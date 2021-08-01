Son dakika haberi: Devrilerek ters dönen traktörünün altında öldü - Son Dakika

Kaza, Osmaneli ilçesine bağlı Akçapınar köyü Gaziler Mahallesi'nde meydana geldi. Ersin Maden kullandığı 11 SE 453 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilerek ters dönen traktörün altında kalan Maden, olay yerinde hayatını kaybetti. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Maden'in cesedi hastane morguna kaldırıldı.

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