Bakan Kurum: İzmir'i yaralarını sarmak için uyum içerisinde süreci yürütüyoruz

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalar kapsamında binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlere girebilirler. Orta hasarlı binalara ilişkin güçlendirme yapmak zorundayız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başkanlığında, Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreminin 7'nci gününde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Çok sayıda can kaybına yol açan depremin ardından arama kurtarma çalışmaları tamamlanırken, yapılacaklar değerlendirildi. Bakan Kurum, "Amacımız İzmir'imizin yaralarını sarmak. İşin başından itibaren bir uyum içerisinde süreci yürütüyoruz. İşin bitimine kadar taşınma süreci, geçici barınma alanlarının yapım süreci dahil tüm koordinasyonu sürdürüyoruz. İzmir'imizin yanındayız, İzmirli kardeşlerimizin yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız da konuyu yakınen takip etmektedir. Burada olan tüm sürece ilişkin anbean kendisini bilgilendiriyoruzö dedi. Öte yandan nakliye şirketleri hakkında da açıklamaya yapan Kurum, "Dün valimiz ve tüm taşınma şirketleriyle bir toplantı gerçekleştirildi. Burada ikinci bir fiyat uygulamasına müsaade etmeyeceğiz. Bu tür bir uygulama gördüğümüz sürece gerekli işlemler yapılacak. Kira konusunda da fahiş bir fiyat artışının yaşanmaması noktasında takibimiz yapılmaktadırö diye konuştu.

'TÜM TALEPLERİ KOORDİNASYON OFİSLERİNE İLETEBİLİRLER'

Depremin üzerinden 1 hafta geçtiğinin altını çizen Kurum, "Hep birlikte vatandaşlarımızın yarasını sarmak üzere harekete geçtik. Arama- kurtarma ekiplerimiz enkazdan vatandaşlarımızı kurtarmak için özverili ve uyumu bir çalışma gerçekleştirdiler. Fiilen sahada durmaksızın, can güvenliği riski dahi olarak yapılabilecek tüm çalışmayı özverili biçimde yaptılar. Hızlı bir şekilde amacımız İzmirli kardeşlerimizin yarasını sarmaktır. Hasar tespit çalışmalarını hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Bu kapsamda acil yıkılması gereken binaların yıkım sürecini başlattık ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımızı güven içerisinde taşınma sürecini sağlayıp, riskli binaların da yıkım sürecini yürütüyoruz. Bu anlamda İzmirli kardeşlerimize bir çağrıda bulunmak istersek; enkaz altında sürekli onlarla beraberiz. Onların acılarını, mutluluklarını ilk andan itibaren yaşıyoruz. Gördükleri, eksik olduklarını düşündükleri veya taleplerini mahallelerimizde bulunan koordinasyon ofislerine iletebilirler. Anında bu ihtiyaçları karşılamak üzere afet koordinasyon merkezimiz çalışıyorö dedi.

'ÇADIR KENTLERDE SAĞLIK AÇISINDAN YAPILMASI GEREKENLER DEĞERLENDİRİLDİ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün İzmir'i ziyaret ettiğini söyleyen Kurum, "Dün Sağlık Bakanımız buradaydı. Bütün çadır kentlerde sağlık açısından yapılması gerekenler değerlendirildi. Valimiz, milletvekillerimizle birlikte yapılan istişare toplantısında İzmir'de yapılacak işleri konuştuk. İnşallah ahenk ve uyum içerisinde bu süreci yürütmeye gayret ediyoruz. Şu an sahada 7 bin 129 personelimiz, bin 26 araçla enkaz kaldırma, hasar tespitlerin araştırılması, sağlık hizmetlerinin verilmesi, barınma ve teknik hizmetleri yürütmektedirler. Yaralanan 36 vatandaşımızın tedavisi sürüyor. Tedavi görenlerden 5'i ağır olmak üzere 7 vatandaşımız yoğun bakımda. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Hasar tespit çalışmalarımız şu an bin 336 uzmanımızla sürüyor. Özellikle yoğun yıkımın olduğu 4 mahallemizde hasar tespit çalışmalarını tamamladık. İnşallah hedefimiz salı günü İzmir genelinde hasar tespit çalışmalarını tamamlamaktırö diye konuştu.

