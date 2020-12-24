Son dakika haberi... DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

Son dakika haberi... DHA YURT BÜLTENİ - 18

24.12.2020 15:20
Son dakika haberi... DHA YURT BÜLTENİ - 18, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Halk otobüsünde kadınları taciz şüphelisine 2 yıl hapis istemi, O ANLAR KAMERADA VAN'da özel halk otobüsünde iki genç kadını önce elle taciz edip, ardından da cinsel organını gösterdiği iddia edilen M.E. hakkında 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Halk otobüsünde kadınları taciz şüphelisine 2 yıl hapis istemi, O ANLAR KAMERADA

VAN'da özel halk otobüsünde iki genç kadını önce elle taciz edip, ardından da cinsel organını gösterdiği iddia edilen M.E. hakkında 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olay anı otobüsün güvenlik kamerasına yansırken, kadınlardan B.P.Ç., tutuksuz yargılanacak olan şüphelinin en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

Olay, şubat ayında Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile kent merkezi arasında yolcu taşıyan özel halk otobüsünde meydana geldi. Halk otobüsünde seyahat eden B.P.Ç., sonradan otobüse binen M.E.'nin elle tacizine uğradı. Rahatsız olan B.P.Ç., koltuğa otururken yanına ise bir başka kadın geldi. Bu sırada her iki kadına yönelik tacizini sürdüren M.E, ardından da fermuarını açıp montunun altından cinsel organını göstermeye çalıştı. Bu sırada durumu fark eden B.P.Ç., çığlık attı. B.P.Ç., M.E.'yi yakalayıp, kaçmasına engel oldu, ardından da telefonla polisi arayarak şikayetçi oldu. Gelen polis ekipleri, M.E.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olay anı ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

'AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANSIN'

Emniyette ifadesi alınan M.E., fermuarını, idrar tahlili verdiği için açık unuttuğunu iddia etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame Van 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. TCK'nın 105'inci maddesi kapsamında cinsel taciz ve basit yaralama suçlarından 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istenen M.E., ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

'HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMASI İÇİN HER YOLU DENEYECEĞİM'

Şüphelinin hak ettiği cezayı almasını isteyen B.P.Ç., bu tür iğrenç olayların bir daha yaşanmaması adına tüm kamuoyunun haberdar olmasını istediğini söyledi. Sonuna kadar olayın takipçisi olacağını anlatan B.P.Ç, "Bu olayda bedensel taciz ve ihlal var. Şahsın ağır ceza mahkemesinde yargılanması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Korkup geri çekilmeyeceğim bu olaydan. Hak ettiği cezayı alması için her yolu deneyeceğim" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Orhan AŞAN/VAN, -

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Rize'de kar yağışı etkili oldu

RİZE'de etkili olan kar yağışı, yüksek köylerin yanı sıra iç kesimlerde de her yeri beyaza bürüdü. Özel İdare ekipleri, kapanan 89 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürürken, sürücüler de zincir takmaları konusunda uyarılıyor.

Kar yağışının şiddetini artırdığı Doğu Karadeniz Bölgesi'nin ilçerin yüksek kesimleri beyaza bürünmeye başladı. Rize'de akşam yüksek kesimlerde etkili olmaya başlayan kar yağışı, şiddetini artırarak, iç kesimlere kadar indi. Meteoroloji verilerine göre, 400 metreye kadar etkili olması beklenen kar yağışı, zaman zaman şiddetini artırarak devam etti. Yağan karla Hemşin, Çamlıhemşin ve İkizdere ilçeleri, beyaza bürüdü.

Sahile 36 kilometre uzaklıkta bulunan 530 rakımlı İkizdere ilçesi de yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. Ovit Tüneli güzergahındaki ilçeden geçen sürücüler, karlı yolda zaman zaman zor anlar yaşadı. Ekipler; sürücüleri zincir takmaları konusunda uyardı. Özel İdare ekipleri ise kardan kapanan 89 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürdü.

'CENNETE KAR YAĞDI'

İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz "Kar biraz geç geldi. Cennete kar yağdı diyoruz ve şu anda tadını çıkarıyoruz. Belediye ekiplerimiz kar yağışının etkili olduğu noktalarda yolları açık tutmak için çalışıyor. Özel idare ekipleri de kapanan köy yollarını açıyor. İkizdere merkezde 15- 20 santim kar var, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreyi buluyor" dedi.

'ÇOK GÜZEL YAĞIYOR'

İlçe sakini Yıldırım Çoban "Rize Merkez'de kar yağışı yok, İkizdere'ye girmeden kar yağışı karşıladı. Çok güzel yağıyor. Biz de bol bol fotoğraf çektirerek bu anları ölümsüzleştiriyoruz" diye konuştu.

Arabasına  zincir takamaya çalışan sürücü Murat Bakır da "Biz batıda yaşıyoruz, buradaki bu görüntüye hasretiz. Herkes kıymetini bilsin" ifadesini kullandı.

Tuşba, Taciz, Dava, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika


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