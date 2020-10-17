Son dakika haberi... DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

EVLAT NÖBETİ TUTAN ANNE BİÇER: OĞLUMUN SİLAH ZORUYLA KONUŞTUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUM

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 148 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 410'uncu günde de sürdürdü. Terör örgütüne yakın bir haber sitesinde Diyarbakır'da 2 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan Mustafa Biçer'in videosunun geçen günlerde yayımlanması sonrası anne Ayşegül Biçer, oğlunun silah zoru ve baskı altında konuştuğunu söyledi.

Diyarbakır'da HDP il binası önünde PKK tarafından kaçırılan çocukları için 410 gündür eylemlerini sürdüren ailelerden rahatsız olan terör örgütü PKK, kirli bir plan tezgahladı. İstihbarat birimleri, geçen yıl eylül ayında PKK'nın, kaçırılan çocuklarla kara propaganda videosu çekip, örgütün yayın organlarında ve sosyal medyada yayınlayacağını tespit etmişti. PKK'nın planının istihbarat birimlerince ortaya çıkarılmasından bir yıl sonra örgüt planını sahneye koydu. Terör örgütü, ailesi evlat nöbeti tutan, 2 yıl önce Diyarbakır'da 16 yaşındayken kaçırılan Mustafa Biçer'in videosunu PKK'ya yakın bir haber sitesinde yayınladı.

'HDP BUNU İYİ BİLSİN Kİ TEHDİTLERİNDEN KORKMUYORUM'Kaçırılan oğlu Mustafa için eşi Rauf ile 3 Eylül 'den beri oturma eylemini sürdüren kanser hastası Ayşegül Biçer, 17 Kasım 2018'de oğlunu PKK terör örgütünün pençesine kaptırdığını dile getirerek, "Oğlumun sağ veya ölü olduğunu bilmiyordum. 13 Ekim'de PKK'ya yakın bir haber sitesinde oğluma ait bir video paylaşıldı. Ben oğlumun silah zoru ve baskı altında konuştuğunu çok iyi biliyorum. Çünkü susuzluktan ağzı kupkuru olmuş. Sabit bakarak konuşamıyor. Benim oğlumun ismi Mustafa, doğum yeri Manisa ve 2002 doğumlu. Manisa Doğum Hastanesi'nde araştırma yapılabilir. Vatansever bir aile olduğumuz doğrudur. AK Parti veya başka bir parti olur, benim siyasi görüşümü kimse sorgulayamaz. 'Tarikatçı' diyor. Allah'ın görevini yerine getirmek Müslüman olarak görevimdir. Manisa ve Antalya diyor, sadece 10 aylık olana kadar Manisa'da 6 yaşına kadar da Antalya'da yaşadı. Sonra Diyarbakır'da yaşadık. Türklerin dostluğundan ve iyiliğinden başka bir şey görmedim. Ne evim yandı ne de sera işi yaptım. Biz HDP'nin önünde kendi özgür irademizle oturduk. Çünkü evlatlarımız oradan kayboldu. Devlet sana nasıl bir zulmetmiştir ki? Sen böyle konuşuyorsun. Biliyorum ki kendi iradenle konuşmuyorsun. Orada kadına verilen değer diyorsun, kadına tecavüz, işkence, zerdüştlük dini ve haçlı siyonistliğe hizmet. Geri dön ve güvenlik güçlerine teslim ol. Zararın neresinden dönersen kardır. Böyle güçlü devletin kollarına şu dalgalanan sancağın altında hiçbir şeyden korkmadan yaşa. Çünkü benim davam sadece sen değil, davam vatanım, bayrağım ve evladımdır. HDP, bunu iyi bilsin ki tehditlerinden korkmuyorum. Oturduğumda da söylemiştim; 'Ya zafer ya ölüm'. Sonuna kadar kararlıyız" dedi.EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 19 OLDU Hacire Akar 'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun 'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 19 oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------HDP binasından detayHDP önünde oturan ailelerÇocuklarının fotoğraflarını taşıyan annelerAyşegül Biçer'in açıklamasıAçıklamaya katılan ailelerden detayGenel ve detay

Haber-Kamera: Burak EMEK-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,

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İZMİR'DE SAHTE İÇKİ BİR CAN DAHA ALDI İZMİR'de, yaklaşık bir hafta önce sahte içtikten sonra fenalaşan Ali Gedik (60), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İzmir'de sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.