'BİNASI AZ HASARLI VE HASARSIZ VATANDAŞLAR EVLERE GİREBİLİRLER'Bugüne kadar 47 bin 689 binada, 278 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirten Kurum, "Acil ağır hasarlı ve yıkık binamız 283 ve 4 bin 100 bağımsız bölüme ulaştı. 2 bin 508 az hasarlı, 338 de orta hasarlı binamız var. 12 binamızın yıkımını dün itibariyle tamamladık. Hızlı bir şekilde acil yıkılacak binaların yıkım sürecini yürütüyoruz. Bugüne kadar çadırlarımıza yaklaşık 3 bin 370 başvuru geldi ve başvurular anında yürütülmektedir. Görevlilerimiz vatandaşlarımızı detaylı biçimde bilgilendiriyorlar yine de vatandaşlarımız hasar tespitlerini hasartespit.cbs.gov.tr adresinden öğrenebilirler. Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalar kapsamında binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlere girebilirler. Orta hasarlı binalara ilişkin güçlendirme yapmak zorundayız. Buna ilişkin de belediyelerimiz ve bakanlığımız verebilecek her türlü desteği vermeye hazırdır. Yapılacak tüm iyileştirmelerin hem plan noktasında, hem teknik olarak, hem de maddi olarak yapılacak tüm destekleri vereceğimizi burada ifade etmek isterimö dedi.

'BİR YIL İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR'Acil ağır hasarlı bölüm sayısının 4 bini geçtiğini söyleyen Kurum, "1 milyon 380 bin metrekarelik rezerv alanında 4 bin konut inşa edeceğimizi söylemiştik. Geri kalan konutlarımızı proje alanları belirledik. Proje alanlarını yine vatandaşımızla paylaşacağız. Enkaz alanlarında ve etrafındaki riskli binaları içeren projeleri yerinde yapacağız. Bu projelerde zemin + 5 katı geçmeyecek şekilde bölgenin ihtiyacını karşılayacak şekilde yürütülmektedir. İkisi de eş zamanlı olarak en geç 1 ay içerisinde başlayıp, söz verdiğimiz gibi 1 yıl içerisinde teslim edilecektir. 2012'den bu yana bakanlık olarak 15.5 milyar TL kentsel dönüşümde kira yardımı, taşınma yardımı, kamulaştırma yardımı olmak üzere yardımlar yaptık. 1 milyon 395 bin konutun dönüşümünü kentsel dönüşüm yasası ile sağlamış olduk. Bu anlamda 5 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldıkö ifadelerini kullandı.

'İZMİRİMİZİN TÜM İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK ÇALIŞMALARI YAPACAĞIZ'Türkiye'de dönüşmesi gereken acil 1 buçuk milyon konutun olduğunu belirten Kurum, "Biz Kartal'da yıkılan binanın enkazına gittiğimizde tüm Türkiye'ye, belediyelerimize 'İllerinizde kentsel dönüşüm master planınızı hazırlayıp, bakanlığımıza gönderinö diyerek ifade ettik. Bu kapsamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu süreçte vatandaşlarımıza taşınma yardımı, kira yardımı veriyoruz. 81 ilimizin olduğu gibi İzmir'imizin de tüm ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmaları yapacağımızı ifade etmek isterim. Bir taraftan da taşınma, kira yardımı, eşya yardımı süreçlerini yürütüyoruz. Bugüne kadar Seferihisar'da tsunamiden etkilenen esnafımızın, 222 konut ve iş yerinin zarar tespiti çalışmaları tamamlandı ve bu kapsamda 1 milyon 904 bin TL ödemeler yapılmış durumdadırö dedi.

'BAYRAKLI İÇİN 17 GÜNÜMÜZ KALDI'Kurulacak konteyner alanlarına da değinen Kurum, "Konteyner alanlarımızda hem Bayraklı'da hem de Ege Üniversitemizin bulunduğu alanda alt yapı çalışmalarımız devam ediyor. Bayraklı'da bin konteyner, Ege Üniversitesi'nin içinde bulunan alanda 312 konteyner kurmak için çalışmalar devam ediyor. Bayraklı'da ilk etapta bin konteyner kuracağız ve 17 günümüz kaldı. Bu kapsamda çalışmalar yürütülmektedir. İçinde yine kreşimizin olduğu, vatandaşlarımızın sosyal anlamda ihtiyaçlarını giderebilecekleri, bir yönetim merkezimizin olduğu, güvenli, konforlu konteyner kentlerimizin kurulumu devam ediyor. Toplam 4 bin 469 çadırımız var. 900 boş çadırımız var. Şu anda yaklaşık 8 bin 500 vatandaşımız çadırlarda kalmaktadır. Kızılayımız ile beslenme ihtiyaçlarını tüm alanlarda, tüm sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte yürütüyoruz. Günlük 100 bin kişi kapasiteli hizmetimiz devam ediyor. Çadır kentlerde artık daha güvenli bir şekilde, ki içerisinde Covid-19 tespiti dahi yaptırılabilecek polikinliklerimiz kurulmuş durumdadır. İl emniyetimiz etrafında güvenlik tedbirleri alıyor. Giriş çıkışlarımız kontrollü biçimde yapılacakö ifadelerini kullandı.

