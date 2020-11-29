Muğla'da devrilen traktörün altında kalan çift öldü - Son Dakika

Yapılan incelemelerin ardından Erol çiftinin cenazeleri, otopsi için Muğla Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Süleyman Erol (75) idaresindeki 48 EH 887 plakalı traktör, Karapınar Mahallesi'nde devrildi. Traktörün altında sıkışan Erol ile eşi Fatmana Erol (70) itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

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