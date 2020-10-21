Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Boşanma aşamasındaki eşini vurdu

AKSARAY'da Ramazan A.(35) boşanma aşamasında olan ve 3 çocuğunun velayetiyle ilgili İcra Dairesinden çıkan eşi Firdevs A.'yı (30), çocuklarının gözü önünde tabancayla ateş ederek yaraladı. Yüzünden ve sırtından yaralanan Firdevs A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan Ramazan A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 11.40 sıralarında Hacı Hasanlı Mahallesi'nde İcra Dairesi yakınında meydana geldi. Gençosman köyünde oturan Ramazan A., bir süredir ayrı yaşadığı ve 3 çocuğunun velayetini üzerine alan boşanma davası süren eşi Firdevs A.'yı takip etti. Çocuklarıyla birlikte velayet işlemlerini yaptığı İcra Dairesi'nden çıkan eşinin yanına yaklaşan Ramazan A., çocuklarının gözü önünde tabancayla ateş etti. Yüzünden ve sırtından yaralanan Firdevs A. kanlar içinde yere yığıldı. Çocuklar ise panikle etrafa kaçıştı. Firdevs A., ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ramazan A. da otomobiliyle hızla olay yerinden uzaklaştı. Firdevs A.'nın çocukları ise yakınları tarafından köylerindeki eve götürüldü. Polis, kaçan Ramazan A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.