Son dakika haberi... DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

4 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

Alevlerin sardığı evde mahsur kalan 2 kardeşi itfaiye ekibi kurtardı (2)

İzmit'te, yanan evde mahsur kalan Çağatay Al (4) ve Zafer Can Al (17) itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, Çağatay Al hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.

KOCAELİ

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Kapalı olan kamp alanında geceleyen 39 kaçak göçmen yakalandı

*- Antalya'nın Kemer ilçesinde kapalı olan kamp alanına girip, kapısını kırdıkları bungalov evde geceleyen 7'si çocuk, 39 kaçak göçmen, yanlarında şişme botla yakalandı.

Kemer'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grubun yanlarında bulunan şişme botla saat 11.30 sıralarında D-400 karayolu üzerinde yürüdüğü ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye giden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İran, Irak ve Suriye uyruklu 7'si çocuk, 6'sı kadın, toplam 39 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler ifadeleri için yakındaki bir boş alanda toplandı.Yapılan araştırmada dün gece İzmir'den iki araç ile Kemer'e gelen kaçak göçmenlerin ilçe merkezinde bulunan ve mahkeme kararıyla kapalı durumdaki Kındılçeşme kamp alanına girdiği, içerideki bungalov evin kapısını kırdıktan sonra da geceyi burada geçirdiği belirlendi.Bu arada, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yaptığı istihbarat çalışmaları sonucunda gelmeleri beklenen kaçak göçmenler ile ilgili olarak denizde kontroller yapıldı, ancak herhangi bir tekneye rastlanmadı. Yakalanan kaçak göçmenlerle ilgili İl Göç İdaresine gerekli bilgi verilirken, kontrollerin devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Yakalanan düzensiz göçmenlerden detaylar

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

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Seyir halindeyken alev alan otomobil, demir yığınına döndü DİYARBAKIR'da seyir halindeki otomobil, motor kısmından çıkan yangında hurda yığınına döndü. Yangın, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda seyir halinde olan otomobil, motor kısmından alev aldı. Adı öğrenilemeyen sürücü, otomobili, 15 Temmuz Şehitler Parkı önünde sağa çekerek itfaiyeyiaradı. Kısa sürede otomobili saran alevler, gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Cep telefonu kamerası ile kaydedilen yangında, otomobil kullanılmaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Otomobilin yanması-İtfaiye'nin yangına müdahalesi-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR,

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Denizli'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

DENİZLİ'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik, şafak vakti düzenlediği operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Özel Harekat Şubesi'nde görevli polislerinden oluşan 110 kişilik bir ekiple, bugün saat 05.00 sıralarında, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Pamukkale ilçesindeki 7 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirimlen operasyona havadan dron desteği de verildi. Operasyonda, polisin ihtarına rağmen açılmayan çelik kapılar koçbaşı ile kırıldı. Evlerde özel eğitimli narkotik köpeği 'Jibby' ile yapılan aramalarda, 589 ecstasy hap, 10 gram bonzai, pompalı tüfek ele geçirildi.

ELEKTRİK SÜPÜRGESİNDEN ESRAR ÇIKTI

Bir evin deposunda yapılan aramalarda ise elektrikli süpürgenin içerisine gizlenmiş halde 7 gram esrar bulundu. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı. 2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Polisin evlere oerasyon yapması-Bir kapının koçbaşı ile kırılması-Gözaltına alınanlardan görüntü-Evlerde yapılan aramalardan görüntü-Esrar bulunan elektrikli süpürgeden görüntü-Özel Harekat polislerinden görüntü-Ele geçiren uyuşturucu maddelerin fotoğrafı-Şüphelilerin dronla çekilen görüntüsü-Polisin operasyona gitmesinden dron görüntüsü

Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Bartın'da sahilde güneşin keyfini çıkardılar

BARTIN'ın İnkum tatil beldesinde hava sıcaklığının 21 derece olmasıyla vatandaşlar kumsala gelerek güneşin keyfini çıkardı.

Kış aylarında görülmeyen sıcaklığa ulaşan Bartın'da öğle saatlerinde termometreler 21 dereceye kadar çıktı. Kentin gözde tatil yerleri arasında yer alan İnkum'da vatandaşlar güneşin tadını kumsalda oturarak, çay içerek geçirdi. Çocukların sokağa çıkma yasağının bulunmadığı saatlerde vatandaşlar çocuklarıyla vakit geçirdi. İnkum tatil beldesinde yaşanan yoğunluk nedeniyle jandarma ekipleri girişte, il dışından gelenlerin kayıtlarını aldı. Ekipler, kumsalda oturan vatandaşları maske ve mesafe konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Kumsal havadan drone-Jandarma ekipleri denetim-Kumsalda oturan insanlar-Çocukların gezdirilmesi-Atv ile jandarma denetimi-Detay görüntüler-Vatandaşlarla röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Yavru kediyi, mahsur kaldığı su yatağından çocuklar kurtardı

SİVAS'ta yüzeyi buzlanan Mısmılırmak deresine düşen yavru kediyi çevredeki çocuklar kurtardı.Gülyurt Mahallesi İstiklal Caddesi'nde oyun oynayan çocuklar, içinde az miktarda su bulunan ve yüzeyi donan Mısmılırmak deresinin yatağında yavru bir kedinin mahsur kaldığını gördü. Dere kenarına inen çocuklar önce kediyi uzanarak almaya çalıştı. Uzanarak kediyi bulunduğu yerden alamayan çocuklardan bir tanesi su yatağına inip kediyi almaya çalıştı. Çevredekiler, itfaiyeyi arayıp yardım istedi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelmeden vatandaşların yardımıyla çocuklar yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Korkan yavru kedi ise mahsur kaldığı yerden çıkarıldıktan sonra kaçarak uzaklaştı.

'ONUN DA BİZİM GİBİ CANI VAR'

Yavru kediyi kurtaran çocuklardan Ali Aksoy(15), "Aşağıya indim. Elime almaya çalışırken ısırıyordu. Elime alamadım bu yüzden. Daha sonra bir başka arkadaşımız geldi, o alabildi. Donmuş orada. 10 dakika önce fark ettik orada olduğunu. Ayaklarımız üşüdü ama ne yapalım. O bir kedi. Onun da bizim gibi canı var. Kurtarmasak ölecekti' ifadelerini kullandı.