'GÖÇÜK ALTINDA KALANLARIN YÜZDE 50'SİNE YAKINI KURTARILDI'Toplantı sonrası açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bir haftayı geçti, maalesef kayıplarımız oldu. Bunlara üzüldük ama depremde kurtardıklarımıza da bir o kadar sevindik. Aşağı yukarı baktığımız zaman göçük altında kalanların yüzde 50'sine yakınının kurtarıldığı gözüküyor ki bu olağanüstü bir başarı. Bu noktada AFAD'a teşekkür etmemiz gerekiyor. Bu teşekkür sadece AFAD'a değil, tüm kamu kurumlarına, belediyemize, tüm sivil toplum kuruluşlarınadır. Bundan sonraki süreç, yaraların sarılması ve hayatın normale dönmesiyle ilgili çalışmaların tamamlanmasıdır. Bununla ilgili tüm çalışmalar en iyi şekilde takip edildi ve yapıldıö dedi.

'7 GÜN YAĞIŞ BEKLENMİYOR'Binalara girmekten imtina eden vatandaşların olduğunu söyleyen Pakdemirli, "Çadır kentleri tercih eden vatandaşlarımız var. Onlar için şunu söyleyelim; 7 gün boyunca bir yağış beklemiyoruz. 20 derecenin üzerinde sıcaklık olacak. Geceleri 10-12 dereceye düşecek. Devlet Su İşleri olarak böyle bir depremde bizim en öncelikli olarak kontrol ettiğimiz konu barajlar konusudur. 111 baraj ve 97 göletin hepsinin kontrollerini tamamladık buralarda hiçbir hasarımız yok. Sahada AFAD'ın koordinasyonunda makinelerimiz çalışıyor. 80 makine, 600 personelle enkaz kaldırma, yıkım ve konteyner alanında hafriyat çalışmalarına arkadaşlarımız destek veriyor. Bugün belli ziyaretler yapacağız ama bununla beraber sayın bakanımızla birlikte havadan rezerv alanın incelemesini yapmayı planlıyoruz. Rezerv alanının genişletilmesi konusunda maksimum çaba ve gayreti sarf ediyoruzö diye konuştu.

'OLUMLU BİR ŞEHİRLEŞME ÖRNEĞİ ÇIKARMA GAYRETİ İÇİNDE OLACAĞIZ'İzmir için her türlü yardımı, katkıyı koymaya hazır olduklarını ifade eden Pakdemirli, "Bu musibetlerden de bir ders çıkarmak ve hayra yönelik bir aksiyon çıkarmamız gerekir diye düşünüyorum. Bunun için de hem yerinde dönüşüm hem de rezerv alanında örnek bir proje ile Ege'nin incisine yakışır bir proje ile maalesef bu olumsuz olaydan en azından olumlu, güzel bir şehirleşme örneği çıkarma gayreti içerisinde olacağız. Tekrar tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruzö dedi.

'BİR YILLIK SÜREÇ VAR'İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, Bakan Kurum'un liderliğini sürdürdüğü koordinasyona teşekkür ederek, "Herkesin çok emeği var. Şimdi önümüzde önemli süreçler var. Bir an önce vatandaşlarımızı çadırlardan kurtarıp, başlarını sokacakları bir yuva bulmamız gerekiyor. Bir yıllık bir süreç var önümüzde. Deprem konutlarının inşa edilmesi ve bu şehri yaşayan herkesin güvenle yaşayan bir şehre dönüştürme gibi bir hedefimiz varö diye konuştu.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

Haber: Hande NAYMAN Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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4 yeğenine cinsel istismardan tutuklandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşları 9 ile 12 arasında olan 4 yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Hasan Y. (35) tutuklandı.

