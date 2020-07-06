Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 13

Son dakika habere göre Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı (2)3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİSakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'un talimatı ile başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı (2)

3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Iraklı Güvenlik Uzmanı Hişam Haşimi, silahlı saldırı sonucu öldü
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'un talimatı ile başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. H.A.V., fabrikada ustabaşı olarak çalışan E.Ö. ile A.A'nın Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusu tamamlandı. 3 kişi Hendek Adliyesi'ne sevk edilirken, dün gözaltına alınan 1 kişinin ise sorgusu devam ediyor.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER: Mehmet KAVİS/ SAKARYA,

============================================

Bodrum'da kaptansız zodyak bot kabusu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinin Göltürkbükü sahilinde, lüks yatlara ait iki zodyak bot çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile botlardan birinin kaptanı denize düştü, çalışır vaziyette kalan bot denizin ortasında yaklaşık 45 dakika kontrolsüz şekilde döndü. Olay anı, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Göltürkbükü sahilinde, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iki lüks yata ait zodyak bot, denizin ortasında çarpıştı. Yaklaşık 60 yat ve 40'a yakın zodyak botun sürekli hareket halinde olduğu sahilde çarpışmanın etkisi ile botlardan birinin kullanıcısı T.K. (39) denize düştü. T.K., etraftaki yatlarda bulunan kaptanlar tarafından denizden çıkarılarak, bota alındı. Kaptansız kalan ve çalışır haldeki zodyak bot yatların tam ortasında sahile yakın yerde yaklaşık 6 mil hızla dönmeye ve sağa sola gitmeye başladı. Yaklaşık 45 dakika süren olayda, kaptansız kalan botu durdurmak için yanına gidenler başarılı olamadı. Zodyak bot, daha sonra yanına gelerek çarpan bir balıkçı teknesinden atılan halatın pervanesine dolanması sonucu durdurulabildi. Kaptan T.K., botunun pervanesine dolanan halatı temizlendikten sonra tekra botuna binip, yatına döndü. Sahil Güvenlik, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 16:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:04 Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir 17:27 Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi 17:10 Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez 16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 16:17 Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak 15:41 Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk 15:12 ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 10:39 İYİ Partili vekilden skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz 09:36 Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar 09:21 Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
21:35
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
21:30
Kavurucu havalara mola! Sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor, sağanak geliyor
20:52
Koronavirüsü unutup dansözlü açılış ve köpük partisi yapanlara ceza yağdı
20:16
Maçın ikinci yarısı hızlı başladı! Kayseri'de ilk gol sesi geldi
20:02
İki kişiyi kafalarından vurarak öldüren zanlı, sorgusunda cinayetleri itiraf etti
19:55
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
19:51
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
19:09
Site yöneticisi, gelir gider hesapları nedeniyle tartıştığı eski yöneticiyi bıçakladı
19:02
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
18:55
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 22:27:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]