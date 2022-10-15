Son dakika haber! Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber! Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

15.10.2022 16:46

Son dakika haberleri... Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti Bolu'da, odun yüklü traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

BOLU - Bolu'da, odun yüklü traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.45 sıralarında merkeze bağlı Rüzgarlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda topladığı odunları traktörün römorkuna yerleştirdikten sonra evine dönen İsmail Erdoğan'ın kullandığı traktör yağmurun etkisiyle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde sürücü İsmail Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Erdoğan'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

İsmail Erdoğan'ın kaza geçirdiğini duyan yakınları olay yerinde hayatını kaybettiğini öğrendiklerinde gözyaşlarına boğuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

İsmail Erdoğan, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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