Gazipaşa'da meydana gelen olayda, yaşları 9 ile 12 arasındaki 4 kız ve erkek kardeş, rehber öğretmenlerine, amcaları Hasan Y.'nin kendilerine 2 yıldır cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Öğretmenin durumu bildirmesi üzerine jandarma ekiplerince Hasan Y., gözaltına alındı. Hasan Y., Gazipaşa Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Hasan Y.'nin bekar olduğu ve yeğenlerinin yanındaki evde oturduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------Jandarma aracının adliyeye gelişiŞüphelinin araçtan indirilişiŞüphelinin adliye binasına girişi

HABER-KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),

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Bolu'daki öğrencilerden İzmir'e yardım

İZMİR'de meydana gelen deprem sonrasında Bartın Kızılelma Ortaokulu'ndaki öğrenciler, harçlıklarını deprem bölgesine göndermek için yardım kampanyası başlattı.Bartın Kızıelma Ortaokulu'nda, İzmir'de meydana gelen depremin ardından yardım kampanyası başlatıldı. Okulda yardım kutusu oluşturulurken, okul koridoruna konulan sandığa öğrenciler teneffüs aralarında paraları attı. Toplanan yardım paralarıyla gıda kolileri hazırlanarak, pazartesi günü Bartın Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile deprem bölgesine gidecek TIR'a teslim edilecek.Yardım kutusuna harçlığını atan 5. sınıf öğrencisi Nisan Ünal, "Televizyonda evleri yıkılan ve enkaz altından kurtulan çocukları görünce çok üzüldüm. Oradaki depremzedelere destek olmak için yardım kampanyası başlattık. Okul harçlıklarımızı buradaki oradaki arkadaşlarımız için topladık. Tüm depremzedelere geçmiş dileklerimizi iletiyoruz" dedi.5 sınıf öğrencilerinden Ayşe Suçeker, "İzmir depreminden etkilenen arkadaşlarımız için bir kampanya başlattık. Herkes evinden aldığı okul harçlığını yardım kutusuna attı. Deprem görüntülerini izledikçe çok duygulandık ve üzüldük. Allah oradakilerin yardımcısı olsun" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------- -Okuldan dış görüntü-Yardım kutusundan detay-Öğrencilerin harçlıklarını atması-Öğrenci Nisa Ünal ile röp.-Öğrenci Ayşe Suçeker ile röp.-Toplanan paralardan detayHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Türk sanat müziğinin divası Ersoy, satın aldığı 2 villa için Bodrum'da

TÜRK sanat müziğinin 'divası' Bülent Ersoy, Muğla'nın Bodrum ilçesinden, toplam 40 milyon liraya 2 süper lüks villa satın aldı. Ersoy, satın aldığı villaların tapu işlemleri için Bodrum'a geldi.

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, Muğla'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum'daki Ajda Pekkan ve Ebru Gündeş'in de villalarının bulunduğu siteden iki süper lüks villa birden satın aldı. Ersoy, 40 milyon liraya aldığı Bodrum Kalesi manzaralı villaların tapu ve devir işlemleri için iki günlüğüne Bodrum'a geldi. Bodrum'da arkadaşları ile bir restoranda yemek yiyen Ersoy, çıkışta DHA muhabirine yaptığı açıklamada normalde koronavirüs salgını nedeniyle pek dışarı çıkmadığını belirtip, "Koronovarüs ile ilgili her kez bir açıklama yapıyorum. Benim bir şey söylemem abesle iştigal olur. Virüs ile ilgili bilirkişiler açıklama yapıyor ben de layıkıyla uygulama çalışıyorum. Bodrum'dan iki villa aldım. İki günlüğüne onun için geldim. Yarın tapu işlemleri bitiyor, İşlerim bitince hemen İstanbul'a döneceğim" dedi.

Daha önce basında villaların fiyatları ile ilgili çıkan haberlerin abartılı olduğuna dikkati çeken Ersoy, "Zaten rakamları biliyorsunuz. Ben fiyat konuşmam. Buna gerek yok, beğendim ve iki villa aldım" diye konuştu. Pandemi döneminde Bodrum'da ikinci konutları olanların nüfus kayıtlarını ilçeye aldırmaları çağrıları olduğunun hatırlatılması üzerine Ersoy, "Ben duymadım. Böyle şeyleri çok da ciddiye almam. Kararları kendim veririm ve onu uygularım" dedi.

