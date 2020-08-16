Son dakika haberi... Devrilen talaş yüklü TIR'ın sürücüsü öldü
Son dakika haberi: Balıkesir karayolunda, kontrolden çıkarak devrilen talaş yüklü TIR'ın sürücüsü Hüseyin Çınar (51), hayatını kaybetti.
Balıkesir karayolunda, kontrolden çıkarak devrilen talaş yüklü TIR'ın sürücüsü Hüseyin Çınar (51), hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Balıkesir- Bursa Karayolu Karacabey girişi Çatrak mevkisinde meydana geldi. Manisa'dan Bursa'ya talaş götüren Hüseyin Çınar yönetimindeki 81 FE 519 plakalı TIR, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol üzerinde bulunan tabelalara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan TIR, bariyerlere çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olası bir kaza ihtimaline karşı bölgede geniş güvenlik önlemi alırken TIR'da sıkışan sürücü Hüseyin Çınar ise itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çınar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada hayatını kaybeden Hüseyin Çınar'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 09:52
Kaynak: DHA
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