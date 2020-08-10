Son dakika haberi! DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1 - Son Dakika

(Havadan görüntülerle) HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDEKİ 2'İNCİ ETAP ÇALIŞMALARI TRAFİĞİ KİLİTLEDİ
Murat SOLAK- Serdar ALTINTEPE-Cemal YURTTAŞ, İSTANBUL,- Haliç Köprüsü'nde başlatılan bakım onarım çalışmaları nedeniyle D-100 Karayolu Ayvansaray geçişinde trafik yoğunluğu yaşandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından yapılan Haliç Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmalarının ikinci etabı hafta sonu başladı. Haftanın ilk gününde bakım onarım çalışmaları nedeniyle D-100 Karayolu'nda Edirnekapı ve Haliç Köprüsü girişi arasında trafik yoğunlaştı.