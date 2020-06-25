Son dakika haberi... DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Ecrin bebek soruşturmasında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde geçen yıl evinin önünden kaybolan ve bulunan kafatası ile kemik parçalarına yapılan DNA testi ile öldüğü kesinleşen 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz olayı ile ilgili önceki gün gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki sorguları tamamlandı. Aralarında küçük çocuğun üvey babası, üvey babaannesi ve üvey amcasının da bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, 7 Mayıs 2019'da evlerinin önünden kayboldu. Aile kendi imkanlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Bölge, helikopter ve drone ile taranırken, güvenlik güçleri de mahalledeki evleri tek tek kontrol etti. Arama çalışmalarında canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleri kullanıldı. Minik Ecrin'in Altınkaya Baraj Gölü'ne düşmüş olma ihtimaline karşı da su yüzeyi tarandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polisler, baraj gölüne dalarak, dipte Ecrin'i aradı. Ancak bir sonuç alınamadı.

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI BULDU

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 27 Mayıs 2019'da, Alancık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda denetim yaparken, Ecrin'in kaybolduğu eve 6 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bir tek ayakkabı ile kıyafet buldu. Orman muhafaza memurlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Aile bulunan ayakkabı teki ile kıyafetlerin Ecrin'e ait olduğunu teşhis etti. Olay yerinde iz takip ve kadavra köpekleri ile yapılan aramalarda Ecrin'e ait olduğu değerlendirilen kafatası ile etrafa dağılmış kemikler bulundu. Savcılık incelemesin ardından toplanan kemikler ve kafatası incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu 'na gönderildi. Alanda yeniden arama çalışması başlatan AFAD'a bağlı 30 kişilik ekip ile jandarma, bölgeyi karış karış taradı. Minik Ecrin'in kayıp ayakkabısının diğer teki de bulundu. Arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili titiz bir soruşturma başlatıldı. Kafatası ve kemik parçaları, yapılan DNA incelemesi sonucunda Ecrin Kurnaz'a ait olduğu tespit edildi.

TELEFON KAYITLARI İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında 11 şüpheliye iletişim dinlemesi yapıldı. 28 şüpheliye ait 20 bin 118 satırdan ibaret HTS kayıtları (telefon kaydı) incelendi. Soruşturma kapsamında yapılan telefon dinlemesi sırasında bazı şüphelilerin 'fuhşa teşvik' suçunu işledikleri yönünde şüphe uyandıran deliller elde edilmesi üzerine soruşturma bu iddialarla ilgili olarak da genişletildi.

BİLİR KİŞİLERİN RAPORLARI BAZI İDİDALARI ÇÜRÜTTÜ

Öte yandan olayla ilgili olarak 13 ayrı bilirkişi raporu hazırlandı. Aralarında kemik uzmanı, polen uzmanı, DNA uzmanı, orman mühendisi, hayvan DNA'sı uzmanı, yaban hayvanları konusunda uzman profesörlerden alınan raporlar soruşturmasının seyrine önemli katkı sağladı. Bu raporların bazı iddiaların da çürütülmesini sağladığı belirtildi.

6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE ÇIKARILDI

Her türlü ihtimalin göz önünde tutulduğu savcılık soruşturması kapsamında önceki gün kasten öldürme suçundan üvey babaanne H.K ve üvey amca Ö.K., 'fuhşa teşvik' suçundan H.S., H.Ö., M.Y., 'kasten öldürme ve fuhşa teşvik' suçlarından üvey baba D.K. olmak üzere toplam 6 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Ayrıca aralarında anne Sevcan Kurnaz'ın da bulunduğu 17 kişi soruşturma kapsamında ifade verdi. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 6 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

ÜVEY BABAANNE İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Şüphelilerden üvey babaanne H.K. olay sonrasında verdiği ilk ifadesinde küçük çocuğun son olarak üvey amcası Ö.K. ile birlikte gittiğini söylediği ancak şimdiki ifadesinde değişiklik yaptığı belirtildi. H.K., Ecrin Kurnaz'ın üvey amcası Ö.K. ile eve geldikten sonra amca Ö.K.'nın yalnız başına evden ayrıldığını evde kalan küçük çocuğa ise daha sonra ne olduğunu bilmediğini söyledi.

