Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ-14 - Son Dakika

Sudenaz, parkasını giydiği şehit babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü

LİBYA'da rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Bilal Yılmaz (48) için Gaziantep 'te cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehidin kızı Sudenaz Yılmaz, babasının parkasını giyerek katıldı, tabutu başında gözyaşı döktü.

Libya'nın başkenti Trablus'ta, görevli bulunduğu sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz için Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ile AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri ile çok sayıda kişi katıldı. Cenaze töreninde, şehidin kızları Sudenaz ve Ayşenur Yılmaz, yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi. Bilge Yılmaz ise şehit eşinin fotoğrafına bakarak, gözyaşı döktü. Babasının parkasını giyerek, cenaze törenine katılan Sudenaz Yılmaz, Türk bayrağına sarılı naaşı okşayıp, "Baba ne olur bizi bırakma. Şimdi babasız kaldım" diyerek gözyaşı döktü.

Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın öğle namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından Yılmaz'ın naaşı, askerler tarafından omuzlara alındı. Askeri araca konulan Şehit Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz'ın naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Adana'nın Kozan ilçesine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Bilal Yılmaz'ın fotoğrafıCenaze namazına katılanlarŞehidin eşi ve ailesi Kızlarının ağlamaları Cenaze zamazı Şehidin tabıtunun omuzlanra taşınması Genel ve detay görüntüler

(Haber- Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

=====================

Tartıştığı eşini sokak ortasında, 10 bıçak darbesiyle öldürdü GAZİANTEP'te Hasan A. (26), kiralık ev ararken tartıştığı eşi 2 çocuk annesi Ayşe A.'yı (22) sokak ortasında 10 yerinden bıçaklayarak, öldürdü. Hasan A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, dün Teksilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Ayşe A., iddiaya göre, bir süre önce seyyar satıcılık yapan eşi Hasan A. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Bunun üzerine İstanbul'daki kız kardeşinin yanına giden Ayşe A., daha sonra eşiyle barıştı ve birkaç gün önce Gaziantep'e döndü. Çift, dün akşam yeni eve taşınmak için kiralık ev aramaya çıktı. Mahallede ev arayan çift arasında yine tartışma çıktı. Bu sırada Hasan A., üzerindeki bıçağı çıkarıp, eşine 10 kez sapladı. Ağır yaralanan Ayşe A.'nın çığlıklarını duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Ayşe A., kurtarılamadı. Ayşe A.'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Hasan A.'nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Ayşe A'nın fotoğrafıAdli Tıp KurumuCenazenin araca konulmasıCenaze aracının çıkışıGenel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA

=================================

Karantinada olduğu evden çıktı, komşuların ihbarıyla yakalandı

ADIYAMAN'da, babası koronavirüs tedavisi görürken ölen, annesi de testi pozitif çıktığı için hastanede kalan ve sağlık ekiplerince karantinaya alınan Burhanettin Taştan, dışarı çıktığını gören komşularının ihbarıyla yakalandı. Ceza kesilen Taştan, daha sonra ambulansla yeniden evine götürülerek, karantinaya alındı.

Geçen hafta rahatsızlanan Mahmut (60) ile Naile Taştan (57) çifti, hastaneye kaldırıldı. Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedaviye alınan çiftten Mahmut Taştan, pazar günü yaşamını yitirdi. Çiftin testlerinin pozitif çıkmasının ardından, aynı evi paylaştıkları 4 çocukları da 14 gün süreyle karantinaya alındı. Naile Taştan'ın tedavisine halen yoğun bakım ünitesinde devam edilirken, karantinada olan Burhanettin Taştan bugün Sümerevler Mahallesi'ndeki evinden dışarı çıktı. Dolmuş durağında Taştan'ı görenler de karantina süresi bitmeden evden çıktığını anlayınca durumu polise bildirdi. Bu sırada dolmuşa binen Taştan, polis ekipleri tarafından Demokrasi Parkı yakınlarında minibüsten indirildi. Polis ekipleri, karantina hükümlerini ihlal eden Taştan'a 900 lira idari para cezası kesti. Taştan, daha sonra çağırılan ambulansla 14 gün süreyle karantinada kalmak üzere evine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Demokrasi ParkıŞüpheli polis tarafından yakalanmasıŞüpheliye ceza kesilmesiSağlık görevlileriAmbulansa bindirilmesiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN -ADIYAMAN-DHA

=========================

Fındıkta zarar ve kayıp tespit ediliyor

Giresun'un Dereli, Yağlıdere ve Doğankent ilçelerinde etkili olan sel felaketi, bölgede hasat dönemindeki fındıkta kayba neden oldu. Bazı üreticilerin bahçeden toplayıp, kurutmak üzere harmana serdiği fındık, selle birlikte gitti. Fındık bahçeleri sel nedeniyle zarar görürken, harmanda kurutulmak üzere bekleyen fındığın bir kısmı ise çamurla kaplandı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nden gelen 4 kişilik heyet, Giresun'daki ziraat odalarının başkanlarıyla bölgede inceleme yaptı. Heyet, sel nedeniyle fındıkta kayıp ve zarar yaşayan üreticilerle tek tek görüşüp, durumları hakkında bilgi aldı. Heyet ayrıca zarar gören fındık bahçelerinde de tespit yaptı.

