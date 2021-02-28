Son dakika haberi: Dezavantajlı çocuklar, oryantiring yarışmasıyla tarihi mekanlarda ter döktü - Son Dakika

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, dezavantajlı çocukları sporla tanıştırmak için oryantring yarışması düzenlendi. 110 sporcu, tarihi mekanlara konan hedefleri belirlenen sürede bulmak için ter döktü.

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum kuruluşları, siyasi partilerin desteğiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce, tarihi Ulu Camisi önünde dezavantajlı çocukları sporla tanıştırmak için oryantiring yarışması düzenlendi. 110 sporcunun kıyasıya yarıştığı yarışmada, sporcular ilçedeki tarihi mekanlara bırakılan 8 hedefe, harita ve pusula kullanarak belirlenen sürede ulaşmaya çalıştı.

'AMACIMIZ ÇOCUKLARI SPORLA TANIŞTIRMAK'

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, amaçlarının pandemi sürecinde çocukları sporla tanıştırmak olduğunu ifade ederek, "Sur ilçesindeki gençlerimizle, çocuklarımızla birlikte Diyarbakır'ın manevi kalbi olan Ulu Camisi'nde oryantiring etkinliği düzenliyoruz. Amacımız pandemi sürecinde çocuklarımızı oryantiring sporuyla tanıştırmak, onların bir nebze olsun bu sıkıntılı süreçlerini hep birlikte atlatmak. Tamamen Sur'da yaşayan 110 kişilik bir katılımla bu faaliyeti düzenledik. Bundan sonra farklı branşlarda da faaliyetlerimiz devam edecek. Pazar gününü seçmemizin sebebi hem yasaklardan dolayı daha az temas olayından kaçmak hem de bu faaliyeti daha rahat yapmalarını sağlamak" dedi.

'HEDEFLERİ EN KISA SÜREDE BULAN KAZANIYOR'

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Oryantiring İl Temsilcisi Murat Çavaş da, tarihi mekanlara bırakılan hedefleri en kısa sürede bulan yarışmacının madalya kazanacağını belirterek; "Tarihi mekanlara bırakıyoruz hedefleri, elimizde sur içindeki yarışma alanının krokisiyle bırakılan hedeflere sporcular haritayı takip ederek gidip buluyorlar. En kısa sürede bulan sporcumuz madalyasını ve ödülünü alacak" diye konuştu.

'TERÖRÜN İNSANLARA YAŞATTIĞI ACILAR VAR, AMACIMIZ ONLARA SAHİP ÇIKMAK'

Oryantiring yarışmasının Sur ilçesinde yapılması için girişimlerde bulunan ve destek sunan AK Parti Sur İlçe Başkanı Murat Unat ise Sur ilçesinde terörden beslenen grupların insanlara yaşattığı büyük acılar olduğunu belirterek, amaçlarının bu dezavantajlı çocuklara sahip olmak olduğunu söyledi. Bu etkinliğin pandemi döneminde çocukların motivasyonunu da artıracağını söyleyen Unat, şöyle söyledi:

"Sur'daki dezavantajlı ailelerin çocuklarından bir araya getirdiğimiz gençlerle yaptığımız bir yarışma. Onların özellikle bu pandemi döneminde motivasyonlarını artırmak için düzenlediğimiz bir etkinlik. Bu ailelerin geçmiş dönemde yaşamış olduğu, özellikle terörden beslenen gurupların insanlara yaşattığı büyük acılar var. Bu acıları bir nebze de olsun unutturmak adına yapmış olduğumuz bir etkinlik. Surun içinde çok başarılı gençlerimiz var. Amacımız, bu gençlerimizi gün yüzüne çıkartmak, onların terörize olmamasını sağlamak, onlara sahip çıkmak ve kol kanat germek."

ANNE VE KIZI BİRLİKTE YARIŞTILAR

Sporculardan kızı Şara'yla birlikte yarışmaya katılan Figen Özaydoğdu, oryantiring yarışmasına ilk defa katıldıklarını belirtti. Özaydoğdu'nun kızı Şara ise kendine güvendiğini ve birinci olmak konusunda iddialı olduğunu söyledi.