İzmir'de, emekli olduğu öğrenilen Ali Gedik, yaklaşık 1 hafta önce Beydağ ilçesindeki evinde sahte içki kullandı. Gedik, bir süre sonra görme kaybı ve mide bulantısı şikayeti ile Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Gedik, daha sonra Konak ilçesine bağlı Kahramanlar Mahallesi'nde bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Ali Gedik, tedavi gördüğü hastanede dün saat 18.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Gedik'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, Gedik'in ölümüyle birlikte sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı İzmir'de 23'e yükseldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------- Adli Tıp'tan görüntü

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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KAHRAMANMARAŞ'TA GEÇİCİ KÖRLÜĞE NEDEN OLAN SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin bir eve düzenlediği operasyonda sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. 1 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilen içkinin yapılan incelemede geçici körlüğe neden olduğu tespit edildi.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yirmiikigün Mahallesi'nde A.R.'nin (69) evinde sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler eve operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 5 litre etil alkol, 10 şişe sahte içki, 15 şişe anason ve viski aroması, ölçeklendirme aleti, alkol metre, 8 enjektör, maşrapa ve 2 huni ele geçirildi. A.R. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, ele geçirilen içki de incelemeye alındı. Yapılan incelemede içkinin hayati tehlikeye sokacak zehirlemeye ve geçici körlüğe neden olacak içerikte olduğu saptandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Evde yapılan arama-Sahte içkiler-Ele geçirilen içkilerin sergilenmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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GÜLİSTAN'IN ABLASI: İNŞALLAH KIZIMIZ BULUNACAKGÜLİSTAN DOKU'YU YENİDEN ARAMA ÇALIŞMALARI 2'NCİ GÜNÜNDE

Tunceli'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan, üniversiteli Gülistan Doku (21) için 18 Ağustos'ta sonlandırılmasının ardından önceki gün sabah tekrar başlatılan arama çalışmalarını takip eden ablası Aygül Doku, emeği geçen herkese teşekkür etti. Doku, "İnşallah bu sefer kızımız bulunacak. 227 gün boyunca kızımız suda arandı, suda olsaydı çoktan bulunmuştu. Ben kardeşimin suda olduğunu düşünmüyorum. İlk günden beri bunu söylüyorum. Dalgıç ve AFAD ekiplerine teşekkür ediyorum. Onlar da bu süreçte bizim kadar yoruldular. 'Gülistan burada bulunur mu?' sorusu bize çok soruluyor. İntihar eden bir vaka neden ilk gün bulunmasın? Daha sonra Gülistan eğer burada bulunursa ben şöyle düşünüyorum; katil dedi ki 'Olayın üzerinden 9 ay geçti. Bu kızın kemikleri üzerine et kalmadı. Hani artık beden üzerinde hiçbir iz kalmamıştır'. Bir ihtimal katil gece yarısı Gülistan'ın kemiklerini buraya atmıştır. Çalışma bittiğinde Gülistan çıkmadığında ben şunu düşünürüm; katil, 'herkes sussun da aile kemiklerini alsın, gitsin' diye düşünmüştür. Fakat çıkmazsa ben katilin kemiklerini yaktığını düşünürüm. Biz artık bu sürecin bitmesini istiyoruz. İçişleri Bakanı'mız ile de görüştük. Daha çok karada etkin bir çalışma yapılmasını istiyoruz. Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ın bu süreçte bize karşı ilgisi çok fazla. Gülistan'ı bulmak istiyor ve ben onun çırpınışını görüyorum. Vali bey, Gülistan'ı suda değil de karada arama çalışması başlattığında hepimiz sonuca daha çabuk varırız, şeklinde düşünüyorum. Valimize teşekkür ediyorum. Bizim kız kardeşimiz bulunacak, bize bunları yaşatanlar da cezasını çekecek İnşallah" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİSERHAT OZAN YILDIRIM/ TUNCELİ

