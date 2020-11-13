Son dakika haberi... DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 3 Ekim günü, 'Yıldırım- 7' operasyonu kapsamında Lice ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında 'Terörden Arananlar' listesinde 'Kırmızı Kategori'de 10 milyon lira ödülle aranan terör örgütü PKK'nın sözde 'Orta saha Amed Eyaleti özel güç sorumlusu' 'Amara Doktor' kod adlı Müzeyyen Aydınlı 'nın da bulunduğu 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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