Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

Giresun'da sel kayıpları aranıyor

GİRESUN'da sağanak sonucu meydana gelen, 4'ü asker 10 kişinin hayatını kaybettiği sel sonrası kayıp 1'i asker 5 kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor.

Giresun'da 22 Ağustos günü akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Özellikle Dereli ilçesinde; dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü, park halindeki araçlar sele kapılarak sürüklendi. 19 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü kentte, alt ve üst yapı ile elektrik, su ve telefon hatları da zarar gördü. Sel felaketinde; Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran, Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok, Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır, Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli şehit olurken, Kemal Akar, Betül Akgün, İsmail Güdük, Yasemin Özdemir, Ali Aydın, Akif Abdioğlu yaşamını yitirdi. Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz, operatör Ali Akbulut, Umut Cantürk, Davut Akgün ile Emine Akgün ise selin ardından kayıp olarak aranıyor.

YARALAR SARILIYORDereli ilçesinde esnaf, etkili yağışın ardından gelen taşkınla çamur, taş ve toprakla kaplanan iş yerlerini temizlemeye çalışıyor. İlçede çok sayıda iş yerinin temizliği bitme aşamasına gelirken, esnaf da dükkanlarını kullanıma hazır hale getirmek için uğraş veriyor. Diğer yandan da ilçede altyapı çalışmaları sürdürülüyor. Hummalı çalışmaların yürütüldüğü ilçede devlet-vatandaş iş birliğiyle yaralar sarılıyor. BAKANLAR BÖLGEDE İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da sel bölgesinde inceleme ve denetimlerini sürdürüyor. Bakanlar, Giresun Valiliği 'nde gerçekleştirilen, koordinasyon ve değerlendirme toplantısının ardından bölgede ziyaretlerini sürdürdü. Dereli ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Bakan Soylu, Tirebolu ilçesine bağlı Güneyköy'e geçti. Bakan Soylu ve beraberindeki heyet, burada selde yaşamını yitiren Yasemin Özdemir'in eşi Ali Özdemir ile çocuklarını ziyaret ederek, taziye dileklerinde bulundu. Tirebolu'nun Eymür köyünde de oturduğu kahvehanede, vatandaşlarla sohbet edip temennilerini dinleyen Bakan Soylu, bölgedeki ekiplerin çalışmalarını da inceledi.KAYIPLAR ARANIYORÖte yandan sel felaketinde Tirebolu- Doğankent yolunun 12'nci kilometresinde jandarma personelini taşıyan aracın, çöken menfezle Harşit Çayı'na düşmesinin ardından kaybolan 1 jandarma personelini ve bölgede diğer kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Çevre illerden takviye gelen AFAD , Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT ve belediye ekipleri dere yataklarını karış karış tarıyor. Dalgıç ekipler de su altını tarayarak dere yataklarında kayıplardan iz aranıyor. Bölgedeki aramalar 2 farklı noktada yoğunlaştırılırken, dalgıç ekipleri de Karadeniz 'de arama çalışmaları yürütüyor. Kadavra köpeklerinin de eşlik ettiği aramalarda yaklaşık 250 kişilik personel görev alıyor. Selde kayıplarının aileleri de bölgede hüzünlü bekleyişine devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜBakan Soylu inceleme ve ziyaretlerKayıpları arama çalışmaları

HABER KAMERA: Selçuk BAŞAR/GİRESUN,

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Hakkarili arıcıların sorunlarını dinleyip, balın taban fiyatını belirlediler

