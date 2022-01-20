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Kartal'da silahlı saldırıya uğrayan hemşire öldü -2 - Son Dakika

Kartal'da silahlı saldırıya uğrayan hemşire öldü -2

20.01.2022 15:33
Kartal'da silahlı saldırıya uğrayan hemşire öldü -2

KARTAL'da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez (33) silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

iSTANBUL DHA - KARTAL'da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez (33) silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay saat 14.00 sıralarında Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.

Silahı ile içeriye giren Rahmi Uygun (39), Ömür Erez ile tartıştıktan başına ateş ateş etti. Ömür Erez ağır yaralanırken 20 suç kaydı bulunduğu belirtilen Rahmi Uygun kaçarak uzaklaştı. Hemşireye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı. Hemşire Ömür Erez daha sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erez hayatını kaybetti.Olay yerine gelen polis, emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı. İl dışından geldiği belirtilen saldırganın daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi. Polisin kaçan saldırganı yakalamak için çalışması sürüyor.

Görgü tanığı Savaş Kuru, "Dışarıda 20-25 dakika konuştular. Ondan sonra içeriye girdiler. Adam kadının kafasına sıkmış. Sağlık ocağında karşı komşumdu" diye konuştu.


Kartal'da silahlı saldırıya uğrayan hemşire öldü -2
Kartal'da silahlı saldırıya uğrayan hemşire öldü -2
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Saldırı, Polis, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kartal'da silahlı saldırıya uğrayan hemşire öldü -2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal'da silahlı saldırıya uğrayan hemşire öldü -2 - Son Dakika
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