikseri devrildi.

ANTALYA'da virajı alamayan Halil İbrahim Yılmaz'ın kullandığı beton mikseri devrildi. Mikserde sıkışan Yılmaz, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza, saat 14.30 sıralarında Aksu ilçesi Isparta Köprüsü'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde teslim edeceği betonu, 64 SB 153 plakalı beton mikserine yükleten Halil İbrahim Yılmaz, Isparta Köprüsü'ne geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan mikser, bariyerleri aşarak yolun dışına doğru devrildi. Bu sırada sürücü Yılmaz, mikserin içerisinde sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sol kolu kırılan Yılmaz, itfaiyenin yaptığı çalışma sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılarak tedavi için hastaneye götürüldü. Polis ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu.



Son Dakika

Sanatını bebeğinin tırnaklarında deneyen anne, eleştiri oklarının hedefi oldu

Daha fazla para için Avrupa Süper Ligi'nde direten Juventus'un gelirleri çakılmaya başladı

Altaylı'dan yeni bir Kabine iddiası daha: Daha çok isim var, değişiklikler hazirana ertelendi

Boğaz manzaralı yalısından "Evde kal" çağrısı yapan Arzu Sabancı'ya tepki yağıyor

Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım

Feci kazadan geriye bu görüntü kaldı! Hurdaya dönen araçta 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi

Antalya'da üreticinin elinde kalan elmalar vatandaşlara dağıtıldı