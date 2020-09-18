Son dakika haberi! Devrilen dorsenin altında sıkışan operatör hayatını kaybetti - Son Dakika

Ekipler, burada yaptığı incelemede, Recep Poyraz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Bunun üzerine ekskavatörün tırdan indirilmesi için operatör Recep Poyraz (45) harekete geçti.

Kazdağları 'nda menfez çalışması yapmak üzere Çan'dan, Bayramiç'e bağlı Serhat köyüne ekskavatör taşıyan 67 TT 537 plakalı tırın lastiği köy yakınlarında patladı.

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