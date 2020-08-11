Son dakika haberi | DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Son Dakika

Son dakika haberi | DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

Son dakika haberleri: FETÖ/PDY terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli olarak 12 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, hakkında yakalama kararı bulunan 40 şüpheliden 34'ü gözaltına alındı.

Son dakika haberi | DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2, System.String[]
FETÖ/PDY terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli olarak 12 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, hakkında yakalama kararı bulunan 40 şüpheliden 34'ü gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızan üyelerine yönelik saat 01.00 sıralarında İstanbul merkezli olarak 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önceki operasyonlarda yakalanmalarının ardından etkin pişmanlık yasasından faydalanan FETÖ üyelerinin itiraflarıyla belirlenen ve örgüt içerisinde mahrem imam olarak bilinen kişilerle ankesörlü telefonlarla görüşme gerçekleştirdikleri tespit edilen 40 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 34 şüphelinin Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildikleri bildirilirken, 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

============

2- BEYOĞLUNDA DEHŞET ANLARI; KAVGA ETTİĞİ KARDEŞİNİ YAKTI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM BEYOĞLU'nda madde bağımlısı olduğu iddia edilen abi kardeşinin üzerine tiner dökerek yaktı. Alevler içerisinde kalarak ağır yaralanan kardeş hastaneye kaldırıldı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Taksim Dolapdere Caddesi üzerinde bir işyerinin önünde dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tiner kullandıkları iddia edilen Hüseyin D. ile kardeşi Serkan D. henüz bilinmeyen bir nedenle kendi aralarında tartışmaya başladı. Tartışma sonrası abi Hüseyin D. elindeki tineri kardeşinin üzerine dökerek yaktı. Alevler içerisinde kalarak sağa sola kaçmaya başlayan Serkan D.'ye vatandaşlar su şişeleri ve demlikle müdahale etti. Cadde üzerinde yatan kardeş için olay yerine ambulans çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı kardeşe ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Vücudunda büyük bölünde yanan Serkan D'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor. Kardeşini yakan Hüseyin D. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan korkunç olay ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, önce kardeşin bir işyerinin önüne gelerek oturduğu daha sonra da abinin elinde bir şişe ile gelerek kardeşini yaktığı görülüyor. Alevler içerisinde kalan Serkan D. can havliyle etrafa kaçmaya başlıyor. Daha sonra vatandaşlar su şişeleri ve çaydanlıklarla yanan adamı söndürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

- İstanbul
İstanbul, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 10:51

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının ilk fotoğrafını paylaştı Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü Beyrut'taki patlamada can kaybı 171'e yükseldi Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak Son Dakika: Yunanistan'la ilişkilerin gerilmesinin ardından Bakan Akar'dan sert mesaj: Oldubittiye izin vermeyeceğiz Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan transferinin perde arkasını anlattı: Fatih Terim resmen istedi "G.Saray Türkiye'de futbolun kıblesidir" diyen Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt: Ben de 5-6 futbolcuya limitless yazarım Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi Rusların geliştirdiği, dünyada tescil edilen ilk korona aşısının detayları netleşti Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı         
14:01
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz         
13:51
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu         
13:48
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada         
13:45
Çukur'un kamera arkası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu Çukur'un kamera arkası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu         
13:43
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim         
13:39
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti         
12:49
Beşiktaş, Porto'lu Ze Luis ile ilk teması kurdu Beşiktaş, Porto'lu Ze Luis ile ilk teması kurdu         
12:38
Ajax'lı Andre Onana, Kamerun'daki doğup büyüdüğü kasabaya yıllar sonra elektrik bağlattı Ajax'lı Andre Onana, Kamerun'daki doğup büyüdüğü kasabaya yıllar sonra elektrik bağlattı         
12:31
Kadın avukat şiddet gören müvekkilinin kayınpederi tarafından darbedildi Kadın avukat şiddet gören müvekkilinin kayınpederi tarafından darbedildi         
12:19
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti         
11:50
İnce İnce "Seçimde arkamda durmadılar" demişti! İşte Kılıçdaroğlu'nun ekibinin kozu olan video         
11:33
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti         
11:28
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı         
11:25
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü         
10:44
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi         
10:38
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı         
10:27
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor         
09:57
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı         
09:42
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor         
09:16
Üsküdar'da Mimar Sinan'ın yaptığı camiye takılan klimalar tepkilerin ardından kaldırıldı Üsküdar'da Mimar Sinan'ın yaptığı camiye takılan klimalar tepkilerin ardından kaldırıldı         
09:13
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi         
08:14
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi         
00:49
Koronavirüs karantinasında olması gereken aile tatile giderken jandarmaya yakalandı Koronavirüs karantinasında olması gereken aile tatile giderken jandarmaya yakalandı         
00:14
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor         
23:20
Sonar'ın son anketinden Ali Babacan ve Davutoğlu'nu üzecek sonuçlar çıktı Sonar'ın son anketinden Ali Babacan ve Davutoğlu'nu üzecek sonuçlar çıktı         
22:58
Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba         
22:05
Düğüne katılan davetlilere koronavirüs bulaştırdığı öne sürülen kadınla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi Düğüne katılan davetlilere koronavirüs bulaştırdığı öne sürülen kadınla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi         
21:36
Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? İşte eğitimciler ve sağlıkçıların üzerinde durduğu 5 farklı model Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? İşte eğitimciler ve sağlıkçıların üzerinde durduğu 5 farklı model         
21:17
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi         
20:55
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti         
20:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2020 17:19:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei