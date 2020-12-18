Son dakika haberi... DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Adanalılar kurallara uydu, vaka sayıları düştü

ADANA'da artış gösteren koronavirüs vaka sayılarının yüzde 20 oranında düştüğü açıklanırken, sokağa çıkanların genel olarak koronavirüs kurallarına uyduğu görüldü.

Türkiye'de koronavirüsle mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde artış gösteren vaka sayılarının Adana'da yüzde 20 oranında düştüğünü açıkladı. Bakan Koca, açıklamasında, "Yoğun bakım yüklerimiz halen devam ediyor. Adana'da hastane doluluk oranı yüzde 65, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80. Filyasyon ekip sayısı 515'e çıktı" ifadelerine yer verdi.

Denetimlerin de sıklaştığı Adana'da, Atatürk Caddesi, Gazipaşa ve Ziyapaşa Bulvarı'nda sokağa çıkanların sayısının az olması dikkat çekerken, vatandaşların maske ve mesafe kuralına da uyduğu görüldü.

Çift maske takarak yürüyen Zerrin Kağıt, komşu ziyaretlerinin daha da azaltılmasının düşüşe katkı sağlayacağını belirtti.İş dönüşlerinde artık daha az kalabalık gördüğünün altını çizen Victoria İslanova ise insanların koronavirüs riskinin bilincinde olduğunu ve hastalığın bu şekilde yenileceğini söyledi.

Son dönemlerde artan ölümlerin yarattığı tedirginliğin de virüs vakalarının düşmesinde etkili olduğunu savunan Serbay Bozlak da ilk başlarda basit görünen bu virüsün ciddiyetinin anlaşıldığını dile getirdi.