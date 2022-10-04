Son dakika haberi | Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi | Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

04.10.2022 18:12
Son dakika haberi | Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Son dakika gündem haberine göre ÇANKIRI'nın Atkaracalar ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

ÇANKIRI'nın Atkaracalar ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza, Atkaracalar ilçesi Ilıpınar Mahallesi Hoşislamlar mevkisinde meydana geldi. Y.M. (70) idaresindeki 06 CFR 69 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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Çankırı'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü Çankırı'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Kaynak: DHA

Atkaracalar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika

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