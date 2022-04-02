Son dakika haberi | Devrilen traktörden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi | Devrilen traktörden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

02.04.2022 21:26
Son dakika haberi | Devrilen traktörden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Nevşehir'de direksiyon hakimiyetini yitirmesi nedeniyle devrilen traktörden yola savrulan yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Nevşehir'de direksiyon hakimiyetini yitirmesi nedeniyle devrilen traktörden yola savrulan yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Çat beldesi yakınlarındaki tarlasından Nar beldesindeki evine dönmek üzere yola çıkan 82 yaşındaki Y.K, Çat-Nevşehir Karayolunun 6'nci kilometresinde traktörünün direksiyon hakimiyetini yitirdi.

Yol kenarına devrilen traktörün üzerinden yola savrulan Y.K, burada yaşamını yitirdi.

Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Y.K, Nevşehir Belediyesi cenaze aracıyla Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Y.K'nın yakınları, geç geldikleri iddiasıyla cenaze aracı görevlilerine tepki gösterdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Devrilen traktörden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika


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