'EVDEN TEK AYRILDIM'

Üvey amca Ö.K. ise ifadesinde küçük Ecrin'in altına yapması üzerine araziden eve geri geldiklerini ardından kendilerine ait büyükbaş hayvanları bulmak için evden ayrılıp araziye tek başına gittiğini söyledi.Ö.K. küçük çocuğa ne olduğu ile ilgili hiçbir şey bilmediğini belirtti.

Üvey baba D.K. ise Ecrin'e ne olduğu ile ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını ifadesinde dile getirdi.

'EŞİM BENİ PARA KARŞILIĞINDA SATTI'

Anne Sevcan Kurnaz ise kızının ölümüyle ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını belirterek ancak eşi D.K.'nın fuhuş amaçlı olarak kendisini başka erkeklere para karşılığında sattığını iddia etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Jandarmadan detay

-Adliye dışından detay

-Muhabir anonsu

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/VEZİRKÖPRÜ (Samsun),

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Tarlada bulunan ceset, emekli polise ait çıktı (2)

KATİLİ CEZAEVİNDEN ARKADAŞI ÇIKTI

Bursa 'da, dün tarlada bulunan, üzerinde darp izlerine rastlanan cansız bedenin, emekli polis memuru İsmet Çatak 'a (72) ait olduğu belirlendi. Cesette yapılan kontrollerde Çatak'ın kafasında, sol omzunda darp izlerine rastlandı. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, Çatak'ın en son dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından kaydı bulunan ve aynı zamanda cezaevinden arkadaşı olan Ali T. (49) isimli biriyle birlikte olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalarda, Çatak'ın öldürüldüğü yere Ali T.'nin kiraladığı arabayla geldiği belirlendi. Ali T., Osmangazi ilçesinde polis ekiplerince yapılan baskında, evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Ali T.'nin evinde yapılan aramada bulunan 7 bin dolar polis ekiplerince muhafaza altına alındı.

"SİNİRLERİME HAKİM OLAMADIM, VURMAYA DEVAM ETTİMö

Ali T. Emniyette verdiği ifadede, "İsmet Çatak, tarlayı satın almak için İznik 'ten geldi. Aramızda tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce bana tekme attı. Ben de sinirlenip, arabadan aldığım levye ile İsmet'in kafasına vurdum. Sinirlerime hakim olamayıp, birkaç kez daha vurdum. Sonra onu orda bırakıp, arabayla ayrıldım. İsmet'in tarla için getirdiği 7 bin doları da kendim aldım. İsmetin çantasını ve levyeyi yolda attımö dediği öğrenildi.

SON ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Cezaevinde tanıştığı Ali T.'nin darp ederek öldürlüğü İsmet Çatak'ın Bursa Büyükşehir Belediyesi Terminali'ne geldiği anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. O anlarda, elinde paranın bulunduğu çanta dikkati çekerken, terminalin içerisine doğru yürüdüğü görülüyor.

Ali T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Son anları güvenlik kamerası

-Adliyeye sevk edilişi

-Detaylar

Haber: Huzeyfe ÖZDEMİR-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

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1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kavgaya 2 tutuklama

KARAMAN'da, çıkan silahlı kavgada Mutlu Tekin'i (39) öldürüp, Bülent Tankişi'yi (39) de ağır yaradıkları iddiasıylla gözaltına alınan Mustafa Güven ve Emre Yılmaz, tutuklandı.

Olay, dün gece, Dereköy köyüne bağlı Yunus mezrasında meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Mustafa Güven ve Mutlu Tekin, telefonda, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Taraflar, mezrada buluşmak için randevulaştı. Mustafa Güven, arkadaşı Emre Yılmaz, Mutlu Tekin de arkadaşları Bülent Tankişi ve Levent A. ile buluşma noktasına geldi. Güven ve Tekin arasında burada devam eden tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Yaralanan Mutlu Tekin ve Bülent Tankişi, Levent A. tarafından otomobille Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Tekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tedavi altına alınan Tankişi'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan Mustafa Güven ile arkadaşı Emre Yılmaz, kısa sürede jandarma tarafından yakalandı. Tabancayı Emre Yılmaz'ın ateşlediği belirlendi.

2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.