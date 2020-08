Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ- 10 - Son Dakika

BAKAN SOYLU: KAPALI 118 KÖY YOLUNDAN 109'U AÇILDI

Giresun'da selin izleri siliniyor (3)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da selin vurduğu Dereli ilçesinde incelemelerine devam ediyor. Selin vurduğu tüm köylere ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Bakan Soylu, "Şu ana kadar 12 bağımsız bölüm yıkıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesinde yapılan tespit ve değerlendirmelerle birlikte yıkımlar devam ediyor. Esas amaç, dere yatağını biraz daha genişletmek ve daha rahat akmasını sağlayabilmektir. Bu tip yoğun yağışlarda böyle bir manzarayla tekrar karşı karşıya kalmamak için çalışmalar sürüyor. Arama kurtarma çalışmalarımız da devam ediyor. Yaklaşık 917 personelimiz, 6 kadavra köpeğimiz, helikopterlerimiz, jandarma insanlı keşif uçaklarımız, sahil güvenlik botlarımız her yerde arama çalışmalarına devam ediyor. Şu an 2'si jandarma personeli olmak üzere 7 vatandaşımızı arama çalışmaları sürüyor. 8 vatandaşımızı kaybettik. İyileştirme çalışmaları da sürüyor. Rüsubatın yüzde 90'ı temizlendi. Cumartesi sabahı çalışmaları bir noktaya taşırız diye düşünüyorum. Bir yandan hasar tespiti bir yandan da zarar tespiti yapılıyor. Dün akşam itibariyle Espiye, Güce, Doğankent, Dereli ve diğer ilçelerimiz için özellikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan 2 milyon 500 bin geldi. 3 bin ile 5 bin lira arası bir miktarı ailelere dağıtıyoruz. Dereli ve Doğankent'te şimdilik 200 esnaf tespit edildi. Bunlara da hasarları nispetinde bugün öğlenden sonra ödemeler yapılacak. Şu ana kadar 150'nin üzerinde hasarlı araç tespit edildi. Bunlarla ilgili de ciddi bir ödeme yapacağız. Bununla ilgili tam tespitler yapılıyor" dedi.

'AFETTEN EN ÇOK ESNAF VE YOLLAR ETKİLENDİ'İlçede 4 eczanenin olduğunu belirten Bakan Soylu, "Onlara da gereken yardım yapılacak. El birliğiyle bu meseleyi çözeceğiz. Şu an 5 milyon sadece hasar alan esnafa yardım yapılıyor. Bir taraftan evler yıkılıyor, vatandaşlara hem taşınma hem de kira yardımı yapılıyor. Burada büyük bir afetle karşı karşıla kalındı. Bu afetten en çok esnaf ve yollar etkilendi. Şu an karayollarının ağında kapalı olan bir yol yok. 118 köy yolundan 109'unun yolu açıldı. 9'u için de açılma çalışmaları devam ediyor. İl Özel İdaresi ağında olan yollarda çok büyük hasarlar var. Akkaya yolu tamamen kesilmiş durumda. Şu an 5 köye enerji verilmedi, onlara da saat 16.00'ya kadar enerji verilecek. Bazı yerlere kısmi olarak enerji veriliyor. Doğankent'in bir beldesinde, kısmen Dereli'de ve Güce'de su problemi var. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. İlk günkü hasara göre çok daha iyi bir noktadayız. 2 bin 900 personel ve 740 araç çalışıyor. Bu tür afetlerde böyle konulara girmem ama fitne fitneliğinden, fesat fesatlığından hiç vazgeçmiyor. Bir açık bulsam derdindeler. Muhalefetin de bir asaleti vardır. Buradaki süreci baltalamaya çalışıyorlar. Şeytan da böyle bir şey işte, adama sirayet edince teslim alıyorö ifadelerini kullandı.DERELİ'DE HASARLI 15 BİNA YIKILDIGiresun'un Dereli ilçesinde hasarlı binaların yıkımı sürüyor. İlçede 2'si kamu olmak üzeer 15 binanın yıkımı tamamlandı. Hasarlı binaların yıkımı sürecek. İlçede son olarak hasarlı Emniyet Müdürlüğü binasının yıkımı gerçekleştirildi.DİYALİZ HASTASININ İMDANINA HELİKOPTER YETİŞTİGiresun'un Espiye ilçesinde heyelan nedeniyle yolu kapanan Yeniköy köyünde kalan diyaliz hastası Fatma Kaplan (58) için yakınları yardım çağrısında bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterle alınan Kaplan, diyaliz tedavisi için hastaneye ulaştırıldı.

İmranlı'da örtü yangını

SİVAS'ın İmranlı ilçesine bağlı Gökçebel köyü yakınlarındaki dağlık arazide, örtü yangını çıktı. Yangın, köylüler ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Gökçebel köyü Delimahmut mezrası yakınlarındaki dağlık arazide, sabah saatlerinde örtü yangını çıktı. Yangını gören köylüler, İmranlı Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, köylülerin de yardımıyla iş makineleriyle yangının önünü keserek, köye ve yakınındaki mezraya ulaşmasını engelledi. İtfaiyecilerin ulaşamadığı bölgelere, çevre köylerdekilerin de müdahale ettiği öğrenildi. Kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları sürdürülürken, jandarma ekipleri ise çıkış nedenini araştırıyor.

