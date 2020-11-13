Astsubay ile birlikte yaşadığı kadının ölümlerindeki sır perdesi aralanıyor

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, evinde Hafize Günakın (39) ile ölü bulunan Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Volkan Erdem'in (21), genç kadını öldürüp, intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. İddiaya göre, Erdem, Günakın'ı 14 yerinden bıçakladı, pişman olunca yaralarına pansuman yaptı ancak kadını kurtaramadı, ardından beylik tabancasıyla intihar etti. Muğla İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Sağlıkçı Astsubay Çavuş Volkan Erdem'e ulaşamayan yakınları, birliğini aradı. Erdem bulunamayınca da polise bilgi verildi.Dün sabah Erdem'in Kötekli Mahallesi'ndeki evine giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla içeri girdi. Polis ekipleri, astsubay Erdem ile 1 aydır birlikte yaşadığı iddia edilen Hafize Günakın'ın cansız bedenlerini buldu. Astsubay Erdem'in başında kurşun, eşinden boşanma aşamasında olan Günakın'ın vücudunda ise 14 bıçak yarası olduğu belirlendi. İkilinin cansız bedenleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Polis ve jandarma ekiplerinin evde yaptıkları incelemeler doğrultusunda, Erdem'in akşam saatlerinde Günakın'ı bıçakla yaraladığı, daha sonra yaralarına pansuman yaptığı, kadının ölmesi üzerine de beylik tabancasını başına ateşleyerek intihar ettiği tahmin ediliyor. Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

GÜNCEL GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYORHasan AKYILDIZ/MUĞLA

============================

Kamyonun çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

Bursa'da kamyonun çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Mehmet Kartal (73), ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.Kaza, saat 15.30 sıralarında İnegöl ilçesi Yeni Mahallesi Akpınar Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin Kırnaz (55) yönetimindeki 16 PT 642 kamyon, Mehmet Kartal'ın kullandığı elektrikli bisiklete çaptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre sürüklenen Kartal, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kartal, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Hızla seyreden kamyonun elektrikli bisiklete çarpması ve Kartal'ın yerde sürüklenmesi görüntülere yansıdı.