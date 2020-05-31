Son dakika haberi... DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

Samsun'a şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİT ARSLAN, SAMSUN'A GETİRİLDİ

Diyarbakır'da, 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüphelilerin silahlı saldırısında yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın cenazesi, askeri uçakla Samsun'a getirildi. Şehit Arslan'ın Türk bayrağına sarılı naaşını, annesi Şükran, babası Ali, eşi Gözde ve kızı Eylül Asel Arslan'nın yanı sıra Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri karşıladı. Omuzlarda karşılanan şehidin naaşı ardından cenaze aracıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehit Arslan, Çarşamba ilçesi Rıdvan Paşa Camii'nde düzenlenecek tören sonrası toprağa verilecek.