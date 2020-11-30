Yunanistan'da, Türk Müftü Mete'nin oturduğu apartmanın asansörüne 'En iyi Türk, ölü Türk' yazıldı

Yunanistan'da 20 Türkün yaşadığı apartmana ırkçı saldırının ayrıntılarını DHA mikrafonlarına anlatan, İskeçe'nin seçilmiş müftüsü Ahmet Mete, "" Kaldığımız binanın kapısı nasıl açılıyorsa açılıyor, asansöre girilip aynalı olan bölüme, 'En iyi Türk ölü Türktür' yazılarak şahsımıza hakaretler yapılıyor."dedi. Irkçı olayın yaşandığı apartmanın önünde konuşan Mete, "Geçtiğimiz cuma günü daha önceden bize bayrak yırttığımızı beyan eden işçi kadını biz mahkemeye vermiştik. Mahkemeden bize tebligat geldi. Hemen ardından çok kısa zaman sonra kaldığımız binanın kapısı nasıl açılıyorsa açılıyor, asansöre girilip aynalı olan bölüme, 'En iyi Türk ölü Türktür' yazılarak şahsımıza hakaretler yapılıyor. Bizde bunu emniyet yetkelerine bildirdik. Ardından sosyal medya hesabımdan olayı paylaştım.Tabi bunlar ilk değil, son da değil ama 20 tane Türk ailenin yaşadığı evin içerisine asansöre kadar gelip ırkçı söylemlerde bulunmaları biraz haneye tecavüz ve çok çok özele artık bu işin indiğini gösterdiği için biz bunu yayınladık." diye konuştu.

'IRKÇILIĞIN BİTMESİ GEREKİR'

Konuşmasında ırkçılığın bitmesinin gerektiğine vurgu yapan Mete,"Temennimiz bunların olmamasıdır. İnsanlık başka şeylerle boğuşurken ırkçılığın bitmesi gerekir fakat kriz zamanlarında ırkçılık daha çok yükseliyor.dır. İnsanlık başka şeylerle boğuşurken ırkçılığın bitmesi gerekir fakat kriz zamanlarında ırkçılık daha çok yükseliyor. Temennimiz bunu yapanların Yunan makamlarınca bir an önce bulunması ve bir daha tekrarlanmaması."dedi. Mete, son olarak Türkiye 'den ve Yunanistan'daki Türk yetkililer ve vatandaşlardan gelen desteklere teşekkür etti.

Görüntü dökümü: Ahmet Mete'nin açıklamasıApartmandan detayAsansöre giderek olayı anlatmasıOlayın yaşandığı yerFarklı açılardan detaylarYunanca, 'En iyi Türk ölü Türktür' yazısı

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,

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Halk otobüsünde yangın paniği

MERSİN'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki halk otobüsünde yangın çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.Olay, Öğretmenler Mahallesi Rasim Dokur Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan İlker Kutlu idaresindeki 33 S 5017 plakalı halk otobüsünün motor kısmından bir anda dumanlar yükseldi. Sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Dumanla birlikte alevlerin de yükseldiğini gören sürücüye çevredeki vatandaşlar da yardım etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın araçta motor ve kaporta kısmında maddi hasara neden oldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.