Rabia hemşire, tacizci hasta bakıcı için sosyal medyadan yardım istedi

ERZURUM Atatürk Üniversitesi'nde görev yapan hemşire Rabia Karakaya (26), aynı hastanede çalışan hasta bakıcı B.Y. hakkında cinsel taciz iddiasıyla şikayetçi oldu. Tacizler devam edince de sosyal medyadan yaşadıklarını anlatan paylaşım yaparak, yardım istedi. Hemşire Rabia Karakaya'nın iddiasına göre, 2014 yılında göreve başladığı hastanede hasta bakıcı B.Y. ile tanıştı. Aynı klinikte çalıştığı B.Y. genç kıza, arkadaşlık teklifinde bulundu. Karakaya ise kabul etmedi. Ardından da çalıştığı kliniği değiştirdi. Ancak B.Y. geçen mayıs ayından itibaren hemşireye cinsel tacizde bulunmaya başladı. Rabia Karakaya savcılık ile polise şikayetçi oldu. Hastane yönetimi de idari soruşturma başlattı. Tüm bunlara rağmen B.Y. tacizlerini sürdürdü. Hemşire Karakaya da yaşadıklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlattı. Karakaya paylaşımında şunları ifade etti: "Altı yıldır sağlık çalışanıyım ve tek başına ayakları üzerinde duran bir kadınım. Hasta bakıcı B. Y. ile işe başladığım 2014 yılında aynı klinikte çalıştım ve bana arkadaşlık teklifinde bulundu. Kabul etmedim ve durumdan huzursuz olduğum için kliniğimi değiştirdim. Kendisini reddettiğim B.Y., bana mesaj ve müstehcen videolar gönderiyor. Benimle birlikte olmak istediğini belirterek, her gece resmime bakıp uyuduğunu ve evime gelip benimle birlikte olacağı yönünde mesajlar atıyor. Sesimi duyurmak istiyorum. Emniyete ve savcılığa şikayette bulundum. Uzaklaştırma ve koruma kararı çıkarmak için talepte bulundum. Adli süreç için savcılık tarafından istenilen delilleri ve belgeleri sundum. Aynı zamanda idare soruşturma açılması açısından hastane idaresiyle durumu paylaştım. Ama sapığı durduramadım. Ne olur bana yardım edin."Rabia Karakaya'nın paylaşımına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı destek mesajı yazdı. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKLAMA YAPTIErzurum Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü de resmi internet sitesinden açıklama yaparak, "Sosyal medyaya ve basına yansıyan taciz olayına ilişkin her türlü tedbir, olayın başlangıcından bugüne kadar alınmıştır ve süreç devam etmektedir" dedi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Öncelikle belirtmek gerekir ki Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Atatürk Üniversitesi, bünyesinde kurduğu Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi başta olmak üzere birçok birim ile kadınlarımıza yönelik her türlü şiddet, taciz gibi istenmeyen olayları önleme ve bu konular hakkında toplumsal duyarlılığı artırma adına ciddi faaliyetlerde bulunmaktadır.Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü'nde hemşire olarak görev yapmakta olan Rabia Karakaya'nın, yine aynı birimde işçi statüsünde görev yapmakta olan B. Y. hakkında, çalıştığı birime dilekçe vermek sureti ile şikayette bulunması üzerine adı geçen birim tarafından derhal disiplin soruşturması başlatılmıştır. Bu işleme paralel olarak da idari soruşturmanın selameti açısından adı geçen işçi, ilk önce Ziraat Fakültesi Dekanlığı emrine, akabinde de Hınıs ilçemizde bulunan Hınıs Meslek Yüksekokulu emrine görevlendirilmiştir. Soruşturmacı tarafından bu süreç içerisinde dosya kapsamında delillerin tam olarak toplanması ve bu şekilde gerçekliğin ortaya çıkartılması amacı ile ifade alma işlemleri ve diğer dokümanlar yanında, şikayet konusunun adli merciye de intikal etmiş olması nedeni ile adli süreçle ilgili bilgi, belge ve diğer aşamalar hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ile de yazışma yapılarak, bu çerçevede adli makamlardan gelen belgeler de soruşturma kapsamına dahil edilmiştir. Dosya, gelinen noktada, soruşturmacı tarafından toplanılan delillerin değerlendirilmesi aşamasındadır, yani soruşturma sona erme aşamasındadır. Bu aşamadan sonra nihai karar, işçi disiplin kurulu kararı ile verilecektir. Her konuda olduğu gibi bu konuya ilişkin de üniversitemiz delillerin tam olarak toplanması ve nihayetinde doğru kararı almak için gerekli iş ve işlemleri eksiksiz yürütmüş, yürütmeye de titizlikle devam etmektedir."

Batman'da sel sularına kapılan kadın kurtarıldı

BATMAN'ın Sason ilçesinde, sağanağın ardından meydana gelen sele kapılan Herdem D. (54), köylüler tarafından kurtarıldı.Sason'da pazar günü sağanak sonrası meydana gelen sel, hayatı olumsuz etkiledi. Altındere köyünde oturan Herdem D., bölgede sel sularına kapıldı. Köy halkının uğraşları sonucu Herdem D., kurtarıldı. Herdem D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sason Çayı'nın da taşmasına neden olan sağanak, köy yollarında heyelan oluşturdu. Köyde yetiştirdikleri çileklerin sel nedeniyle zarar gördüğünü anlatan üretici Medeni Bozkurt, "Yollarımız tahrip oldu. Geçim kaynağımız olan çilekler sel sularıyla kaplandı. Çok üzgünüz, zararımız büyük" dedi.