ADALET ve Kalkınma Partisi Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Metin Yavuz ile Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bal üreticileriyle bir araya gelerek, balın taban fiyatını belirledi.AK Partili Aydın Milletvekili Yavuz, Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu Başkanı Sarıoğlu ile birlikte Yüksekova İlçesi'ne bağlı Akçalı Köyü'nde, Hakkarili arıcılarla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Sarıoğlu, bu sene balın fiyatı 700 liradan belirlediklerini, gelecek sene için ise bu fiyatın bin lira olacağını söyledi. 'KANUN TASARISINI MECLİS'E GETİRİYORUZ'Türkiye'nin dünyada bal üretimi açısından ikinci sırada olduğunu belirten AK Parti Aydın Milletvekili Yavuz, bu emeği sarf eden çiftçi ve hayvancıların emeğinin karşılığını alamadıklarını söyledi. Yavuz, "Bu işle ilgili çok değişik, sahte bal, tağşiş konuları var. Biz, bu konuları önümüze getirdik. Ekim ayında, nasipse bununla ilgili kanun tasarısını meclise getiriyoruz. Komisyonlardan geçti" dedi. Hakkari Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu İl Başkanı Hamza İlhan ise arıcılar olarak çok sıkıntı çektiklerini belirterek, "Devletin güzel insanları buraya kadar gelip, burada bizim sıkıntılarımızı dinleyerek, ilerde neler yaparız, diye istişarelerde bulundu. Bu senenin bal fiyatı için bir taban fiyat bırakıldı. Kendilerine bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Akçalı Köyüne gelen heyetten detaylar-Ak Parti Milletvekli Metin Yavuz ve beraberindekileri karşılayan arıcılardan detaylar-Arcılarla sohbet eden Milletvekili Metin Yavuz-Açklama yapan Milletvekili Metin Yavuz-Hakkari Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu İl Başkanı Hamza İlhan ile röportaj

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

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Edirne'de kurulacak Fatih Sultan Mehmet Müzesi için konferans düzenlendi

EDİRNE Valiliği ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi arasında başlatılan iş birliğiyle hayata geçecek, 'Fatih Sultan Mehmet Müzesi' için düzenlenen araştırma konferansı başladı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, tarihi mekanın müzeye dönüştürülmesindeki en önemli amaçlarının, Fatih Sultan Mehmet'e karşı vefa borcunu ödemek olduğunu söyledi.Edirne'de Saatli Medrese binasının, Fatih Sultan Mehmet Müzesi yapılması için Valilik ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi arasında 15 Temmuz'da iş birliği protokolü imzalandı. Fatih Sultan Mehmet'in eğitim gördüğü medrese olarak da bilinen ve kısa süre önce restorasyonu tamamlanan tarihi yapının dönüştürüleceği müzeyle ilgili Edirne Valiliği tarafından araştırma konferansı düzenlendi. Müzenin işlevselliği, teşrif ve tanzimiyle ilgili fikir alışverişinin yapıldığı konferansta Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi'nden bilim adamları, müze müdürleri, edebiyatçı, tarihçi, mimar ve mühendislerden oluşan 24 kişilik grup bir araya geldi. İlk olarak müzeye dönüştürülecek tarihi yapıyı gezen grup daha sonra Meriç Nehri kıyısında bulunan bir işletmede gerçekleştirilen ve iki gün sürecek konferansa katıldı.'BU TARİHİ MEKANA YENİ BİR MİSYON YÜKLEMEK İSTİYORUZ'Edirne Valisi Ekrem Canalp, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Andı ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun da katıldığı konferansta açılış konuşmasını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet ve Dönemi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Göleç yaptı. Hayata geçecek Fatih Sultan Mehmet Müzesi'yle ilgili fikir derlemek üzere toplandıklarını söyleyen Göleç, "Bu faaliyetin bir yüzü tarih yazımına, bir yüzü de müzeolojiye bakıyor. Pandemi dolayısıyla bu meselenin her iki yüzüne farklı toplantılarda ayrı ayrı ele alacağız. Bu tarihi mekana yeni bir misyon yüklemek arzusundayız' dedi.'FATİH'E BİR GÖNÜL BORCUMUZ VAR'FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Andı, Fatih Sultan Mehmet'in şahsı, eserleri, misyonu ve çağında başardıkları çerçevesinde yapılan her şeyin onun ruhunu yaşatmak için önemli olduğunun altını çizdi. Andı, "Biz Fatih Sultan Mehmet derken aslında bugünü kastediyoruz bir bakıma. Fatih Sultan Mehmet ve dönemi hakkında ne kadar araştırma, inceleme çabası içerisinde olursak, geçmişten bugüne o çağın büyük birikimini taşımız oluruz. Dolayısıyla bu büyük şahsiyete bir gönül borcumuz var. Onun adına ne yapılırsa biz orada olmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Fatih Sultan Mehmet Müzesi çalışması da bizi ihya edecek, mutlu edecek bir çalışma" diye konuştu.EDİRNE'YE 9 YENİ MÜZEEdirne Valisi Ekrem Canalp ise kentte önümüzdeki yıl 9 yeni müzenin açılacağını söyledi. Canalp, "Edirne'yle ilgili hali hazırda var olan müzelerimize önümüzdeki sene 7 ayrı müzeyi, sadece valilik imkanlarıyla kurmak gibi bir vizyonumuz var. Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın 2 ayrı müze projesiyle beraber toplamda 9 müzeyi önümüzdeki yıl birden bire faaliyete geçirmiş olacağız. Bu Edirne'mize bir katkı, muazzam bir atılım olacak. Kentimizin çehresinin değişmesine de çok önemli bir katkı sağlayacağını bugünden müjdeleyebilirim" ifadelerini kullandı.'AMACIMIZ VEFA BORCUMUZU ÖDEMEK'Fatih Sultan Mehmet'in Türk tarihinin en büyük şahsiyetlerinden biri olduğuna vurgu yapan Canalp, açılacak 9 müzeden birinin de Fatih Sultan Mehmet Müzesi olacağını söyledi. Canalp, "Türk tarihin geçmişinden bugüne doğru gözden geçirelim. Türk tarihin en önemli şahsiyetleri kimlerdir? Eğer 5 kişi sayacak olsak, Fatih Sultan Mehmet Han bu 5 kişiden birisi olarak hemen aklımıza gelecektir. Demek ki, bir defa tarihimizin böylesine önemli bir şahsiyetine karşı vefa borcumuzu ödüyoruz. Esasen milletimiz Fatih'i hafızasında canlı ve diri tutuyor. Amaçlarımızdan bir tanesi bu vefa borcunu ödemek" dedi.Konferans, katılımcıların sunumlarıyla devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜFatih Sultan Mehmet Müzesi'nden detaylarTarihi yapının içinden detaylarMüzeyi incelemeye gelen bilim heyetinden detayEdirne Valisi Ekrem Canalp'in heyeti selamlamasıHeyete yapıyla ilgili bilgi verilmesiTarihi yapının dışından detaylarKonferansın yapıldığı salondan detayDoç. Dr. Mustafa Göleç konuşmsıSalondan detaylarFSMVÜ Rektörü Prof.Dr. Fatih Andı konuşmasıEdirne Valisi Ekrem Canalp konuşmasıSalondan detaylar