'DEPREM BENİ İÇTEN YARALADI'İzmir depremine de değinen Türk Sanat Müziği'nin divası Ersoy, "Deprem, beni içten yaraladı. Bizzat insan gözle gördüğü zaman çok kötü oluyor" dedi. Bayraklı'daki Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'nden İtfaiye Onbaşı Muammer Çelik'in parmağını tuttuğu o anları hatırlatan Ersoy, "O anlar beni çok üzdü, yaraladı ki anlatamam. Yavrum, evladım o kadar yaraladı ki beni oraya da yardım yapıp, gönderdim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Bülent Ersoy ile röp.-Satın aldığı villaların fotoğrafıHaber - Kamera: Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla),

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İzmir depreminin simgeleri Elif ve Ayda için Sivas'ta fidan dikildi

SİVAS Valiliği ve Orman İşletme Müdürlüğü'nün katkılarıyla 1 yıl önce başlatılan 'İki Fidan Birlikte Büyüyor' projesi kapsamında kentte yeni doğan bebekler için fidan dikiliyor. Bugün düzenlenen etkinlikte İzmir depreminin simgeleri olan Elif ve Ayda için de fidan dikildi.Kentte başlatılan "İki Fidan Birlikte Büyüyor" projesi kapsamında fidan dikimi etkinliği düzenlendi. Sivas Valisi Salih Ayhan, projenin uygulandığı Tavra Deresi mevkisine giderek, Orman İşletme Müdürlüğü'nce düzenlenen fidan dikimi törenine katıldı. Programda konuşan Orman İşletme Müdürü Sefa Duman, geçen sene başlatılan projede; Tavra Deresi bölgesindeki 20 dekar alana bugüne kadar doğan 6 bin bebek için fidan dikildiğini söyledi. Bebeklerin isimlerinin tabelalara yazıldığını anlatan Duman, projenin sürekliliğinin sağlanacağını söyledi.Vali Salih Ayhan ise, Sivas'ı yeşil bir doğaya kavuşturmak ve gelecek nesillere güzel miras bırakmak için il genelindeki coğrafyada yoğun bir ağaçlandırma çalışması yapıldığını söyledi. İl merkezi başta olmak üzere ilçelerde eğitim kurumlarında yeşil bir doğa için her kesimin büyük hassasiyet gösterdiğini ifade eden Vali Ayhan, kamu kurum ve kuruluşlarının birlikteliği ile Sivas'ın her köşesine ağaç dikildiğini söyledi. Ağaçlandırma projeleri içerisinde kısa süre önce başlatılan "İki Fidan Birlikte Büyüyor" projesi ile her doğan bebek adına fidanların toprakla buluşturulduğunu belirten Vali Ayhan, projenin çok anlamlı olduğunu ve bu atılan adımla her bir bebeğin isminin fidan dikilen bölgede tabelalara yazıldığını söyledi.Sivas'taki çocukların büyüdükleri zaman kentin yeşil doğasını bilinçle ve hassasiyetle sahipleneceklerini ifade eden Vali Ayhan, "Her doğan bebeğimiz için fidanlarımızı dikmeye devam edeceğiz. Bugün toprağa atılan tohumlar 10 yıl sonra büyüyecek anlamlı hale gelecek. Bu bölgeden geçen ailelerimiz ve adına fidan diktiğimiz çocuklarımız, o fidanların büyüdüğünü gördüğünde daha çok sahiplenme bilincine taşıyacak. Yine 10 yıl içerisinde 80 bin çocuğumuz dünyaya gelecek. Sürdürülebilir bu proje ile Sivas'ın arazileri yemyeşil olacak. Ayrıca milli ağaçlandırma seferberliğine katkı sağlamak amacıyla 30 lokasyonda 1 milyon adet fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

ELİF VE AYDA İÇİN FİDAN DİKİLDİİzmir depreminde mucizevi bir şekilde hayata tutunan 3 yaşlarındaki Elif Perinçek ve Ayda Gezgin de unutulmadı. Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, iki depremzede bebek için de fidan dikti.

Elif ve Ayda'nın, İzmir depreminde mucizenin, inanmışlığın ve mücadelenin adı olduğunu belirten Vali Ayhan, "İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yararlılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah bundan sonra bereketli topraklarımızda bebeklerimiz için fidanlar toprakla buluşturulacak" diye konuştu.