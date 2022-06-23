Son dakika haberi... Devrilen traktörün altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi... Devrilen traktörün altında kalan işçi hayatını kaybetti

23.06.2022 23:46
Son dakika haberi... Devrilen traktörün altında kalan işçi hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberi: Zonguldak'ın Beycuma beldesinde devrilen traktörün altında kalan yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Beycuma beldesinde devrilen traktörün altında kalan yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Beycuma beldesi Korucam köyünde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir işçi, devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin uzun uğraşlar sonucunda işçinin cansız bedenini traktörün altından çıkardı. Savcı incelemesinin ardından işçinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Devrilen traktörün altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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