Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 11

30.11.2020 14:04
Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 11, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Yunanistan'da, Türk Müftü Mete'nin oturduğu apartmanın asansörüne 'En iyi Türk, ölü Türk' yazıldıYunanistan'da 20 Türkün yaşadığı apartmana ırkçı saldırının ayrıntılarını DHA mikrafonlarına anlatan, İskeçe'nin seçilmiş müftüsü Ahmet Mete, "" Kaldığımız binanın kapısı nasıl açılıyorsa...

Yunanistan'da, Türk Müftü Mete'nin oturduğu apartmanın asansörüne 'En iyi Türk, ölü Türk' yazıldı

Yunanistan'da 20 Türkün yaşadığı apartmana ırkçı saldırının ayrıntılarını DHA mikrafonlarına anlatan, İskeçe'nin seçilmiş müftüsü Ahmet Mete, "" Kaldığımız binanın kapısı nasıl açılıyorsa açılıyor, asansöre girilip aynalı olan bölüme, 'En iyi Türk ölü Türktür' yazılarak şahsımıza hakaretler yapılıyor."dedi. Irkçı olayın yaşandığı apartmanın önünde konuşan Mete, "Geçtiğimiz cuma günü daha önceden bize bayrak yırttığımızı beyan eden işçi kadını biz mahkemeye vermiştik. Mahkemeden bize tebligat geldi. Hemen ardından çok kısa zaman sonra kaldığımız binanın kapısı nasıl açılıyorsa açılıyor, asansöre girilip aynalı olan bölüme, 'En iyi Türk ölü Türktür' yazılarak şahsımıza hakaretler yapılıyor. Bizde bunu emniyet yetkelerine bildirdik. Ardından sosyal medya hesabımdan olayı paylaştım.Tabi bunlar ilk değil, son da değil ama 20 tane Türk ailenin yaşadığı evin içerisine asansöre kadar gelip ırkçı söylemlerde bulunmaları biraz haneye tecavüz ve çok çok özele artık bu işin indiğini gösterdiği için biz bunu yayınladık." diye konuştu.

'IRKÇILIĞIN BİTMESİ GEREKİR'

Konuşmasında ırkçılığın bitmesinin gerektiğine vurgu yapan Mete,"Temennimiz bunların olmamasıdır. İnsanlık başka şeylerle boğuşurken ırkçılığın bitmesi gerekir fakat kriz zamanlarında ırkçılık daha çok yükseliyor.dır. İnsanlık başka şeylerle boğuşurken ırkçılığın bitmesi gerekir fakat kriz zamanlarında ırkçılık daha çok yükseliyor. Temennimiz bunu yapanların Yunan makamlarınca bir an önce bulunması ve bir daha tekrarlanmaması."dedi. Mete, son olarak Türkiye'den ve Yunanistan'daki Türk yetkililer ve vatandaşlardan gelen desteklere teşekkür etti.

Görüntü dökümü: Ahmet Mete'nin açıklamasıApartmandan detayAsansöre giderek olayı anlatmasıOlayın yaşandığı yerFarklı açılardan detaylarYunanca, 'En iyi Türk ölü Türktür' yazısı

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,

===========================

Halk otobüsünde yangın paniği

MERSİN'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki halk otobüsünde yangın çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.Olay, Öğretmenler Mahallesi Rasim Dokur Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan İlker Kutlu idaresindeki 33 S 5017 plakalı halk otobüsünün motor kısmından bir anda dumanlar yükseldi. Sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Dumanla birlikte alevlerin de yükseldiğini gören sürücüye çevredeki vatandaşlar da yardım etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın araçta motor ve kaporta kısmında maddi hasara neden oldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ahmet Mete, Yunanistan, Türk, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan kabine toplantısı öncesi dikkat çeken sözler: Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi Miss Uganda'dan sonra Esenyurt'ta bu kez de düğün salonunda pazar ayini yaptılar 241 komando, dualarla Suriye'ye uğurlandı! Aileler gözyaşlarını tutamadı Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki Genç kızın ayırmaya çalıştığı aile kavgası kanlı bitti! Tüfeğin ateş alması sonucu baba ağır yaralandı Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum
53 yıl boyunca kalmış! 6 yaşında burnuna soktuğu bozuk para 59 yaşında çıkarıldı 53 yıl boyunca kalmış! 6 yaşında burnuna soktuğu bozuk para 59 yaşında çıkarıldı         
14:41
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel saçlarını maviye boyattı Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel saçlarını maviye boyattı         
14:20
Maradona'nın ölümündeki korkunç şüphe sonrası savcılık soruşturma başlattı Maradona'nın ölümündeki korkunç şüphe sonrası savcılık soruşturma başlattı         
13:45
Karabağ'da savaşan Ermeni asker: Azerbaycan askerlerinin baskınları Azrail'in gelişi gibiydi Karabağ'da savaşan Ermeni asker: Azerbaycan askerlerinin baskınları Azrail'in gelişi gibiydi         
13:09
Bahçe teline değen boruyu istemeyen komşuya vatandaştan tepki: Sizin komşuluğunuz bu mu? Bahçe teline değen boruyu istemeyen komşuya vatandaştan tepki: Sizin komşuluğunuz bu mu?         
12:46
Parmaklarından fark ettiler! Rögar kuyusunda mahsur kalan temizlik işçisi 3 gün sonra kurtarıldı Parmaklarından fark ettiler! Rögar kuyusunda mahsur kalan temizlik işçisi 3 gün sonra kurtarıldı         
12:06
Görünümü karpuzu tadı salatalığa benzeyen Görünümü karpuzu tadı salatalığa benzeyen "mini meyve" görenleri şaşırtıyor         
12:02
Ahmet Çakar'dan derbi için müthiş iddia: Maç günü gece saat 2'de hakemi değiştirmek istediler Ahmet Çakar'dan derbi için müthiş iddia: Maç günü gece saat 2'de hakemi değiştirmek istediler         
11:50
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler         
11:29
Pik yapan koronavirüs salgını ile kekik satışları patladı Pik yapan koronavirüs salgını ile kekik satışları patladı         
11:15
Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak         
11:02
Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı         
10:55
Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek         
10:40
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?         
10:36
Amerika'da zenginler, kendilerinin yerine koronavirüs test kuyruğunda bekleyenlere 80 dolar ödüyor Amerika'da zenginler, kendilerinin yerine koronavirüs test kuyruğunda bekleyenlere 80 dolar ödüyor         
10:33
Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinden ilk poz geldi Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinden ilk poz geldi         
10:09
Nijerya'da 43 tarım işçisi, boğazları kesilerek öldürüldü Nijerya'da 43 tarım işçisi, boğazları kesilerek öldürüldü         
04:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2020 15:02:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei