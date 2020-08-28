Giresun'da yaralar sarılıyor, kayıplar aranıyor (4)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SELZEDELERLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'da selin vurduğu Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde incelemelerini sürdürdü, halkla konuştu. Bakan Pakdemirli, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile vatandaşları görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla seslediği selzedelere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, yaraların hızla sarıldığını, kendisinin de incelemelerde bulunmak üzere pazartesi günü Giresun'a geleceğini söyledi. Köy sakinleri, görüşme karşısında duydukları memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Telefon görüşmesi

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ HABER KAMERA: Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/ESPİYE (GİRESUN),

==========================

Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde Besni Atmalı köyü yakınlarında meydana geldi. Hacı Veli Kalkmış yönetimindeki 46 HM 790 plakalı hafif ticari araç, Abidin Tanrıverdi yönetimindeki yabancı plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Donna Devrim Tanrıverdi, Kazım Tanrıverdi, Fatma Tanrıverdi ve Hidayet Çağla Kalmış yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Olay yeriKaza yapan araçlar İtfaiye ekiplerinin çalışmasıİtfaiyenin soğutma çalışması yapmasıJandarmaTers dönen araçlarJandarmanın incelemesiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN/ADIYAMAN

==========================

Vali Şimşek: Niğde'de 30 kişi koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti

NİĞDE Valisi Yılmaz Şimşek, kentte koronavirüs vakalarının arttığını belirterek, virüs yüzünden ölenlerin sayısının 30'a yükseldiğini kaydetti.Artan koronavirüs vakaları nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunan Vali Yılmaz Şimşek, buna karşı üst düzey tedbirler aldıklarını dile getirdi.

Düğün sürelerini iki saate indirdiklerini ve diğer toplu etkinlikleri yasakladıklarını aktaran Vali Şimşek, "Maalesef Mart ayından Ağustos ayına kadar normal seyrinde giden koronavirüs vakaları son 1 ay içerisinde çok ciddi bir artış eğilimine girmiş durumda. Buna paralel olarak ölüm oranı da artmış durumda. Niğde'de 30 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu da bize gösteriyor ki koronavirüs pandemisini daha ciddiye almamız gerekiyor. Hijyen, mesafe ve maske kuralına ciddi bir şekilde uymamız gerekiyor. Elimizdeki verilere göre bu yükselişin ana sebebi düğün, nişan gibi toplu etkinlikler ile aile arası ziyaretler. Vatandaşlarımızın kalabalık ortamlardan uzak durmalarını istiyoruz" dedi.