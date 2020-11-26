Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 18

26.11.2020 14:43
Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 18, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Teknoloji bölgesi, Cumhurbaşkanı kararı ile ilan edildi YALOVA Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'nde belirlenen alanın 'Yalova Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi' olması kararlaştırıldı.

Teknoloji bölgesi, Cumhurbaşkanı kararı ile ilan edildi

YALOVA Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'nde belirlenen alanın 'Yalova Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi' olması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Kasım 2020 tarihli ve 31315 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3196 sayılı kararı gereğince, 'Yalova Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi' alanı ilan edildi. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, "Ortaklarımızı daha çok iş dünyasından seçerek, İmes Organize Sanayi Bölgesi Yönetimini, Tersaneler Birliğini, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nı katarak 4 üniversite ile beraber şirketi oluşturduk ve 15 milyon TL'lik sermaye ile dosyamızı revize ettik. Sanayi Bakanlığımızdaki görüşmelerimizde olumlu geçti. Yalova bölgesi böyle bir çalışma için son derece elverişli. İş dünyasının maharetiyle, alanıyla, birikimiyle, teknolojisiyle, üniversitenin beynini, fikrini, bilgisini, akademik birikimini birleştirerek buradan hem Yalova'mız hem üniversitemiz hem de ülkemiz için değer üretmek üzere böyle bir merkezi kurduk. 24 Kasım Öğretmenler Gününde de sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla işlem tamamlanmış olduö dedi.

Bilgiler veren Cebeci, "Yaklaşık 40 ofisli, salonu, atölyesiyle beraber bizim kampüste olacak. Onun bir ikinci ünitesini de İmes Organize Sanayi Bölgesinde oradaki sektöre uygun şekilde yeni ofislerle zenginleştireceğiz. Ama ilk hamlesini hemen önümüzdeki yılın yani projelendirme bittikten sonra inşaat projelendirmesi, önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren yapımına başlayacağız ve nasip olursa bu yaza bitirmeyi planlıyoruz. Bizim buradaki akademisyenlerimizin hemen iş dünyasıyla kendi alanlarıyla ilgili partnerlerini bulup, şirketler oluşturup, buradaki ofisleri kiralayıp ve çalışmaya başlamaları için şimdiden startı verdik. Yalova iline teknoloji ve üretim alanında büyük katkılar sağlayacak olan Teknoloji Geliştirme Bölgemizin başta üniversitemiz olmak üzere ilimize, yöremize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerizö diye konuştu.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Cumhurbaşkanı, Organize, Yalova, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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