Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ -17 - Son Dakika

Manisa'da ormanlık alanda yangın

MANİSA'nın Kula ilçesinde, ormanlık alan içerisinde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, 10 dekar anız ile 5 dekar makilik alan zarar gördü.

Yangın, 16.00 sıralarında Sandal Mahallesi Yumak alanı mevkiinde çıktı. Ormanlık alanda dumanları görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine, Salihli ve Alaşehir Orman İşletme Şefliği arazözleri ile Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları ile kontrol altına alınan yangında 10 dekar anız ile 5 dekar makilik alan zarar gördü. Ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, jandarma ekipleri yangının çıkış nediniyle soruşturma başlattı.