Son dakika haberi | DHA DIŞ –Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den cephedeki asker için tedarik emri
08.10.2020 11:55
Son dakika gelişmesine göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in emriyle, karşı saldırı operasyonlarında görev alan askeri personelin tedarik sorunlarının çözüldüğü ifade edildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in emriyle, karşı saldırı operasyonlarında görev alan askeri personelin tedarik sorunlarının çözüldüğü ifade edildi.
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşanan gerilim bugün de devam ediyor. Azerbaycan Başkomutanı İlhan Aliyev, Azerbaycan ordusunun eksiklerinin tamamlanması talimatını verdiği bildirildi. Açıklama, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, tarafından geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, birliklerin ve cephedeki askerlerin silah, mühimmat ve gıda ihtiyaçlarının sağlandığı ifade edildi.
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