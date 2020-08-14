Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

'Zavadanak' sözüyle güldüren Bekir Varol tutuklandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde geçen 15 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında kamyoneti hurdaya dönen, kaza sırasında diğer araç sürücüsüne "Koronadan mı kaçıyordun", trafik polisine de "Zavadanak çarptı" sözleriyle sosyal medyada gündem olup, güldüren Bekir Varol (42), yargılandığı davada 5 ay hapse mahkum edilip, tutuklandı.

Manavgat'ın Kızılağaç kavşağında geçen 15 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında Bekir Varol'un kullandığı 07 L 7170 plakalı kamyonetle, Niyazi K.'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Döndü Köse ve Osman Köse yaralanırken, yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazanın ardından kamyonetinin sağ ön tekeri kopmasına rağmen olay yerinden kaçan Bekir Varol, yaklaşık 1 kilometre ileride jandarma tarafından yakalandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDUOlay yerine getirilen Bekir Varol'un yapılan muayenesinde, 2.2 promil alkollü olduğu belirlendi. Olay yerinde diğer araç sürücüsü Niyazi K.'ye tepki gösteren Bekir Varol, "Koronadan mı kaçıyorsun. Niye kırmızıda geçtin", polis görevlilerine de olayı anlatırken "Zavadanak bana çarptı" sözleriyle sosyal medyada gündem oldu.5 AY HAPİS CEZASI VERİLDİSürücü belgesine 6 ay süresince el konulan ve para cezası uygulanan Bekir Varol hakkında, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan Manavgat 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi 'nde dava açıldı. Dava sonucunda 5 ay hapse mahkum edilen Bekir Varol'un cezası, kesinleşti. Alanya Adliyesi'ne teslim olan Bekir Varol, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

(ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Kayıp Gülsüm ninenin damadı ve 2 kızına 'cinayet' davası

ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Evrenseki Mahallesi'nde 4 yıl önce evden ayrılıp bir daha geri dönmeyen, yapılan aramalardan da sonuç alınamayan Gülsüm Çınar'ın (92), damadı ve 2 kızı tarafından öldürüldüğü iddiasıyla dava açıldı. Damat M.A. (46) ömür boyu hapis, kızları A.A. (51) ile N.Ç. (56) ise ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle yargılanacak.Manavgat'ın Evrenseki Mahallesi'nde yaşayan Gülsüm Çınar, 22 Haziran 2016'da birlikte yaşadığı kızı A.A.'nın evinden ayrılarak, bir süre önce vefat eden eşiyle birlikte yaşadıkları eve gitti. Saat 19.00 gibi gelmemesi üzerine çocukları ve torunları tarafından aranmaya başlayan Gülsüm Çınar için jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu. Gülsüm Çınar'ı bulmak için, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, AKUT, Antalya Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, İHH ve diğer ekipler ile iz takip köpeklerinin de aralarında bulunduğu 70 kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterin de havadan destek verdiği aramalarda, ormanlık alanın içi, su yolları, dere yatakları, kuyular, tarla ve bahçeler arandı. Ekiplerin 5 gün boyunca gerçekleştirdiği aramalardan sonuç elde edilemedi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016 yılında yapılan araştırma sonucunda, Gülsüm Çınar'ın kaçırıldığına dair delil bulunamaması üzerine kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.RESEN SORUŞTURMAGülsüm Çınar'dan haber alınamaması ve geçen sürede yakınlarının ihbar ve şikayetlerini değerlendiren Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekip tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Gülsüm Çınar'ın çocukları, torunları, akrabaları, Evrenseki Mahallesi'nde yaşayanlar, yakınlarının o dönem çalıştığı iş yerlerinde bulunan iş arkadaşları olmak üzere onlarca kişinin ifadesine başvuruldu. Gülsüm Çınar'ın bütün yakınlarının cep telefonlarını dinlemeye alan jandarma ekipleri, ayrıca geriye doğru HTS incelemesi yaptı.DAMAT VE İKİ KIZINA DAVAJandarma tarafından yürütülen çalışma sonunda Gülsüm Çınar'ın damadı M.A., kızları A.A. ve N.Ç. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler 'adli kontrol' şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından M.A. hakkında 'kasten öldürme', A.A. ve N.Ç. hakkında da 'üstsoydan yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmaları talebiyle iddianame hazırlanarak, şüphelilerin cezalandırılması talebiyle dava açıldı.'İŞ YERİNDEYDİM' YALANI ORTAYA ÇIKTIManavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli M.A.'nın olay sırasında tüm gün iş yerinde olduğunu söylediği ancak saat 13.30 ile 17.00 arasında iş yerinde bulunmadığı, temizlik işleri müdüründen saat 12.30 sıralarında 'kayınvalidesinin kaybolduğu' gerekçesiyle izin aldığı, şüphelinin aynı iş yerinde çalışan arkadaşı B.A.'dan kendisinin iş yerinde olduğu yönünde yalancı şahitlik yapmasını istediği, diğer iş arkadaşlarının da işy erinde olmadığını söylediği, Gülsüm Çınar'ın kendisine ait evin yarı hissesini bakımını yapmak şartıyla kızı A.A.'ya 2010 yılında noter kanalıyla devrettiği, A.A.'nın, Gülsüm Çınar'a bakmaktan bıktığı ve 'ikimiz de ölelim, kurtulalım' diye söylediği, ayrıca olay günü kayıp Gülsüm Çınar'ı en son gören kişi olduğu ve kaybolduğu yer olan evin anahtarının ilk önce bulunamadığı, daha sonra A.A. tarafından bulunduğu, olayın olduğu 3 gün içerisinde şüpheli M.A.'nın 34 kez A.A.'yı, 29 kez de N.Ç.'yi, şüpheli A.A.'nın 16 kez M.A.'yı, 18 kez N.Ç.'yi, şüpheli N.Ç.'nin 2 kez M.A.'yı, 12 kez de A.A.'yı aradığının tespit edildiği belirtildi.YALANCAI TANIKLIK YAPMASINI İSTEDİİddianamede, jandarma tarafından tanık olarak ifadesi alınan B.A.'nın, M.A. ile Manavgat Belediyesi'nde birlikte çalıştıklarını, bir süre önce kendisine, 'Seni şahit olarak yazdıracağım. Karakolda ifade vereceksin, jandarmanın sana soracağı tek bir şey var, o da 22 Haziran tarihinde benim işte olup olmadığımı soracaklar, sen de benim o tarihte iş yerinde olduğumu, sabahtan akşama kadar tüm gün şantiyeden ayrılmadığımı söyleyeceksin' dediğini, kendisinin de konunun detayını bilmediği için ve onu kırmamak için 'Olur abi, sıkıntı yok' dediğini, şu anda çalışmış olduğu Manavgat Belediyesi'ndeki işine 12 Temmuz 2016 günü başladığını dolayısıyla M.A.'nın 22 Haziran 2016 tarihinde iş yerinde olup olmadığını bilmediğini, şüphelinin kendisinden 'yalancı tanıklık' yapmasını istediği ifadesi yer aldı.Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin iddiaları reddettiği, olayın bir bütün olarak değerlendirildiğinde, şüphelilerin eylem birliği yaparak Gülsüm Çınar'ı kasten öldürdükleri, bu nedenle şüpheli M.A.'nın ömür boyu, A.A. ve N.Ç.'nin de ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.Olaya ilişkin davanın görülmesine, önümüzdeki günlerde Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Gülsüm Çınar'ın kaybolduğu evden genel görüntü Evde oturan kızları ve yakınları Kızı Ganime Eralp'in açıklaması Kızı Ayşe A.'nın açıklaması (Yüzü kapatılacak)Torunu Ömer Şeker'in açıklaması Yakınlarının ellerinde Gülsüm Çınar'ın fotoğraflarıyla görüntüsü

