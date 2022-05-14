TEL Suriye'nin Deyrizor ilinin doğusunda, terör örgütü YPG/ PKK ile alıkoyduğu gençlerin bağlı bulunduğu aşiret mensupları arasında çıkan çatışmada 1 terörist öldü, 3 kişi yaralandı.
AA muhabirinin bölgedeki kaynaklardan aldığı bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristler, sabah saatlerinde Deyrizor ilinin Harize, Berşem ve Tevvamiyye köylerindeki Arap gençleri alıkoymak amacıyla baskın düzenledi.
YPG/PKK'lı teröristler, alıkoyduğu çok sayıda genci sözde eğitim kamplarına götürmek için Berşem köyündeki bir okula nakletti.
Gençlerin mensup olduğu Kabise aşireti, alıkonulanları kurtarmak için Berşem köyündeki okula silahlı baskın düzenledi.
Burada, YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 terörist öldü, alıkonulanlardan 3 kişi yaralandı.
Kabise aşireti, YPG/PKK'nın alıkoyduğu çok sayıda genci kurtardı.
Aşiret mensupları, söz konusu köylerin yakınlarında teröristlere ait iki sözde kontrol noktasını da ele geçirdi.
YPG/PKK'nın baskın düzenlediği köylerde gerginlik devam ediyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Deyrizor'da bir aşiret, YPG/PKK'nın alıkoyduğu gençleri teröristlerle çatışarak kurtardı - Son Dakika