Haber - Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

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Türkiye'yi öven Meksikalı hastanın doktoru: Böyle geri dönüşler, yorgunluğumuzu alıyor

TATİL için geldiği Türkiye'de mide kanaması geçirmesi üzerine Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi edilerek, sağlığına kavuşturulan ve ülkesine döndükten 1 yıl sonra sosyal medyada teşekkür videosu yayınlayan Meksikalı Enrique Gudino Magana'nın (67) doktoru Ali Çetinkaya, "Bu kadar emeğin karşılığında böyle geri dönüşler, yorgunluğumuzu alıyor. Biz Kayseri Şehir Hastanesi olarak cansiperane çalışıyoruz. Yerli ve yabancı hastalarımız kendilerini, güvenle bizlere emanet edebilirler" dedi.

Geçen yıl ağustos ayında Meksikalı Enrique Gudino Magana, tatil için geldiği Kapadokya'da gezerken rahatsızlandı. Magana, tedavi için ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mide kanaması geçirdiği belirlenen Meksikalı, tedavi edilerek sağlığına kavuştu. Taburcu olup, ülkesine dönen Magana, sağlığına kavuşmasının birinci yıl dönümünde çektiği teşekkür videosunu sosyal medyada paylaştı. Videoyu hastane yetkililerine de ulaştıran Magana, Türk sağlık sistemini överek, "Hastanede kaldığım 15 gün boyunca profesyonel bir medikal ekip tarafından en üst seviyede sağlık hizmeti aldım" dedi.

