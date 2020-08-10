Son dakika haberi! DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1 - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından yapılan Haliç Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmalarının ikinci etabı hafta sonu başladı. Haftanın ilk gününde bakım onarım çalışmaları nedeniyle D-100 Karayolu'nda Edirnekapı ve Haliç Köprüsü girişi arasında trafik yoğunlaştı.

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 09:02

Kaynak: DHA

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