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),

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Alevler arasında kalan aile, kurtarıldı

AKSARAY'da 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında çıkan yangında 5 kişilik aile evde mahsur kaldı. Paniğe kapılan Büşra Baştuğ (24) pencereden atlarken, balkona çıkıp yardım bekleyen annesi ve 2 kardeşiyle yeğenini komşuları ve itfaiye ekipleri kurtardı.Ereğlikapı Mahallesi 1418 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın 2'nci katındaki Yeter Baştuğ'a (53) ait evde saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında kapıya ulaşamayan Yeter Baştuğ, 2 kız ile balkona çıkarak komşularından yardım istedi. Bu sırada yan odada kalan diğer kızı Büşra Baştuğ ise camdan atladı. Komşuları balkona uzattıkları merdiven ile Kübra Baştuğ'u (29) kurtardı.Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken bir yandan da evde mahsur kalan Yeter Baştuğ, kızı Nazar Baştuğ (17) ve torunu Buğra Özan'ı (8) merdivenle kurtardı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Dumandan etkilenen Yeter Başbuğ, 3 kızı ve torunu ile ambulansla hastaneye kaldırıldı. Büşra Baştuğ'un vücudunda kırıklar olduğu ve tedavisi sürdüğü bildirildi.Bir odanın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.'ALEVLERİN ARASINDAN ÇIKTIK'

Tedavi sonrası evlerine dönen Nazar Baştuğ, "Evde 5 kişi kalıyorduk, duman kokusundan dolayı uyandığımızda en arka odadan dumanlar geliyordu. Arka taraftaki odayı tamamen ateş sarmıştı. Diğer odalara geçemediğimiz için balkona çıktık. Ablamlar diğer odada kalıyorlardı, ilk önce camdan Buğra'yı balkona yanımıza aldık, ablam Büşra camdan atladı. Diğer ablamı da komşular merdiven uzatarak yanlarına aldı. Buğrayı, annemi ve beni itfaiye ekipleri kurtardı. Evin kapısı açılmadığı için ekipler bizi balkondan kurtardılar. Bizleri kurtardıkları için komşularımıza ve itfaiyecilere teşekkür ederiz" dedi.