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YAKALADIKLARI HIRSIZI OTOMOBİLİN BAGAJINA KOYDULAR

Antalya'da mahalle sakinleri tarafından yakalanan bir hırsızlık zanlısı, otomobilin bagajına konulup hapsedildi. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Antalya'nın Kepez ilçesinin Erenköy Mahallesi'nde evlerden bir haftadır hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi, semt sakinleri tarafından sonunda yakalandı. Zanlı bir otomobilin bagajına konup hapsedildi. Mahalle sakinlerine zanlıyı gösteren kişi, "Tanıyor musun?" sözlerine "Annem tanıyor" diye yanıt aldı. Hırsızlık zanlısının bagajdan çıkma hamlesine de engel olundu. Zanlıyı yakalayan kişinin, "Çıkarma, çıkarma orada yaşamayı seviyor" sözleri ile başka bir kişinin "Bekle de biraz dövelim" sözleri cep telefonun kamerasına da yansıdı.Mahalle sakinleri, hırsızlık zanlısının o hallerini sosyal medyada da paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------------------------Hırsızın arabanın bagajında olması-Zanlının çıkma hamlesi, 'Tanıyor musunuz' sözleri-Zanlının tekrar geriye girmesi-Orada yaşamayı seviyor' cümlesi ve dövelim sözleri

HABER: Ahmet İSTEK-KAMERA: ANTALYA,

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HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 4 YARALI ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu İskenderun yol ayrımı yakınında meydana geldi. Aynı yöne giden sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil, çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Kaza bölgesinden görüntü-Hasar gören araçlar

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana),

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FRENİ BOŞALAN KAMYONET OTOMOBİLE VE BİNAYA ÇARPARAK DURABİLDİ KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yokuş aşağı indiği sırada freni boşalan kamyonet, bir binanın odunluğunu yıktıktan sonra park halindeki otomobile ve yanındaki binaya çarparak durabildi. Kazada kamyonette sıkışan sürücü yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Körfez Hacıosman Mahallesi Nihal Atsız Sokak üzerinde meydana geldi. Aşırı dik rampadan inmeye başlayan Semih Kavasoğlu yönetimindeki 07 AKE 27 plakalı kamyonet, freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir binanın odunluk kısmını yıktıktan sonra park halindeki Ümit Elmas'a ait 41 ABY 842 plakalı otomobile ve İsmail Kolcu'ya ait 2 katlı binaya çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, kamyonet içerisinde sıkışan Semih Kavasoğlu'nu araçtan çıkardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle park halindeki otomobil ve binada hasar meydana geldi. Kaza yapan kamyonet vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Olay yerinden görüntülerEkiplerin çalışmalarıGörgü tanıkları ile röplerDetay

HABER-KAMERA: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),

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ALANYA'DA PARK HALİNDEKİ TAKSİYE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde motosikletiyle park halindeki taksiye çarpan sürücü Mehmet Yalın (32), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza saat 19.00 sıralarında, Alanya'nın Saray Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Mehmet Yalın'ın kullandığı 07 ADF 748 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yolun sağında park halindeki 07 H 0528 plakalı taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Yalın'ın kaskı fırlarken, kendisi de yolun kenarına düştü. Kazaya fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirirken, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ölen Yalım'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Kaza yerinden genel görüntüler (Vatandaş kamerası)

Engin ANAK- Burcu MUTLU/ALANYA,

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RESTORANDA 'SANA DAHA ÇOK ŞARKI ÇALINDI' KAVGASI: 5 YARALI

ADANA'da bir restoranda, 'Sana daha çok şarkı çalındı' iddiasıyla müşteri iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Müşteri iki grup, iddiaya göre mekanda canlı müzik yapan sanatçılarından istek şarkıda bulundu. İki grup arasında 'Sana daha çok şarkı çalındı' iddiasıyla başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Restoranın dışına taşan kavgada taraflar, birbirlerine bıçakla saldırdı. Kavgada yaralanan Necmettin K., Barış Ç., Mirza G., Hüseyin Emrah D. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, yakınları tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kavgada bıçağı kullandığı öne sürülen Ali Y. ise olayın ardından Fatih Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.