'RAPOR HAZIRLANACAK, KOMİSYON KURULDU'Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin, heyetin selden etkilenen 3 ilçede çalışma yaptığını belirterek, "Özellikle harmandayken selle birlikte kaybolan fındığın Yağlıdere bölgesinde yoğunlaştığını gördük. Tabi fındık üreticilerimiz kayıpları var. Heyetimizin incelemesinin ardından biz de Giresun'daki oda başkanları olarak üreticilerimizle tek tek görüşeceğiz ve zararı tespit edeceğiz. Hazırlayacağımız raporu Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ne göndereceğiz. Yine bu konu ile ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bir komisyon kuruldu. Biz de bu komisyonda bulunuyoruz. Bu komisyonda çiftçilerimizin durumu ve zararını belirlemek için çalışma yapıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Arşiv fındık detayları (Dün geçilmişti)

Haber: Yaprak KOÇER GİRESUN-DHA

=========================

Çocuklarına 'Babanızı aramaya gidiyorum' deyip selde kaybolan eşini arıyor (7)

'DEVLETİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ'Giresun'da selin vurduğu Dereli ilçesinde sel sularına kapılan 4 çocuk babası Kemal Akar'ı (58) arama çalışmaları sürüyor. İlçede yıkılacak olan hasarlı binalar arasında yer alan evini terk etmek zorunda kalıp, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla kiralanarak, eşyalarla döşenen yeni eve çocuklarıyla yerleşen Zeynep Akar (56), kayıp eşi Kemal Akar'dan gelecek haberi bekliyor. Hüzünlü bekleyişini sürdüren Zeynep Akar, afet anında yaşadıkları korku dolu anları anlatarak, sabahı zor ettiklerini söyledi. Kayıp eşine ait ilçe merkezindeki dükkanın yer aldığı binanın, hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkıldığını söyleyen Zeynep Akar "O gün çok kötü şeyler oldu, yağmur yağdı, dere geldi. Beyim eve gelemedi o gece. Dükkanın içerisinden dereye mi gitti, çarşının içinden mi gitti? bilmiyoruz. O kabus dolu gecede beyim orada kaldı. Ben burada kaldım. Bağıra bağıra sabah ettik. Evimiz, dükkanımız hep gitseydi de beyim kalsaydı keşke. Devlet büyüklerimiz hep yanımızda, inşallah beyim bulunur. Olaydan 1 saat önce gördüm; iş yerine yanına gittim sonra yağmur bastırınca eve döndüm. Daha da ondan hiç haber alamadım. Şimdi hangi taşın altında nerede hiç bilmiyorum. Devletimiz bu acılı günümüzde yanımızda oldu arıyor bizi, bakanlarımız ev açtı bize. Devletimize teşekkür ederiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜZeynek Akar, konuşma-DetaylarHABER KAMERA: Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/DERELİ (Giresun),-

==========================

Adlarına eskort sitesi açtığı kadınları taciz ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

MERSİN'de kendisini Taner T. olarak tanıtarak, adlarına eskort siteleri açtığı kadın öğrencileri taciz ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.Sosyal medyada kendisini Taner T. olarak tanıtan bir şüphelinin, adlarına eskort sitesi açtığı 7 kadını taciz ettiği iddia edildi. Çoğu üniversite öğrencisi kadınların fotoğraflarını sitelerde yayımladığı ileri sürülen Taner T.'nin yakalanmamak için de onlarca cep telefonu numarası kullandığı öne sürüldü. Kadınların polise şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Kimliği tespit edilen ancak henüz açıklanmayan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

MERSİN,

==========================

Adana'da 850 bin liralık kaçak mazot operasyonu

ADANA'da polis ekiplerince bir depoya düzenlenen baskında piyasa değeri 850 bin lira olan 142 bin litre kaçak mazot ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ilçesinde bulunan bir depoya baskın düzenledi. Ekipler, tanklar içine doldurulmuş, piyasa değeri 850 bin TL olan 142 bin litre kaçak mazot ele geçirdi. Depoda bulunan 2 şüpheli gözaltına alınırken soruşturma sürüyor.