'DEFALARCA BİZE TEŞEKKÜR MEKTUPLARI GÖNDERDİ'Meksikalı Magana'nın hastanedeki tedavisini yapan Dahiliye Uzmanı Dr. Ali Çetinkaya, kendilerine gelen video ile mutlu olduklarını söyledi. Çetinkaya, "Ben 33 yıllık hekimim. Bu tür geri dönüşler almak bizi çok mutlu ediyor. Meksikalı hastamız da 1 yıl önce Kapadokya'da tatildeyken mide kanamasıyla bize geldi. Kendisini yoğun bakıma aldık. Hastamızı yoğun şartlarda tedavi ederek, ülkesine yolcu ettik. Defalarca bize teşekkür mektupları gönderdi. Orada Türk elçisi gibi çalışıyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Tabi bu kadar emeğin karşılığında böyle geri dönüşler, yorgunluğumuzu alıyor" diye konuştu.

'TEDAVİ OLANLAR MEMNUNİYETLE ÜLKELERİNE DÖNÜYORLAR'Kayseri Şehir Hastanesi'nin 1607 yatak kapasitesine sahip olduğunu kaydeden Çetinkaya, "200'ün üzerinde yoğun bakım yatağımız var. Dahiliye yoğun bakım olarak biz 38 yatakla hizmet veriyoruz. Bu Türkiye'deki en büyük sayılardan birisi. Her türlü hastayı takip ediyoruz. Meksikalı hastamızın dışında Hintli bir göz doktoru muayene ettik. Japonya, Polonya ve Bahreyn'den gelen hastalarımız oldu. Bunun dışında Türkiye'ye tatil için gelip de rahatsızlanan hastalar var. Hastanemize başvuran, özellikle randevu alıp burada terapi alan çok sayıda hastalarımız var. Bunların hepsi de büyük bir memnuniyet ile ülkelerine geri dönüyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi.

'HASTALARIMIZIN İYİLEŞME ORANI DÜNYA STANDARTLARININ ÜZERİNDE' Çetinkaya, hastanede yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Biz Kayseri Şehir Hastanesi olarak cansiperane çalışıyoruz. Yerli ve yabancı hastalarımız kendilerini güvenle bizlere emanet edebilirler. Bilsinler ki en yakınımıza göstereceğimiz ilgi kadar gerekli bakımı alacaklardır. Bu konuda hiçbir hastamızın şüphesi olmasın. Bu dönemde de çok yoğun şartlarda çalışıyoruz. Dünya şartlarında en üstün seviyede hasta bakımı gerçekleşiyor. Hastalarımızdaki iyileşme oranı dünya standartlarının çok üzerinde bulunuyor. Bu konuda elimizdeki imkanlar çok yüksek."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Doktor Ali Çetinkaya ile röportaj-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA

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Rektör Özkan, AÜ'yü kazanma sevinciyle sosyal medyada gündem olan üniversite öğrencisini kabul etti

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AÜ Diş Hekimliği Fakültesi'ni kazandığını öğrendiğinde babasıyla yaşadığı mutluluğu paylaştığı sosyal medyada gündem olan Berna Toska ve ailesi ile biraraya geldi.Üniversite kaydı için gelen Toska ailesini makamında ağırlayan Rektör Özkan, Berna'yı AÜ'yü kazanmasından dolayı tebrik etti. Rektör Özkan, "Berna'nın Akdeniz Üniversitesi'ni kazanmasından dolayı yaşadığı mutluluk ve coşku bizleri de çok mutlu etti. Öğrencilerin kazandığı üniversiteyi, bölümünü severek, isteyerek gelmesi bizlerin de motivasyonunu çok artırıyor. Bir işi severek yapmak, yaptığın işin kalitesini de o derecede etkiliyor. Bu sebeple üniversitemizde alacağı kaliteli eğitim sonrasında çok başarılı olacağına inanıyorum" diye konuştu. Berna'ya yaşadığı coşkuyu tüm öğrencilik hayatı boyunca yaşamasını dileyen Rektör Özkan, "Eğitim hayatın boyunca kapımız sana ve tüm öğrencilerimize her zaman açık" dedi.Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı ise kayıt için fakülteye gelen Berna Toska'yı tebrik etti. Berna ve ailesine fakülteyi ve uygulama alanlarını gezdiren Dekan Kuştarcı, "Diş Hekimliği Fakültesi olarak gerek yetkin akademik kadromuz gerekse teknik altyapı ve donanım olarak oldukça zengin imkanlara sahibiz. Burada hem teorik olarak hem de uygulama alanında en iyi eğitimi alacaksın. Eğitim hayatında başarılar diliyorum" diye konuştu.Akdeniz Üniversitesini kazandığını öğrendiğinde çok mutlu olduğunu belirten Berna Toska ise "Tercih öncesinde Akdeniz Üniversitesi'ni araştırmıştım. Sosyal medyada öğrenciler olsun, buranın halkı olsun Akdeniz Üniversitesi'ni çok methetti. Akdeniz Üniversitesi gibi iyi bir üniversiteyi kazandığım için çok mutluyum" dedi.Berna Toska, mutluluğunu paylaşan Rektör Özkan ile günün anısına selfie de çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Baba, kızı sonuçların açıklanması beklerkenBaba ve kızın Akdeniz üniversitesi ismini görünce çığlık atmaları ve sevinçleriAtılan twetlerden görüntüBerna Toska ile röportajBaba ile yapılan röportajAilenin diş hekimliği fakültesini gezmeleriRektör Özlenen Özkan'ın Berna Toska ve ailesini kabul etmesiRektör Özkan'ın konuşmasıBerna'nın Rektör ve ailesi ile selfie çekmesiRÖP: Rektör Özkan ile röportaj

HABER-KAMERA: ANTALYA,

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Başkan Taban, ayçiçeği hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti

Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ile birlikte ayçiçeği hasadı yapan çiftçiyi ziyaret etti.İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ile birlikte kırsal Hamzabey Mahallesinde ayçekirdeği hasadı yapan üreticilerle buluştu. Tarlada hasadı yapılıp kurutulan ayçekirdekleri başında rekolte ve verime ilişkin bilgiler alan Başkan Taban, çiftçinin bu yıl hem meyvede hem de diğer ürünlerde güzel verim aldığını kaydetti.MEMNUNİYETİ GÖRÜYORUZAyçekirdeği hasadına ilişkin açıklama da yapan Başkan Alper Taban, "Bugün Hamzabey köyümüzdeyiz. Hamzabey mahallemiz bizim köklü tarihi ve geçmişiyle önemli merkezlerimizden biri. Bununla beraber tarımsal faaliyetlerde de güzel işler yapan bir köyümüz. Burada biz İnegöl'ün markası olan, İnegöl Alası olarak patenti alınmış ürünümüzle ilgili bugün üreticilerimizi ziyaret ettik. Şuanda hasat dönemi. Burada olan memnuniyeti de görüyoruz. Bundan dolayı da hasadın hayırlı olmasını diledikö dedi."TÜRKİYE'DE TESCİLLİ OLAN TEK AYÇEKİRDEĞİ"İnegöl'de daha çok çerezlik ayçekirdeği ekilişleri olduğunu hatırlatan Taban, "Türkiye'de bugün yemiş olduğunuz paketlerdeki çekirdeklerin, bilinen pek çok markanın içerisindeki çekirdekler İnegöl Alası. Bundan dolayı da üreticilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Yağlık ayçekirdeği de ekilmektedir ancak çerezlik anlamdaki kullanımın kalitesi ve rekoltesi bizim için bir değerdir. Türkiye'de tescilli olan tek ayçekirdeğidirö diye konuştu."YÜKSEK VERİM BİZLERİ MUTLU EDİYOR"

Bu sezon güzel verim alındığını da kaydeden Taban, "Biz çiftçimize ne tür katkılar verebiliriz ki elde ettiğimiz ürünleri daha değerli hale dönüştürelim. Örneğin kurutulmasından pazarlanmasına ve yetiştirilme aşamasında konulabilecek katkılar nelerdir gibi ilgili müdürlüğümüz tarafından çalışmalar yapılıyor. STK'larımızın bu konuda ciddi gayretleri var. Ziraat Odamız ve İlçe Tarım Müdürlüğümüz çalışmalar yapıyor. Ben onlara da teşekkür ediyorum. Yapılan hasadın öncelikle çiftçimize, sonrasında milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Allah emeklerini zayi etmesin. Bu sezon meyvede de diğer ürünlerde de güzel verim alındığını duymak bizleri de ziyadesiyle mutlu ediyorö açıklamalarında bulundu.