Son dakika haberi | DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Son Dakika

Son dakika haberi | DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

25.11.2020 11:52
Son dakika haberi | DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2, System.String[]

Son dakika haberler... KARANTİNADAN OKEY MASASINA... İKİ KAFEDE 115 KİŞİYE 362 BİN LİRA CEZA- Ne hastalık dinlediler ne de yasak- Ataşehir'de baskın yapılan iki kafede oyun oynayan 115 kişiyle karşılayan polis şaşkınlığını gizleyemedi.

KARANTİNADAN OKEY MASASINA... İKİ KAFEDE 115 KİŞİYE 362 BİN LİRA CEZA

- Ne hastalık dinlediler ne de yasak

- Ataşehir'de baskın yapılan iki kafede oyun oynayan 115 kişiyle karşılayan polis şaşkınlığını gizleyemedi.

- Ceza kesilenler arasında karantinadan kaçıp okey masasına oturan bir kişi de vardı.

Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA- ATAŞEHİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kısıtlama kararına rağmen gizlice müşteri kabul ederek faaliyetlerine devam eden iki kafeye düzenlenen baskında oyun masalarını dolduran 115 kişiye toplam 362 bin 250 lira para cezası uygulandı. Temaslı olduğu için karantinada olması gerekirken kafede yakalanan kişi ambulansla karantina yurduna götürüldü.Ataşehir'de alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kafe restoranın gizlice müşteri kabul ettiği ihbarını alan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, belirtilen adrese baskın düzenledi. Dışarıdan kapalı görünen işletmeye yan taraftan giriş yapan ekipler, restoranın arka bölümünde çok sayıda müşterinin bulunduğunu tespit etti. Yemek yiyen, oyun oynayan ve nargile içen kişilerin her birine Umumi Hıfzısıhha Kanunu uyarınca cezai işlem uygulandı. Bu sırada etraftan gelen oyun gürültülerini fark eden polis ekiplerinin çevrede yaptığı araştırma sonucunda işletmenin hemen yanında bulunan başka bir kafe restoranın daha müşteriler ile dolu olduğu görüldü. İçeri giren ekipler yine aynı manzarayla karşılaştı.

KARANTİNADAKİ KİŞİ DE KAFEDE ÇIKTIÖte yandan, baskın düzenlenen ikinci kafede bulunan bir müşterinin yapılan kimlik sorgulamalarında temaslı olduğu için karantinada olması gerektiği ortaya çıktı. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Karantina kaçağı müşteri ambulansla Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'na götürüldü.

115 KİŞİYE CEZA YAĞDI

Yapılan baskınlarda 115 kişiye Umumi Hıfzısıhha Kanunları uyarınca kişi başı 3 bin 150 liradan toplam 362 bin 250 lira para cezası uygulandı. Ayrıca işletmelere de cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.

Ataşehir, oyunlar, Polis, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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