Son dakika haberi... Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Zile'nin Uzunöz köyünde meydana geldi. İsmail Aydoğdular (20) kullandığı çift römorklu traktörün devrilmesi sonucu, traktörün altında kalarak olay yerine hayatını kaybetti. Aydoğdular'ın Şanlıurfa'dan Zile'ye tarım işçisi olarak geldiği öğrenildi. - TOKAT

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