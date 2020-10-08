Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

Dini nikahlı eşinin ağabeyini tabancayla öldürdü, tutuklandı

Adana'da, aynı sokakta oturduğu ve kendine tüfekle ateş açan dini nikahlı eşinin ağabeyi Metehan Küpelioğlu'nu (41) tabancayla öldüren Yusuf Akdamar (25), tutuklandı.

Olay, 29 Eylül günü saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sokakta oturan Yusuf Akdamar ile dini nikahlı eşinin ağabeyi Metehan Küpelioğlu, tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Metehan Küpelioğlu ile kardeşi Oğuzhan Küpelioğlu (36), Yusuf Akdamar'ın evine av tüfeğiyle ateş açtı. Bunun üzerine Akdamar'ın tabancayla karşılık vermesi üzerine, Küpelioğlu silahtan çıkan mermiyle boynundan yaralandı. Küpelioğlu, yakınları tarafından bölgedeki özel bir hastaneye, tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan Akdamar ise yine yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Küpelioğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Hastaneden taburcu olduktan sonra emniyete götürülen Yusuf Akdamar, ile olay günü gözaltına alınan Oğuzhan Küpelioğlu, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.