Muğla'da devrilen traktörün altında kalan çift öldü - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde devrilen traktörün altında kalan yaşlı çift hayatını kaybetti.
Süleyman Erol (75) idaresindeki 48 EH 887 plakalı traktör, Karapınar Mahallesi'nde devrildi. Traktörün altında sıkışan Erol ile eşi Fatmana Erol (70) itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemelerin ardından Erol çiftinin cenazeleri, otopsi için Muğla Adli Tıp kurumuna gönderildi.
Erol çiftinin zeytin topladıktan sonra eve dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.
- Kaynak: AA
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