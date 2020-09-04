Son dakika haberi... DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Park halindeki otomobile pompalıyla ateş açıldı, 19 yaşındaki Rabia öldü (2)

RABİA'NIN BEBEĞİNİ BABASI KAÇIRMIŞ

Manavgat'ta pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaşamını yitiren Rabia Çerçi'nin, bir süre nikahsız yaşadığı E.Ş.'den hamile kalarak erkek bebek dünyaya getirdiği ortaya çıktı. Geçen 3 Mayıs'ta yaşanan olay şöyle gelişti; Annesiyle birlikte Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde oturan Rabia Çerçi, çocuğu görmek amacıyla E.Ş.'yle tartıştı. Sonrasında E.Ş., o dönem 4 aylık olan bebeği zorla alıp genç kızı sokak ortasında darbetti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polisi gören E.Ş., bebeği bırakması yönündeki uyarılara küfrederek karşılık verdi. Diğer yandan kucağındaki bebeğin boğazına bıçak dayayan E.Ş., "Ne konuşuyorsunuz, doğratmayın bu çocuğu bana" diye tepki gösterdi. Aşağı Pazarcı Mahallesi'nden 1 kilometre uzaklıktaki Yunus Emre Parkı'na kadar kucağında çocukla yürüyen E.Ş.'nin etrafı polis tarafından sarıldı. Polisin 'teslim ol' uyarılarına E.Ş., "Keserim bu çocuğu" diyerek tehditlerini sürdürdü. Polisin tüm uyarılarına rağmen çocuğu teslim etmeyen E.Ş. "Siz istediniz bunu" diye bağırıp, kucağındaki bebeğin boynuna bıçağı dayadığı sırada polis memurunun bacaklarına 2 el ateş etmesiyle yaralanıp yakalandı. Tüm yaşananlar ise DHA kameralarına yansıdı. Bebek, annesi Rabia Çerçi'ye teslim edilirken, polis tarafından gözaltına alınan E.Ş., tedavisinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

SOSYAL MEDYADAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMDiğer taraftan 19 yaşında hayatını kaybeden Rabia Çerçi'nin, sosyal medya hesabından 2016 yılında profil fotoğrafıyla birlikte paylaştığı 'Hikayenin sonu malum. Ölü bir kadın, katil olduğundan habersiz bir adam' sözleri dikkati çekti. Çerçi'nin, 2015 Ekim ayında 'Manavgat'ta yaşamak istemiyorum' diyerek ortadan kaybolduğu, bir süre sonra da bulunduğu da öğrenildi.