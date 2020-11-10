İletişim Başkanlığı: Bakan Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir

İLETİŞİM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" denildi.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki en büyük yönetim reformu olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız, kabinesini kurarak milletimizin takdirine sunmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabinede yer verilen bakanlarımız, 10 Temmuz 2018 tarihinde Meclis'te yemin ederek resmen görevlerine başlamışlardır. Daha önceki hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan İstanbul Milletvekili Berat Albayrak, Cumhuriyetimizin 66'ncı Hükümeti olan bu kabinede, Hazine ve Maliye Bakanı olarak yer almıştır. Bölgesel ve küresel siyasi krizlere ilave olarak koronavirüs salgını sebebiyle gelişmiş devletlerin dahi ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığı bir dönemde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gayretleriyle ülkemiz, bu kritik süreçte olabilecek en az hasarla yoluna devam etmiş, sayın Bakanımızın başarıları sayın Cumhurbaşkanımız tarafından takdir edilmiştir. Bilindiği gibi 8 Kasım 2020 Pazar akşamı Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, sosyal medya hesaplarından birinde sağlık nedenleriyle görevden affını isteyen bir açıklama yayınlamıştır. Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir."

ANKARA,

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan atandı SAĞLIK sorunları sebebiyle görevinden affını isteyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yerine Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan atandı.

8 Kasım 2020'de sağlık sorunları sebebiyle görevinden affını isteyen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın affının kabul edilmesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan atandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Atama Kararında "Görevden affını isteyen ve görevden affı kabul edilen Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anasayasının 104'üncü ve 106'ıncı maddeleri gereğince atanmıştır" ifadeleri kaydedildi.

Lütfi Elvan, 2013-2015 yılları arasında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 2015-2016 yılları arasında Başbakan Yardımcılığı, 2016-2018 yıllarında da Kalkınma Bakanlığı görevlerini yaptı.

Ferhat EKİNCİ/ANKARA,-

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Pınar Gültekin cinayeti sanığı Cemal Metin Avcı: Öldürme gibi bir amacım yoktu MUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) öldüren ve cesedini varil içine koyup, yaktıktan sonra üzerine beton döken Cemal Metin Avcı (32) hakkında 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) cinayete 'yardım ve yataklık' suçlamasıyla 5 yıl hapis istemiyle yargılandıkları davanın ilk duruşmasında söz alan tutuklu sanık Cemal Metin Avcı, "Çok pişmanım. Benim de hayatım bitti. Öldürme gibi bir amacım yoktu" dedi. Tanıkların dinlenmesinin ardından savcı, iki sanığın da tutukluluk hallerinin devamı yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek; dinlenmeyen tanıkların zorla getirilmesine ve Pınar Gültekin'in ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tip Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu'ndan rapor alınmasına, Cemal Metin Avcı'nın panikatak sorunu olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden rapor istenmesine ve eksik evraklarının giderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında gözaltına alınan genç kızın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, Pınar'ı çıkan kavgada boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup, yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Muğla Jandarma Komutanlığı ve Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 3 ay süren çalışma sonunda, HTS kayıtlarından, tutuklu şüpheli Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden, ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan, kardeşi Mertcan Avcı da 'yardım ve yataklık' suçundan hakim karşısına çıktı. Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya koronavirüs önlemleri kapsamında sınırlı sayıda izleyici alınırken, davayı izleyenlere dezenfektan sıkıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı, öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin ve annesi Şefika Gültekin ile tarafların avukatları katıldı. Gültekin ailesinin avukatı, Pınar Gültekin'in anne ve babasının da olaydan zarar gördüğünü gerekçe göstererek, müşteki olarak davaya müdahil olmalarını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

'EV TUTMASINA YARDIMCI OLDUM'Duruşmada ilk olarak katil zanlısı Cemal Metin Avcı söz alırken, Şefika Gültekin, 'Anlatmasın, istemiyorum' diye bağırdı. İşletmesini yaptığı kafeteryaya gelen Pınar Gültekin ile 2018 yılında tanıştıklarını belirten Avcı, "Ara ara da kafeye gelmeye başladı. Bir seferinde geldiklerinde bana Instagram'dan 'Burada sıkıldım, bana telefonunu versene' dedi. Bir gün bana 'Kafam güzel, beni eve bırakır mısın?' diye yazdı. 'Tamam' dedim ve onu aldım. Yolda alkol aldık. Evli olduğumu biliyordu. Arabayla yaylaya gittik. Biraz oturduk, ardından da birlikte olduktan sonra evine bıraktım. Sonra sürekli mesajlar attı. Çok pişman oldum, çünkü karımı seviyordum. Mesajlara geç cevap vermeye başladım. Geri çekildikçe o daha çok üzerime gelmeye başladı. Ailesinin maddi olarak yardımcı olmadığını söyledi. Bir daireye taşınmak istediğini, maddi olarak yardımcı olmamı istedi, ben de yardımcı oldum" dedi.

'SİM KARTINI DİŞLERİMLE KIRARAK ATTIM'Gültekin tarafından uygunsuz fotoğraflarının çekildiğini iddia eden Avcı, kendisine şantaj yapıldığını söyledi. Avcı, "Eve gittik. Şarap içiyorduk. Başım dönmeye başladı. Vücudum hareketsizleşmeye başladı. Bayıldım. Ondan sonra uyandığımda, Pınar beni kalkmam için sarsıyordu. Eşim aradığı için apar topar çıktım. Ertesi gün bana ne yaptığını sordum. 'Bunu sen istedin. Benden kurtulacağını mı sandın' dedi. Telefonunda hemcinslerimle müstehcen fotoğraflarımı gösterdi" dedi.

Mahkeme başkanının, "Bunları önceki ifadelerinizde neden anlatmadınız?" diye sorması üzerine Avcı, "Medya linç etmişti beni. Sonra anlatmaya karar verdim" diye cevap verdi. İfadesini sürdüren Avcı, "Benden sürekli para istemeye başladı. Aylık 10-15 bin lira para vermeye başladım. Dükkan cirolarından para verdim. Dükkan borçlarını ödeyemez oldum. Son zamanlarda talepleri çok arttı. Bir gün buluşup yayla evine gittik. Cebimden 20 bin lira çıkardım, ve fotoğrafları istedim. Benden araba istedi. Bana bağırarak, 'Karına söylerim' şeklinde sözler de söyledi. Çantasından bıçak çıkarınca kendimi korumaya çalıştım ve başına vurdum. Düştükten sonra bir kez daha vurdum. Başının altından kan akıyordu. Nefes almıyordu, boğazına sarılıp, sıktım. Yerde yatar vaziyette duruyordu ve 5-10 dakika hiçbir şey yapmadan bekledim. Herkesin öğrenmesinden çok korktum. Aklıma ailem geldi. Bahçedeki çöpleri ve benzeri şeyleri yakmak için kullandığımız varili evin içine getirdim. Pınar'ın da telefonunu alıp, benzin almak için aracıma bindim. Daha sonra Pınar'ın telefonunun, yaşadığı Akyaka Mahallesi'nden sinyal vermesi için oraya doğru yola çıktım. Akyaka Kavşağı'na vardığımda geçitten, yeni yapılan yerden geri döndüm. Akyaka Kavşağı'na 1-2 kilometre kala SİM kartı dişlerimle kırıp, dışarı attım. Muğla'daki evime gelerek, tişörtümü ve şortumu değiştirdim. Deterjan ile tişörtümü çitiledim. Ertesi gün de makinede yıkandı. Ardından benzinlikten iki adet 1,5 litrelik şişelerde benzin, aracıma da mazot aldıktan sonra yaylada bulunan eve döndüm" dedi.

'ÖLDÜRME AMACIM YOKTU'Pınar'ın cesedini varile koyup, yaktıktan sonra palet yardımıyla evden çıkardığını anlatan Gültekin, ifadesinde ayrıca şunları söyledi:

"Döndükten sonra varili bahçeye çıkardım. Varilin içerisine biraz tahta parçası attım ve üzerine benzin döküp, yaktım. Benzini bir anda dökmemle alev yükseldi. Yan komşu Melek, alevleri gördü ve 'Ne yaptın, yangın çıkacak' dedi. Ben de plastik kasaları yaktığımı söyledim. Ardından iş yerime döndüm. Gece 23.00 gibi tekrar bağ evine gittiğimde varilin içerisine su dökerek söndürdüm ve varili palet yardımı ile üç basamak aşağıda, depo gibi olan bir yere koyduktan sonra tekrar iş yerime geldim. Pınar'ın telefonunu 3-4 parçaya ayırdıktan sonra Kötekli ve Yeniköy'de bulunan çöplere parça parça attım. Evime gidip yattım ve olanları kimseye anlatmadım. Ertesi gün yanlış hatırlamıyorsam maliyeye gittim. Öğleden sonra saat 15.00-16.00 gibi dükkandan yemek yemek için çıktım ve tekrar yaylaya gittim. Fayansları değiştirdiğimiz için duvar sıvası artmıştı. Sıvayı varilin içerisine boşalttım. Ağırlaşacağı aklıma geldi. Aracı yanaştırmıştım. Kapılarını da kimse görmemesi için açmıştım. Balyozla varilin ağzını küçültmek için yamulttum. Varili paletin üzerine yerleştirdim. Paleti kaldırarak, aracın içerisine paletle ittirdim. Bu sırada ayağım paletin altında kaldı. Aracın arka kısmına yerleştirdikten sonra biraz daha duvar sıvası koyup, sulandırdım. Sonra varilin ağzını balyozla vurarak, kapattım. Gülağzı tarafına ayrılan yolda aracı yanaştırıp, arkasını dereye doğru verdim. Varili palet yardımıyla indirdim. Sonrasında Muğla'ya doğru devam ettim. Üzerimi değiştirdikten sonra 18 Temmuz'da Pınar'ın arkadaşı Ceren beni arayarak, 'Pınar'a ulaşamıyoruz. Senin haberin var mı?' diye sordu. Ben de haberim olmadığını söyledim. Jandarma ifade vermem gerektiğini söyledi ancak ellerinde bana dair bir kanıt yoktu. İfade bittikten sonra dayanamadım ve her şeyi anlattım. Çok pişmanım. Benim de hayatım bitti. Öldürme gibi bir amacım yoktu"

KARDEŞ AVCI SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİMuğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren ve cesedini varil içine koyup, yaktıktan sonra üzerine beton döken tutuklu sanık Cemal Metin Avcı ile ona yardım ettiği suçlamasıyla tutuklu bulunan kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılandığı davanın ilk duruşmasında Mertcan Avcı, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Avcı, "Ağabeyim o akşam beni WhatsApp üzerinden aradı ve bağ evine gelmemi istedi. Konuşmasında bir gariplik yoktu. Ben de oraya gittim. Gittiğimde bahçede bir şeyler yakıyordu. Alevler normal boyuttaydı. Ne yaktığını sorduğumda barda bozulan kokoreçleri yaktığını söyledi. Tuhaf bir koku vardı ancak rahatsız olmadım. Ben geldikten 15-20 dakika sonra abim, yengemle kavga ettiğini söyleyerek ayrıldı. Varil yanmaya devam ediyordu ve hiç dokunmadım. Abim 1,5 saat sonra bağ evine geri gelince ben de ayrıldım" dedi.

ANNE GÜLTEKİN: HAKKIMI HELAL ETMİYORUMDuruşmada söz alan Pınar'ın annesi Şefika Gültekin, katil zanlısı Avcı'ya hakkını helal etmediğini söyledi. Gültekin, "Kızımın evine girdiğimizde, eve dönecekmiş gibi her şeyi bırakmış. Yemek yemiş, bulaşığını bırakmış. Eve döneceğini düşünmüş. Bu katile yardım edenler mutlaka var. 1,80 boyunda Pınar, katil cılız. Nasıl taşıyacak o varili? O anlar beynimin içinde dönüyor. Nasıl öldürdü, nasıl yaktı, nasıl beton döktü kızımın üzerine? Kızımın acısı yüreğimde. Yüreğim dayanmıyor. Prensesim, bir tanem, kelebeğim, nazlı kuzum. O anlarda hissettikleri içimi titretiyor. Bu katil belasını bulmadan, bu acı içimizden hiç çıkmayacak. Ben ona hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullandı.

'CİNAYETE KILIF UYDURMAK İÇİN YAZILMIŞ'Pınar'ın babası Sıddık Gültekin, katil zanlısının yalan beyanlarla kızını itibarsızlaştırdığını söyledi. Gültekin, "Benim 5 çocuğum var. Eşimin el işlerini satarak Pınar'ı okuttuk. Kızım böyle öldürülmeyi hak etmemişti. Dünyanın en kötü insanı bile olsa böyle bir ölüm olmaz. Anlattığı her şey cinayete kılıf uydurmak için yazılmış. Bu işin içinde Avcı'nın anne babası ve ortağının da olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

'İNSAN DOĞASINA AYKIRI BİR CİNAYET' Konuşmaların ardından mahkeme heyeti tanıkların dinlemesi için duruşmaya ara verdi. Çıkışta konuşan Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, en geç bir sonraki celsede karar çıkmasını beklediklerini söyledi. Epözdemir, "Her şeye rağmen tahammül etmeye çalıştık. Çapraz sorguda çelişkileri ortaya çıkarmak için sorular sorduk. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Zaman, zemin ve koşullar ne olursa olsun bu insan doğasına aykırı bir cinayettir. Bu cinayet hukuken ve fiilen kabul edilemez. Önümüzde 9 tanık dinlenmesi daha var. Ara kararlar ifa edilmiş. Sorduğumuz sorularla adaletin tecelli etmesi konusunda yol aldık. Adli Tıp Kurumu'na yazılan müzekkerenin sonucu gelmiş. Yakma olduğu için ölüm sebebi ve zamanı belli değil. Savcı mütalaasının ardından bu celse değilse en geç ikinci celsede karar çıkmasını bekliyoruz" dedi. Duruşmaya verilen aranın ardından devam edileceği öğrenildi.

PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİNDE İKİ SANIĞINDA TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİPınar Gültekin'in devam eden duruşmasında tanıkların dinlenmesinin ardından savcı, iki sanığın da tutukluluk hallerinin devamı yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek; dinlenmeyen tanıkların zorla getirilmesine ve Pınar Gültekin'in ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tip Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu'ndan rapor alınmasına, Cemal Metin Avcı'nın panikatak sorunu olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden rapor istenmesine ve eksik evraklarının giderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. Heyet ayrıca 22 Aralık tarihinde olay yerinde keşif yapılmasına ve Cemal Metin Avcı'nın bir sonraki duruşmaya SEGBİS ile katılmasına hükmetti.

Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan Güntekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, bazı ara kararların kendileri açısından sürpriz olduğunu söyledi. Epözdemir, "Mahkeme, her iki sanık hakkında tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanığın akıl hastalığının bulunup bulunmadığına dair raporun tanzim edilmesi istendi. Bu rapor, Avcı'nın anne ve babasının isteği doğrultusunda sürpriz bir ara karar olarak çıktı. Fiili ehliyeti tam. Hiçbir savunmasında işlediği fiilin hukuki anlamda sonuçlarını algılayamadığını söylemiyor. Planlı, programlı ve senkronize şekilde cinayeti ilmek ilmek işlemiş. Tamamen soğukkanlı. Hafta sonu da ailesiyle plaja eğlenmeye gidiyor. Tıpkı Cem Gariopğlu'nun cinayet işledikten sonra AVM'ye gidip, kahve içmesine benziyor. Akıl hastası olduğuna dair bir beyanı yokken mahkemenin bilirkişi raporu istemesini garipsedim. Bir sonraki celsede keşif icrasıyla birlikte bilirkişi raporunun gelmesi durumunda sürecin hızlanacağını düşünüyorum. Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınması ve keşif icrası sürpriz oldu. Anladığım kadarıyla mahkeme kovuşturmayı genişletecek. Sürecin başına dönüp, deliller etraflıca değerlendirilecek. Her şeye rağmen geleceğe dair umutlarımız var. Adaletin tecelli edeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Avukat açıklaması-Genel ve detay görüntü

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Diyarbakır'da evlat nöbetinde 20'nci kavuşma

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ailesi Diyarbakır'da 434 gündür evlat nöbetinde olan aileler arasında bulunan PKK/KCK örgütü mensubu Y.Y.'nin ikna çalışmaları sonucu teslim olduğunu açıkladı. Evlat nöbetinde çocuklarına kavuşan aile sayısı 20 oldu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütü tarafından 2014 yılında 14 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan Y.Y. isimli örgüt mensubu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının müşterek ikna çalışması sonucunda, Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaparak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Bu teslim olmayla birlikte Diyarbakır'da evlat nöbetinde çocuklarına kavuşan aile sayısı 20 oldu. Y.Y.'nin ailesi, Diyarbakır'da 434 gündür devam eden evlat nöbetindeki aileler arasında yer alıyordu.Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışması sonucu, 2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarıyla birlikte 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelenlerin sayısı 194 oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Aile ile kavuşma

GÖRÜNTÜLER DİYARBAKIR'DAN GEÇİLDİ

ANKARA, -

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PKK'ya eleman sağladığı iddia edilen HDP İl Başkanı Coşkun ve Başkan Yardımcısı Töre, tutuklandı

OSMANİYE'de terör örgütü PKK'ya eleman temin etmeye yönelik faaliyetlerde buldukları iddiasıyla gözaltına alınan HDP İl Başkanı Ali Coşkun ile Başkan Yardımcısı Kadriye Töre, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın deşifresi ve eylemlerini engelenmesi için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, HDP İl Başkanı Ali Coşkun ile Başkan Yardımcısı Kadriye Töre'nin örgüte eleman temin etme yönünde faaliyet içeresinde oluduğunu belirledi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından TEM ekipleri, şüphelilerin evleri ile HDP binalarına baskınlar düzenledi. Baskınlarda Coşkun ve Töre, gözaltına alınırken, evlerde ve parti binalarında ise çok sayıda örgütsel doküman, PKK/KCK terör örgütünün sözde bayrak olarak kullandığı bez parçası, pankart, dijital materyal ile tabanca fişeği ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Coşkun ve Töre, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.