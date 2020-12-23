Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ-13 - Son Dakika

Kartepe'de görsel şölen yaşanıyor

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, aralıklarla devam eden kar yağışı sonucu kayak merkezinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Kartepe'ye gelenler beyaz güzelliğin keyfini çıkardı.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden bin 850 rakımlı Kartepe'de görsel şölen yaşanıyor. Kar yağışının aralıklarla etkili olduğu Kartepe'de kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Kartepe'ye gelen vatandaşlar, kar yağışıyla beyaza bürünün doğanın keyfini çıkardı. Vatandaşlar karda yürüyerek, fotoğraflar çekti.

Kartepe'de işletmecilik yapan Berat Güray, "Pandemi koşuları nedeniyle Kartepe'de çok fazla insan yok. Normalde çok kalabalık olması gerekiyordu bu dönemde. Kar yağışının fazla olmaması da bu durumu etkiledi. Kartepe normalde mevsimi erken açan bir bölge. İklim koşullarının da etkisi büyük. Pandemide insanlar evlerinde sıkılıyor. Kayak ise sosyal mesafeli bir eğlence ve bu sezonun iyi geçeceğini düşünüyorum. İstanbul'a da çok yakın bir yer burası ve önümüzdeki günlerde de daha da yoğun olacağını düşünüyoruz." dedi.